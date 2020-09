Κορονοϊός: Τα «στοιχειωμένα» κρουαζιερόπλοια της Μάγχης - Δείτε τι απέγιναν

Ο covid-19 τα έχει... καθηλώσει μακριά από τα λιμάνια.

Ο κορονοϊός προκάλεσε τεράστια προβλήματα ακόμη και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με αποτέλεσμα οι θεαματικοί γίγαντες της θάλασσας, τα διασημότερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου, να μένουν «στοιχειωμένα» στα ανοιχτά!

Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην θάλασσα της Μάγχης, με τεράστια κρουαζιερόπλοια να μένουν ακίνητα στον ορίζοντα, δημιουργώντας ένα απόκοσμο θέαμα, το οποίο ωστόσο δεν μένει ανεκμετάλλευτο.

PHOTO GALLERY Photo 1/4 O Πολ Ντέρχαμ προσφέρει ξεναγήσεις με το πλοιάριό του. Photo 2/4 Και έχει σκεφτεί μια πολύ πρωτότυπη ιδέα. Photo 3/4 Τα κρουαζιερόπλοια που στέκουν ακίνητα λόγω του κορονοϊού στα νερά της Μάγχης. Photo 4/4 Οι επιβάτες μπορούν να θαυμάσουν τα τεράστια κρουαζιερόπλοια που στέκουν ακίνητα στον ορίζοντα...

Χάρη στην πρωτότυπη ιδέα ενός Βρετανιού επιχειρηματία, του Πολ Ντέρχαμ, που εργάστηκε σε κρουαζιερόπλοια επί 27 συναπτά έτη και ταξίδεψε ανά την υφήλιο ως υποπλοίαρχος, βρέθηκε ένας τρόπος εκμετάλλευσης.

Ο Ντέρχαμ διαπίστωσε ότι τα δρομολόγια των πλοίων του, έρχονταν κοντά σε ορισμένα από τα διασημότερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου, από το Anthem of the Seas, το Jewel of the Seas και το Allure of the Seas μέχρι το Carnival Valor και το Queen Mary 2. Kι έτσι του ήρθε η ιδέα να χρησιμοποιεί τα φέριμποτ του για να προσφέρει σε τουρίστες εκδρομές, όσο πιο κοντά γίνεται σ’ αυτά τα κρουαζιερόπλοια, όπως το Allure of the Seas, μια πλωτή πόλη που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6.687 επιβάτες.

Ο Ντέρχαμ ξεκίνησε μια διαφημιστική καμπάνια μέσω του λογαριασμού της εταιρείας του, Mudeford Ferry, στο Facebook για τις διάρκειας 2,5 ωρών εκδρομές σε απόσταση 50 μέτρων από τα έρημα κρουαζιερόπλοια και η ιδέα του στέφθηκε αμέσως με επιτυχία, με πλήθος ντόπιων αλλά και τουριστών να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους, για τις πρωτότυπες αυτές ξεναγήσεις, στη διάρκεια των οποίων ο ευφυής Βρετανός επιχειρηματίας αξιοποιεί και όλες τις γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησε τόσα χρόνια εργαζόμενες στα μεγαθήρια των θαλασσών.

