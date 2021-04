Πέθανε διάσημος μουσικός - Μέλος θρυλικού συγκροτήματος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο...

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών άφησε ο B.B. Dickerson, ιδρυτικό μέλος και μπασίστας των War, με συμβολή επίσης στα φωνητικά της μπάντας, στο σπίτι του στην Καλιφόρνια.

Ο B.B. Dickerson γεννήθηκε το 1949 και άρχισε να παίζει μπάσο στα 12 του χρόνια. Πριν τους War, ο μουσικός έπαιζε σε μια μπάντα που λεγόταν The Creator.

Ως μέλος των War, τον έχουμε ακούσει να παίζει σε κομμάτια όπως τα "The Cisco Kid," "Why Can't We Be Friends," "Low Rider," "Summer", που έχει επίσης εν μέρει συνθέσει, ενώ, ήταν ο άνθρωπος πίσω από τα φωνητικά του "The World Is a Ghetto".