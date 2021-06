Star Wars: Απο το διαγαλαξιακό σύμπαν του Τζορτζ Λούκας στη μουσική - Ο Έρικ Γουόκερ στο Newsbomb.gr

Πρώην ηθοποιός, μουσικός και κινηματογραφικός παραγωγός ο Έρικ Γουόκερ έχει συνεργαστεί με τον διάσημο Αμερικανό σκηνοθέτη Τζορτζ Λούκας σε δύο ταινίες για την τηλεόραση της ευρύτερης «οικογένειας» των Star Wars. Η εμπειρία του τον ενέπνευσε μουσικά και του άνοιξε νέους καλλιτεχνικούς δρόμους. Σήμερα ονειρεύεται μεταξύ άλλων να έρθει στην Ελλάδα για μία συναυλία, όπως λέει στο Newsbomb.gr.

Hθοποιός, μουσικός παραγωγός, παιδί-θαύμα της μικρής και της μεγάλης οθόνης τη «χρυσή δεκαετία» του ’80, o Aμερικανός Έρικ Γουόκερ είχε επιλεχθεί προσωπικά από τον Τζόρτζ Λούκας για να παίξει σε δύο ταινίες για την τηλεόραση της ευρύτερης «οικογένειας» των Star Wars.

Mαζί με τους άλλους συντελεστές, ηθοποιούς, παραγωγούς της αγαπημένης διαστημικής όπερας έβαλε το λιθαράκι του στο φαινόμενο της «ποπ κουλτούρας» που αποτελεί σημείο αναφοράς και έχει αποκτήσει εκατομμύρια φανατικούς λάτρεις.

Ήρωας στις Spin-off τηλεταινίες που βασίστηκαν στην εποποιία του «Πολέμου των Άστρων» «Caravan of Courage: An Ewok Adventure» (1984) και «Ewoks: The Battle for Endor» (1985) ο «Μέις Τοβάνι» όπως ήταν το όνομά του, άφησε το δικό του στίγμα στο διαγαλαξιακό σύμπαν του Λούκας.

Μουσική εμπνευσμένη απο το Star Wars

Και σήμερα δεκαετίες μετά, συνεχίζει την πορεία του γράφοντας μουσική, εμπνευσμένη από τον «Πόλεμο των Άστρων». Όνειρό του όπως λέει στο Νewsbomb.gr είναι να κάνει μία από τις επόμενες συναυλίες του στην Ελλάδα, η οποία πάντοτε τον ενέπνεε.

Ο Έρικ Γουόκερ που έχει συνεργαστεί επίσης με κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, όπως ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (είχε ενσαρκώσει τον μικρότερο αδερφό του στην ταινία Less Than Zero) μας μίλησε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, αλλά και το πώς βίωσε τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

Πώς θα περιέγραφε τη μουσική του τον ρωτάμε. «Μελωδίες από το μέλλον ή κατά κάποιο τρόπο FuturePop» λέει ,με λίγα λόγια πρόκειται για ήχους που στις συναυλίες που αναμένεται να δώσει από το φθινόπωρο θα κάνουν τους θαμώνες να…χορεύουν μέχρι τελικής πτώσης.

Ο «δημιουργικός εγκλεισμός» της πανδημίας

Πώς βίωσε τον εγκλεισμό του κορονοϊού; Μάλλον δημιουργικά, όπως άλλωστε πολλοί καλλιτέχνες που -παρά τις δυσκολίες και το τεράστιο πλήγμα που επέφερε η καραντίνα στον χώρο της Τέχνης- βρήκαν χρόνο και τρόπο για να δημιουργήσουν.

«Έγραφα τουλάχιστον δύο τραγούδια την εβδομάδα. Η Covid-19 με έκανε περισσότερο παραγωγικό και μου έδωσε περισσότερο χρόνο για να συνθέσω μουσική» τονίζει.

Τι έχει να πει λοιπόν για το Star Wars, ένας άνθρωπος που έζησε από κοντά το σύμπαν του Λούκας. Ποια είναι η γνώμη του για τις ταινίες που γυρίστηκαν τον 21ο αιώνα σε σύγκριση με αυτές του 20ου αιώνα;



«Τα αποτελέσματα σήμερα είναι καλύτερα από πολλές απόψεις. Τα πράγματα για κινηματογραφιστές και ηθοποιούς είναι πολύ πιο εύκολα σήμερα από ό,τι την εποχή που το μόνο που είχαμε ήταν μία μπλε οθόνη.

Έπρεπε να προσποιούμαστε πλάσματα, τέρατα, πλοία, και εξωγήινα περιβάλλοντα. Τώρα σε παραστάσεις όπως το Mandalorian oι δημιουργοί έχουν μεγάλες οθόνες και υπερσύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με αποτέλεσμα να νιώθεις ήδη σαν να είσαι πραγματικά σε έναν άλλο πλανήτη».

Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία Star Wars; «Το Empire Strikes Back εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο μου. Είναι η καρδιά της πρωτότυπης τριλογίας και έγινε από τον Irwin Kershner.

Ειναι μία ταινία με πολλή δράση και την πιο συγκλονιστική στιγμή στην ιστορία του κινηματογράφου όταν ο Λουκ Σκάιγουόκερ ανακαλύπτει οτι ο Νταρθ Βέιντερ ειναι πατέρας του»

Απο παιδί στα κινηματογραφικά πλατό

Ο Έρικ Γουόκερ ξεκίνησε να εργάζεται ως ηθοποιός όταν ήταν παιδί.

Ήταν το Χόλιγουντ ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου; «Ναι ήταν ασφαλές. Είχαμε κοινωνικούς λειτουργούς και δασκάλους στα γυρίσματα και πάντα υπήρχε δίπλα μας ένας απο τους δύο γονείς μας».

Για τον Αμερικανό σκηνοθέτη Τζορτζ Λούκας, τον δημιουργό της διάσημης σειράς ταινιών Star Wars έχει να πει μόνο καλά λόγια και έχει κρατήσει όμορφες αναμνήσεις.

Σκηνοθέτησε όλες τις επανεκδόσεις για το Caravan of Courage λέει και για να τον χαρακτηρίσει, επιστρατεύει μία και μοναδική λέξη: «ιδιοφυϊα.»

«Ερχόταν στα γυρίσματα αν όχι σε καθημερινή σίγουρα σε εβδομαδιαία βάση για να δει πώς κυλάνε τα πράγματα.

Σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα με θέμα τα αρχεία του Star Wars υπάρχει μία φωτογραφία του Τζορτζ Λούκας να μου δίνει οδηγίες με το δικό του ξεχωριστό τρόπο».

Ο Έρικ Γουόκερ και η Ελλάδα

Ο Έρικ Γουόκερ έχει μελετήσει Αρχαία Ελληνική Ιστορία στο Γυμνάσιο. Φοίτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών της κομητείας του Λος Άντζελες.

Αγαπούσε το Θέατρο και συμμετείχε στα κλασικά έργα που ανέβαζε το σχολείο του την εποχή εκείνη. Δηλώνει επίσης λάτρης της παγκόσμιας ιστορίας.

«Οι Έλληνες είχαν αναπτύξει έναν αξιοθαύμαστο πολιτισμό και η πλούσια ιστορία τους άφησε το στίγμα της στην ανθρωπότητα»

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα ήθελε να κάνει αν μπορούσε να ταξιδέψει στην Ελλάδα; Θα ήθελε να επισκεφθεί την Ακρόπολη και τα άλλα ιστορικά μνημεία της χώρας. Θα ήθελε επίσης να παίξει στην Ελλάδα με το συνεργάτη του ACM και να δώσει μία συναυλία για το ελληνικό κοινό.

Εχει ήδη κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ με ηλεκτρονική μουσική, αντλώντας έμπνευση και απο σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς όπως ο Yanni και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

Στις 9 Ιουλίου κυκλοφορεί το άλμπουμ του με τίτλο Take You Higher.

