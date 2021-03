Διώρυγα του Σουέζ: Πώς αποκολλήθηκε το πλοίο-μεγαθήριο - Τι μέλλει γενέσθαι

Το διάσημο πλέον Ever Given, το κολοσσιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που επί μία σχεδόν εβδομάδα μπλόκαρε την κυκλοφορία στη διώρυγα του Σουέζ , προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στη παγκόσμια οικονομία, αποκολλήθηκε.

Πώς έγινε όμως η «απελευθέρωσή» του; Με μία συντονισμένη επιχείρηση που χρειάστηκε λεπτούς χειρισμούς, καθώς τα πληρώματα διάσωσης προσπαθούσαν να μετακινήσουν το πλοίο χωρίς να του προκαλέσουν ρωγμές η να διαταράξουν την ισορροπία του.

Με το σκάφος ακινητοποιημένο, την πλώρη και την πρύμνη του σε θέσεις για τις οποίες δεν είχαν σχεδιαστεί, το Εver Given ήταν εξαιρετικά ευάλωτο σε ρωγμές, σύμφωνα με τους ειδικούς. Καθ 'όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, ομάδες δυτών επιθεωρούσαν το πλεούμενο για τυχόν ζημιές, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Με βυθοκόρους, ρυμουλκά, δύτες και τη συνδρομή της…παλίρροιας, το πλοίο μεταφοράς κοντέινερ αποκολλήθηκε μερικώς από το σημείο που έχει προσαράξει σε ένα από τα στενότερα σημεία της Διώρυγας του Σουέζ την περασμένη Τρίτη.

Σύντομα η αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας ελπίζουν οι ειδικοί



Προς το παρόν παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή λειτουργία της θαλάσσιας οδού, ωστόσο αυξάνονται οι ελπίδες πως η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην διώρυγα η οποία έχει προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων θα γίνει σύντομα.



Στην παρούσα θέση του, το πλοίο παραμένει ευάλωτο σε ζημιές η ιδιοκτήτρια εταιρεία ωστόσο ανακοίνωσε ότι ο κινητήρας του πλοίου είναι λειτουργικός και θα μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι του κανονικά, όταν ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες

Ο πολυτιμος "στόλος" των ρυμουλκών



Ένας ολόκληρος «στολίσκος» από ρυμουλκά- με τους κινητήρες τους να στροβιλίζονται με τη συνδυασμένη δύναμη δεκάδων χιλιάδων αλόγων – πίεζαν και τραβούσαν το Ever Given για μέρες, γράφουν χαρακτηριστικά οι New York Times. Στις προσπάθειες έλαβαν μέρος και το ολλανδικής σημαίας ρυμουλκό «Alp Guard», οπως και το ιταλικό «Carlo Magno» που έσπευσαν να συνδράμουν.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής κρίσιμης νύχτας αρκετές βυθοκόροι επιχειρούσαν για να καθαρίσουν 27.000 κυβικά μέτρα άμμου και λάσπης γύρω από το πλοίο. Ανάμεσά τους και μία εξειδικευμένη βυθοκόρος αναρρόφησης που μπορεί να εξάγει 2.000 κυβικά μέτρα υλικού ανά ώρα. Όλα τα πλεούμενα έσκαβαν εντατικά γύρω από το τόξο του σκάφους, ανέφερε η εταιρεία. Παράλληλα αντλίες υψηλής χωρητικότητας «τραβούσαν» νερό από τις δεξαμενές έρματος του σκάφους για να ελαφρύνουν το πλοίο.

Ο καθοριστικός ρόλος της πλημμυρίδας



Η μερική απελευθέρωση του σκάφους έγινε μετά από εντατικές προσπάθειες ώθησης και τραβήγματος του με πολλά πλεούμενα το έργο τους ωστόσο βοήθησε σημαντικά και…η πανσέληνος που έφερε την παλίρροια και αύξησε τη στάθμη των υδάτων του καναλιού. Η παλίρροια ανέβασε τη στάθμη του καναλιού έως και 18 ίντσες, ανέφεραν αναλυτές και ναυτιλιακοί πράκτορες.



Πριν από την αυγή της Δευτέρας, το πλοίο απελευθερώθηκε από την ακτή και υποχώρησε εν μέρει. Ήταν η αρχή του τέλους σε ένα «θρίλερ» που ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη, όταν το Ever Given ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ 400 μέτρων με μέγεθος ουρανοξύστη «φράκαρε» στην κομβικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία υδάτινη οδό, δημιουργώντας τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση.



Το "μποτιλιάρισμα" στοίχισε δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο εμπόριο και επιβάρυνε τις αλυσίδες εφοδιασμού που είχαν ήδη πληγεί από την πανδημία του ιού κορονοϊού. Μέχρι νεοτέρας 367 πλοία, που μεταφέρουν τα πάντα, από αργό πετρέλαιο έως...βοοειδή, περιμένουν να περάσουν από το κανάλι, ενώ δεκάδες άλλα ακολουθούν την εναλλακτική διαδρομή γύρω από το ακρωτήριο της Καλής Έλπίδας στο νότιο άκρο της Αφρικής, προσθέτοντας περίπου δύο εβδομάδες στο ταξίδι τους.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Lockdown: Ξεκλειδώνει η χώρα - Όπλα τα self tests και τα εμβόλια