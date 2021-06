To μεγάλο στοίχημα των ΗΠΑ στον κορονοϊό: 3,2 δισ. δολάρια για ανάπτυξη χαπιών κατά της Covid-19

Η αμερικανική κυβέρνηση θα επενδύσει 3,2 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη αντιικών χαπιών κατά της Covid-19, ανακοίνωσε την Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα των New York Times, στόχος είναι η ανάπτυξη χαπιών που θα αντιμετωπίζουν τον ιό κατά τα πρώιμα στάδια, εν δυνάμει σώζοντας πολλές ζωές. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα επιταχυνθούν οι κλινικές δοκιμές κάποιων πολλά υποσχόμενων υποψηφίων φαρμάκων, και, αν όλα πάνε καλά, κάποια από αυτά τα πρώτα χάπια θα μπορούσαν να είναι έτοιμα από τα τέλη του έτους.

Το Antiviral Program for Pandemics, όπως γράφουν οι NY Times, θα υποστηρίξει τις έρευνες πάνω σε εντελώς νέες έρευνες, όχι μόνο για τον κορονοϊό, μα και για ιούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μελλοντικές πανδημίες.

Πολλοί ιοί πλέον μπορούν να αντιμετωπίζονται με ένα απλό χάπι, ωστόσο, παρά τις εντατικές έρευνες ενός έτους, δεν έχει βρεθεί ακόμα χάπι που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον που έχει μολυνθεί από τον ιό πριν η ασθένεια να τον «χτυπήσει» σοβαρά. Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Warp Speed» , του προγράμματος της προηγούμενης κυβέρνησης (Τραμπ) για την επιτάχυνση των ερευνών για Covid-19, επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα στην ανάπτυξη εμβολίων- πολύ περισσότερα από ό,τι στην ανάπτυξη θεραπειών. Το νέο αυτό πρόγραμμα φιλοδοξεί να το αλλάξει αυτό.

Ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, διευθυντής του National Institute of Allergy and Infectious Diseases και ένθερμος υποστηρικτής του προγράμματος, είπε ότι ανυπομονεί να έρθει η στιγμή που οι ασθενείς με Covid-19 θα μπορούν να πάνε να πάρουν από το φαρμακείο αντιικά χάπια μόλις βρεθούν θετικοί στον ιό ή παρουσιάσουν συμπτώματα του κορονοϊού.

«Ξυπνώ το πρωί, δεν νιώθω πολύ καλά, η αίσθηση της όσφρησής μου και της γεύσης χάνονται, με πονάει ο λαιμός» είπε σε συνέντευξή του ο Φάουτσι. «Καλώ τον γιατρό μου και του λέω ‘έχω Covid και χρειάζομαι συνταγή’».

Στην αρχή της πανδημίας ερευνητές άρχισαν να κάνουν δοκιμές σε υπάρχοντα αντιικά φάρμακα σε ανθρώπους που νοσηλεύονταν με σοβαρή Covid-19. Ωστόσο πολλές από αυτές τις δοκιμές απέτυχαν να δείξουν οφέλη από τα αντιικά. Εκ των υστέρων προκύπτει πως η επιλογή για δοκιμές σε νοσοκομεία ήταν λανθασμένη, καθώς οι επιστήμονες πλέον ξέρουν ότι η καλύτερη στιγμή για να προσπαθήσουν να μπλοκάρουν τον κορονοϊό είναι οι πρώτες ημέρες της ασθένειας, όταν ο ιός πολλαπλασιάζεται ταχέως και το ανοσοποιητικό σύστημα δεν έχει παρουσιάσει ακόμα άμυνα.

Πολλοί νικούν την ασθένεια και αναρρώνουν, μα σε άλλους το ανοσοποιητικό αντιδρά βλαβερά και αρχίζει να χτυπά ιστούς αντί για ιούς. Αυτή η ζημιά στέλνει πολλούς στο νοσοκομείο. Οπότε ένα φάρμακο που θα μπλόκαρε την αναπαραγωγή νωρίς σε μια μόλυνση θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποτύχει σε μια δοκιμή σε ασθενείς που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου.

Μέχρι τώρα μόνο ένα αντιικό είχε δείξει ξεκάθαρα οφέλη σε ανθρώπους που ήταν σε νοσοκομεία, το remdesivir, που εξεταζόταν αρχικά ως πιθανή θεραπεία για τον Έμπολα. Το φάρμακο αυτό φαίνεται να συντομεύει την Covid-19 όταν χορηγείται ενδοφλεβίως σε ασθενείς. Ωστόσο πολλοί ερευνητές δεν ενθουσιάζονται από τις επιδόσεις του.

To remdesivir ίσως να λειτουργούσε αποτελεσματικότερα εάν οι ασθενείς το έπαιρναν νωρίτερα, ως χάπι. Ωστόσο στην παρούσα μορφή/ σύνθεσή του δεν λειτουργεί από το στόμα, καθώς δεν μπορεί να επιβιώσει της διαδρομής από το στόμα στο στομάχι και στο κυκλοφορικό.

Επιστήμονες ανά τον κόσμο δοκιμάζουν και άλλα αντιικά, που είναι γνωστό πως λειτουργούν σε μορφή χαπιού. Ένα από αυτά είναι το molnupiravir, που περνά μια δεύτερη δοκιμή, σε άτομα που διαγνώστηκαν πρόσφατα με τον ιό. Ακόμη, εξετάζονται και άλλα αντιικά που είναι σε προχωρημένες κλινικές δοκιμές. Όπως είπε ο Ντέιβιντ Κέσλερ, chief science officer της ομάδας για την Covid-19 της κυβέρνησης Μπάιντεν, ελπίζεται πως «θα μπορούμε να έχουμε ένα αντιικό ως το τέλος του φθινοπώρου που θα μας βοηθούσε να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο της πανδημίας».

Ένα από τα φάρμακα που εξετάζονται είναι το ΑΤ-527, που έχει αποδειχθεί ήδη ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της ηπατίτιδας C, και πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει πως ίσως δούλευε κατά της Covid-19. Άλλο ένα από αυτά που εξετάζονται, σύμφωνα με τους New York Times, έχει αναπτυχθεί από επιστήμονες της Pfizer, και αποτελεί εξέλιξη ενός μορίου που είχε σχεδιαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ως πιθανό φάρμακο για τον SARS. To μόριο αυτό είναι γνωστό ως PF-07321332 και είχε σχεδιαστεί αρχικά για ενδοφλέβια χρήση, μα οι ερευνητές της Pfizer έχουν καταφέρει να αλλάξουν τη δομή του ώστε να λειτουργεί ως χάπι.

Κατά τον Φάουτσι, τα πρώτα φάρμακα για την Covid-19 θα έχουν μάλλον μέτρια οφέλη κατά της ασθένειας- μα σε κάθε περίπτωση θα είναι καλή αρχή.

Με πληροφορίες από New York Times

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Ο 32χρονος σύζυγος είναι ο δολοφόνος της Καρολάιν