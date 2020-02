Αυτοκτονία-σοκ παρουσιάστριας: Τα τελευταία μηνύματα, η κατάρα του ριάλιτι και ο πρίγκιπας Χάρι

Η Κάρολαϊν Φλακ, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, το Σάββατο (15/02) από τον πατέρα της που την αναζητούσε.

Είχε εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι μία φίλη της, η οποία έμενε μαζί της, έφυγε για λίγο από το σπίτι προκειμένου να ψωνίσει κι έβαλε τέλος στη ζωή της, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη της Μεγάλης Βρετανίας.

Αγαπημένη παρουσιάστρια δημοφιλών εκπομπών όπως τα "Love Island", "The X Factor", "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! NOW!" και "The Xtra Factor", είχε κερδίσει το σόου χορού "Strictly Come Dancing".

Τον Δεκέμβριο του 2019 είχε συλληφθεί για επίθεση στον φίλο της. Τον Μάρτιο επρόκειτο δικαστεί με την κατηγορία (όπως υποστήριξαν τον περασμένο μήνα στο δικαστήριο οι εισαγγελείς) ότι χτύπησε στο κεφάλι με ένα φωτιστικό τον τενίστα σύντροφό της Λούις Μπάρτον την ώρα που εκείνος κοιμόταν, στο σπίτι τους στο Ίζλινγκτον του Λονδίνου.

Η υπόθεση αυτή την ανάγκασε να παραιτηθεί από την εκπομπή "Love Island" και να αποτραβηχτεί από τα φλας της δημοσιότητας καθώς τα σχόλια που είχε δεχθεί ήταν ιδιαίτερα σκληρά. Μπορεί η δίκη για την υπόθεση αυτή, να άρχιζε σε τρεις εβδομάδες όμως εκείνη, δεν άντεξε την πίεση και αυτοκτόνησε.

Λίγες ώρες πριν, είχε ανεβάσει την τελευταία της -όπως αποδείχθηκε- δημοσίευση στο Instagram, γιορτάζοντας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο σύντροφός της επίσης στο Instagram είχε δηλώσει την αγάπη του προς τη Φλακ:

«Τεράστια πίεση»

Το πρακτορείο που εκπροσωπούσε την Βρετανίδα τηλεπαρουσιάστρια κατηγόρησε τους εισαγγελείς ότι επιδίωκαν να στήσουν «μια δίκη-σόου» για τις καταγγελίες περί ενδοοικογενειακής βίας που είχε δεχτεί η «ευάλωτη» σταρ.

«Τους τελευταίους μήνες η Κάρολαϊν βρισκόταν κάτω από τεράστια πίεση λόγω μιας συνεχιζόμενης υπόθεσης και πιθανής δίκης, η οποία είχε παρουσιαστεί από τον Τύπο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της 40χρονης Φλακ, Φράνσις Ρίντλεϊ.

«Οι εισαγγελείς θα πρέπει σήμερα να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να δουν πώς επιδίωξαν να γίνει μια δίκη σόου, η οποία όχι μόνο δεν είχε καμία αξία, αλλά δεν ήταν και προς το δημόσιο συμφέρον. Και τελικά είχε ως αποτέλεσμα τη δυστυχία της Κάρολαϊν», προσθέτει η ανακοίνωση του πρακτορείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σύντροφός της στη συνέχεια, με ανάρτησή του στο Instagram μετά την ακροαματική διαδικασία, είχε διαψεύσει την κατηγορία αυτή.

Με μια γεμάτη πόνο ανάρτηση ο Λούις Μπάρτον αποχαιρέτησε την αγαπημένη του.

Η Φλακ, η οποία σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα είχε παραδεχτεί δημοσίως πως έπαιρνε αντικαταθλιπτικά φάρμακα και φέρεται ότι υπήρξε σύντροφος του πρίγκιπα Χάρι, βρέθηκε νεκρή χθες μέσα στο διαμέρισμά της.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Κάρολαϊν μας πέθανε σήμερα, την 15η Φεβρουαρίου», ανέφερε χθες η οικογένειά της σε ανακοίνωση.

Ένας δικηγόρος της οικογένειάς της στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Τύπου ότι αυτοκτόνησε.

Η «κατάρα» του ριάλιτι

Είναι ο τρίτος θάνατος που συνδέεται με το συγκεκριμένο ριάλιτι σόου, το μέλλον του οποίου τίθεται πλέον εν αμφιβόλω: δύο άτομα που στο παρελθόν είχαν συμμετάσχει στο "Love Island" -οι Μάικ Θαλασσίτης και Σόφι Γκρέιντον- επίσης αυτοκτόνησαν.

Ο θάνατος της Φλακ φέρνει πάλι στο προσκήνιο τον ρόλο του σκανδαλοθηρικού Τύπου, ο οποίος, μετά τη σύλληψή της τον Δεκέμβριο, την είχε κάνει πρωτοσέλιδα.

Μια διαδικτυακή αίτηση που ζητεί την έναρξη έρευνας για τον ρόλο του Τύπου στον απόηχο της αυτοκτονίας της -αλλά και της έρευνας για την «κακομεταχείριση» που υπέστησαν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν- είχε ήδη συγκεντρώσει 30.000 υπογραφές μέχρι σήμερα το πρωί.

