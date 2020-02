Όσκαρ 2020: Τα πρώτα προγνωστικά, τα φαβορί και οι εκπλήξεις! (photos)

Τα φαβορί στις κυριότερες κατηγορίες είναι πολλά, οι ανατροπές που αναμένονται ακόμα περισσότερες και ήδη τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν.

Τι πιστεύουν όμως οι κορυφαίοι κριτικοί κινηματογράφου του πλανήτη και πού δίνουν την ψήφο τους;

Ας δούμε μία προς μία τις κυριότερες κατηγορίες και όλα τα προγνωστικά που ακούγονται μέχρι αυτή τη στιγμή...

Καλύτερη Ταινία

Ford vs. Ferrarri

Irishman

JoJo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon A Time In Hollywood

Parasite

Σύμφωνα λοιπόν με τους κριτικούς, η ταινία που αναμένεται να πάρει το Όσκαρ φέτος είναι η ταινία «Κάποτε στο Χόλιγουντ» (Once Upon A Time In Hollywood) του Κουεντίν Ταραντίνο, με άξιο αντίπαλό του φυσικά τον Μάρτιν Σκορτσέζε για την ταινία Ο Ιρλανδός (The Irishman). Οι ειδικοί, όμως δεν αποκλείουν να έρθει η μεγάλη ανατροπή στη συγκεκριμένη κατηγορία και τελικά το πολυπόθητο αγαλματίδιο να το κερδίσει η σατυρική κωμωδία JoJo Rabbit.



Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Αντόνιο Μπαντέρας (Pain and Glory)

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Once Upon A Time In Hollywood)

Άνταμ Ντράιβερ (Marriage Story)

Χοακίν Φοίνιξ (Joker)

Τζόναθαν Πράις (The Two Popes)

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο Χοακίν Φοίνιξ, πρωταγωνιστής στην πολύ επιτυχημένη ταινία Joker δεν φαίνεται να έχει άξιο αντίπαλο. Οι κριτικοί θέλουν να δουν τον ηθοποιό να ανεβαίνει στη σκηνή και να παραλαμβάνει το χρυσό αγαλματίδιο για την καταπληκτική ερμηνεία του στη συγκεκριμένη ταινία για την οποία χρειάστηκε να χάσει πάνω από 20 κιλά για να είναι πειστικός.

Αν υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να πάρει το Όσκαρ, αν δεν είχαν λατρέψει οι κριτικοί τον Χοακίν Φοίνιξ, είναι ο Ρόμπερτ Ντε Nίρο για το The Irishman. Εξαιρετική και η ερμηνεία του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο Κάποτε στο Χόλιγουντ, όμως δεν δείχνει να απειλεί το μεγάλο φαβορί.

GALLERY 01 Ο Χοακίν Φοίνιξ το μεγάλο φαβορί.







Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο (Harriett)

Σκάρλετ Γιοχάνσον (Marriage Story)

Σίρσα Ρόναν (Little Women)

Σαρλίζ Θερόν (Bombshell)

Ρενέ Ζελβέγκερ (Judy)

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει το Όσκαρ έχει, σύμφωνα με τους ειδικούς, η Ρενέ Ζελβέγκερ για την ερμηνεία της στη βιογραφική ταινία Judy η οποία αναφέρεται στη ζωή της Τζούντι Γκάρλαντ.

GALLERY 01 Μικρές Κυρίες







Άξια αντίπαλός της είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον για την ταινία Marriage Story αφού δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας. Υπάρχουν και κάποιοι κριτικοί όμως που θεωρούν πολύ δυνατό... outsider την Σίρσα Ρόναν για την ταινία "Μικρές Κυρίες" (Little Women).

Σκηνοθεσία

Μάρτιν Σκορσέζε (Irishman)

Τοντ Φίλιπς (Joker)

Σαμ Μέντες (1917)

Κουέντιν Ταραντίνο (Once Upon A Time In Hollywood)

Μπονγκ Τζουν-Χο (Parasite)

Οι ειδικοί θεωρούν πως φέτος είναι η χρονιά του Κουεντίν Ταραντίνο που είναι ο επικρατέστερος για να πάρει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία Κάποτε στο Χόλιγουντ (Once Upon A Time In Hollywood) όμως ο άξιος και πολύ σκληρός αντίπαλός του είναι ο κορυφαίος Μάρτιν Σκορτσέζε για την ταινία Ο Ιρλανδός (Irishman).