Bafta Games Awards 2021: «Αρχαίο ελληνικό» το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς

Αρχαιοελληνικό «χρώμα» έχει το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς, το οποίο κατέκτησε το βραβείο καλύτερου παιχνιδιού (Best Game) στα Bafta Games Awards 2021.

Πρόκειται για το «Hades» (Άδης), ένα action RPG το οποίο απέσπασε συνολικά πέντε βραβεία. Το παιχνίδι (PC, Nintendo Switch), έχει επαινεθεί από κοινό και κριτικούς τόσο για το gameplay του όσο και το καλλιτεχνικό του στυλ, που θυμίζει πολύ τη χαρακτηριστική ιαπωνική τεχνοτροπία των anime/manga, την οποία συνδυάζει με την αρχαία ελληνική του θεματολογία.

Ο παίκτης καλείται να ενσαρκώσει τον Ζαγρέα, γιο του Άδη, ο οποίος έχει βαρεθεί τον Κάτω Κόσμο και αποφασίζει να φύγει από εκεί για να πάει να ζήσει στον Όλυμπο. Ωστόσο το ταξίδι του είναι δύσκολο- αλλά σε αυτό τον βοηθούν οι θεοί του Ολύμπου.

Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από πολύ έντονη hack&slash δράση και ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των roguelike, κάτι που συνεπάγεται μεγάλο replayability, ακόμα και αν ο παίκτης το τελειώσει μία φορά. Είναι δημιούργημα της Supergiant Games- και ο θρίαμβός του είναι ακόμα μεγαλύτερος, αν σκεφτεί κανείς πως, αντίθετα με τους κολοσσούς του χώρου του gaming, η ομάδα που το έφτιαξε αποτελείται από μόλις 20 developers.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως γράφει το BBC, πέρα από τους νικητές και τους χαμένους, στο πλαίσιο της τελετής δόθηκε η ευκαιρία να υπογραμμιστεί ο θετικός ρόλος που έπαιξαν τα παιχνίδια ως προς την ψυχολογία και τη κοινωνική ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς που χαρακτηρίστηκε από την απομόνωση των lockdowns.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών.

Animation: The Last of Us Part 2

Artistic Achievement: Hades

Audio Achievement: Ghost of Tsushima

Best Game: Hades

British Game: Sackboy: A Big Adventure

Debut Game: Carrion

Evolving Game: Sea of Thieves

Family: Sackboy: A Big Adventure

Game Beyond Entertainment: Animal Crossing: New Horizons

Game Design: Hades

Multiplayer: Animal Crossing: New Horizons

Music: Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Narrative: Hades

Original Property: Kentucky Route Zero: TV Edition

Performer in a Leading Role: Laura Bailey (The Last of Us Part 2)

Performer in a Supporting Role: Logan Cunningham (Hades)

Technical Achievement: Dreams

EE Game of the Year: The Last of Us Part 2

