Τα μυστικά των πάμπλουτων στον αέρα: Αποκαλύψεις μιας αεροσυνοδού που τα «είδε όλα»

«Above and Beyond: Secrets Of A Private Flight Attendant» (Πάνω και πέρα: Τα μυστικά μιας αεροσυνοδού ιδιωτικών πτήσεων) τιτλοφορείται το βιβλίο της 45χρονης Σάσκια Σουάν (ψευδώνυμο) και της Νίκολα Στόου, όπου αποκαλύπτονται «πιπεράτες» λεπτομέρειες για τον κόσμο των ιδιωτικών πτήσεων των πάμπλουτων του πλανήτη, οι οποίες περιλαμβάνουν πολύ σεξ και μυστικά που θα ήταν…άβολο για πολύ κόσμο να δουν το φως της δημοσιότητας.