Η Νύχτα του Γκάι Φοκς γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Νοεμβρίου στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες αγγλόφωνες χώρες, σε ανάμνηση της αποτυχημένης Συνωμοσίας της Πυρίτιδας, όταν μια ομάδα Καθολικών με επικεφαλής τον Γκάι Φοκς θα επιχειρούσε να ανατινάξει τη Βουλή των Λόρδων και να σκοτώσει τον βασιλιά Ιάκωβο Α' την ημερομηνία αυτή του 1605. Όμως, το σχέδιο των συνωμοτών αποκαλύφθηκε, ο Γκάι Φοκς συνελήφθη και απαγχονίστηκε.

Η γιορτή περιλαμβάνει άναμμα πυρών, ρίψη πυροτεχνημάτων, χορούς και τραγούδια, πολλά από τα οποία είναι μια ευκαιρία για τους Αγγλικανούς Προτεστάντες να εκφράσουν τα αντι-Παπικά τους αισθήματα, αν και στη σύγχρονη εποχή η γιορτή έχει απολέσει το θρησκευτικό και πατριωτικό της υπόβαθρο και έχει μόνο χαρακτήρα παιδιάς.

Σχετικά τραγούδια της γιορτής:

Remember, remember the Fifth of November,

The Gunpowder Treason and Plot,

I know of no reason

Why the Gunpowder Treason

Should ever be forgot.

Guy Fawkes, Guy Fawkes, t'was his intent

To blow up the King and Parli'ment.

Three-score barrels of powder below

To prove old England's overthrow;

By God's providence he was catch'd

With a dark lantern and burning match.

Holla boys, Holla boys, let the bells ring.

Holloa boys, holloa boys, God save the King!

And what should we do with him? Burn him!

~~~

Α penny loaf to feed the Pope

A farthing o' cheese to choke him.

A pint of beer to rinse it down.

A fagot of sticks to burn him.

Burn him in a tub of tar.

Burn him like a blazing star.

Burn his body from his head.

Then we'll say ol' Pope is dead.

Hip hip hoorah!

Hip hip hoorah hoorah!

~~~

A traitor to the Crown by his action,

No Parli'ment mercy from any faction,

His just end should'st be grim,

What should we do? Burn him!

Holler boys, holler boys, let the bells ring,

Holler boys, holler boys, God save the King!

~~~

Guy, guy, guy

Poke him in the eye,

Put him on the bonfire,

And there let him die.

Πηγή: SanSimera.gr

