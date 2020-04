Θλίψη: Πέθανε γνωστός τραγουδιστής (pics)

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο γνωστός Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι μουσικής Harold Reid.

Ο Reid εκτός από την σόλο καριέρα του ήταν και μέλος του θρυλικού συγκροτήματος της κάντρι «The Statler Brothers».

Δείτε την gallery:

GALLERY 01 Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο γνωστός Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι μουσικής Harold Reid.









Σύμφωνα με όσα αναφέρει το TMZ την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένεια του τραγουδιστή και όπως ανέφεραν οφείλεται στην νεφρική ανεπάρκεια από την οποία έπασχε για αρκετά χρόνια.

Να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη ραδιοφωνική επιτυχία του συγκροτήματος ήταν το τραγούδι «Do You Know You Are My Sunshine» και ακολούθησαν και άλλα.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Ανατριχιαστικές εικόνες από «το ποτάμι του αίματος» (Pics)