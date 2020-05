Κορονοϊός: Ειδική έκδοση του διεθνούς περιοδικού «Our World» για την πανδημία -Ποιοι Έλληνες γράφουν

Το ετήσιο περιοδικό «Our World», που στο τελευταίο του τεύχος είχε φιλοξενήσει ως τιμώμενο πρόσωπο τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και εκδίδεται από την ευρωπαϊκή πολιτική εφημερίδα New Europe με έδρα τις Βρυξέλλες, κυκλοφορεί με έκτακτη ειδική έκδοση αφιερωμένη στην υγειονομική κρίση, με τίτλο “Our World: Struck by the Pandemic”, «Ο Κοσμός μας: Χτυπημένος από την πανδημία».