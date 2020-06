Πέθανε πασίγνωστη ηθοποιός (pics)

Η διάσημη ηθοποιός Mary Pat Gleason έχασε μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 70 ετών, την Τρίτη 02/06. Την είδηση επιβεβαίωσε ο μάνατζερ της αναφέροντας ότι «ήταν μαχήτρια μέχρι το τέλος».

Η Gleason ξεκίνησε την καριέρα της το 1982, με τον πρώτο της ρόλο στην τηλεόραση να είναι σε ένα επεισόδιο της σαπουνόπερας NBC "Texas".

PHOTO GALLERY 1/5 Η διάσημη ηθοποιός Mary Pat Gleason έχασε μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 70 ετών, την Τρίτη 02/06 Πηγή: pixabay Τέλος Απριλίου, μπόρεσε να μεταφερθεί σε σπίτι φίλων της όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Πηγή: Twitter Κατά τον ανηψιό της, John Brostrom σημαίνει πολλά για την οικογένειά τους το γεγονός ότι μέσα από την απώλειά της συνειδητοποίησαν πόσο αγαπητή ήταν στην κοινότητα του Χόλιγουντ. Πηγή: Twitter Πολλοί φίλοι και θαυμαστές της άφησαν συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού στο Twitter. Πηγή: Twitter Η οικογένειά της ζήτησε από όσους θέλουν να την τιμήσουν να κάνουν δωρεά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που υποστηρίζουν την έρευνα για τη διπολική διαταραχή. Πηγή: Twitter ‹ ›

Σύμφωνα με το NBC, η Mary Pat Gleason ήταν γνωστή και για τους ρόλους της στις σειρές The Blacklist, Mom, American Housewife αλλά και στις ταινίες A Cinderella Story, I now pronounce you Chuck Larry.

Τέλος Απριλίου, μπόρεσε να μεταφερθεί σε σπίτι φίλων της όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Κατά τον ανηψιό της, John Brostrom σημαίνει πολλά για την οικογένειά τους το γεγονός ότι μέσα από την απώλειά της συνειδητοποίησαν πόσο αγαπητή ήταν στην κοινότητα του Χόλιγουντ.

Πολλοί φίλοι και θαυμαστές της άφησαν συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού στο Twitter.

Η οικογένειά της ζήτησε από όσους θέλουν να την τιμήσουν να κάνουν δωρεά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που υποστηρίζουν την έρευνα για τη διπολική διαταραχή.

