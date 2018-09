Κακοκαιρία: Δείτε την πορεία που θα ακολουθήσει ο Μεσογειακός Κυκλώνας «Ζορμπάς» (vid)

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η κίνηση του κυκλώνα αναμένεται να ακολουθήσει ανατολική πορεία, επηρεάζοντας με ισχυρές βροχές και πολύ θυελλώδεις ανέμους μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου και της Κρήτης το πρωινό του Σαββάτου 29/09, στη συνέχεια την Αττική, Εύβοια και Κυκλάδες και μέχρι το πρωί της Κυριακής 30/09 τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν τα Δωδεκάνησα.

Δείτε το βίντεο:

Awaiting fresh model updates on the #Medicane formation in the southern Mediterranean. Model guidance is hinting at a more southerly track now and the Medicane may hit Crete island this weekend as well. Here are our latest thoughts and forecast details:https://t.co/AwBVBFmTYx pic.twitter.com/sAiovUEYsN