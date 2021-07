Ο Τζιμ Μόρισον έπραττε πάντα «Κατά τον Δαίμονα Εαυτού»

Συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ημέρα που ο θρυλικός frontman των Doors άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι και το Newsbomb.gr κάνει μια «βουτιά» στο παρελθόν και στις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το θάνατο του «Mr.Mojo Ridin».

Λένε πως οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ. Αυτή η έκφραση πιθανότατα βγήκε στις 3 Ιουλίου του 1971, όταν ο Τζιμ Μόρισον άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στην μπανιέρα του διαμερίσματός του στο Παρίσι.

Ο Τζέιμς Ντάγκλας Μόρισον, γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1943, και ήταν γιος ανώτατου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού. Ίσως οι περιορισμοί του αυστηρού πατέρα του, ήταν η αιτία που σύντομα ο Τζιμ έκανε την επανάστασή του από μικρός ενώ ένα τροχαίο λέει ο μύθος τον άλλαξε για πάντα.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Μόρισον, No One Gets Out Alive, η οικογένειά του πέρασε μπροστά από ένα ατύχημα Ινδιάνων και ο James αναστατώθηκε από την εικόνα. Στο βιβλίο The Doors, o πατέρας του, όπως και η αδερφή του, υποστηρίζουν πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ και πως όλα αυτά, ήταν δημιούργημα ενός παιδικού μυαλού.

Πάντα εριστικός, με λατρεία στον πεσιμισμό του Φρίντριχ Νίτσε, έγινε η φωνή των Doors και δεν δίσταζε να προκαλεί σε κάθε ευκαιρία. H φωνή που ερμήνευε τα σαμάνικα blues, που «έντυσε» τους αλλόκοτους στίχους, που άλλοτε θύμιζαν ποίηση και άλλοτε περιγραφή ονείρων, σιώπησε στα 27 της.

Οι θρυλικοί Doors

Τι συνέβη, όμως τα ξημερώματα του Σαββάτου της 3ης Ιουλίου, όταν και τον βρήκε νεκρό η σύντροφός του, Πάμελα Κούρσον, στο διαμέρισμά τους στο Παρίσι;

Σκηνοθέτησε το θάνατό του;

Ο Μόρισον είχε έναν πάρα πολύ εύθραυστο ψυχισμό. Αυτή ήταν και η αιτία που άφησε τις ΗΠΑ για να μετακομίσει στη Γαλλία. Η πίεση ήταν αφόρητη. Από ένα απλό παιδί από τη Φλόριντα έγινε σε λίγα χρόνια το απόλυτο ίνδαλμα.

Μετά την πιστοποίηση του θανάτου του από τον γιατρό Max Vassille, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που είδαν τον Τζιμ Μόρισον νεκρό.

Η σύντροφός του, ο Bill Siddons, ο Αlain Ronay, ο Robin Wertle, η Agnes Varda ήταν αυτοί οι ελάχιστοι που βρέθηκαν στην κηδεία του στο κοιμητήριο Père Lachaise, η οποία έγινε βιαστικά και στα κρυφά, ενώ ο θάνατός του ανακοινώθηκε λίγες ημέρες μετά. Ούτε καν η οικογένειά του δεν ήταν στο τελευταίο «αντίο», ενισχύοντας έτσι την πιο δημοφιλή θεωρία πως ο Μόρισον ζει και σκηνοθέτησε ο ίδιος τον θάνατό του.

Στις 8 Ιουλίου 1971, ο Bill Siddons εξέδωσε μια λιτή ανακοίνωση στον Τύπο, όπου ανέφερε ότι παραβρέθηκε στην κηδεία του Μόρισον, ο οποίος τάφηκε σε μία απλή τελετή, με πολύ λίγους φίλους παρόντες και πως πέθανε ειρηνικά από φυσικά αίτια. Βέβαια, ούτε ο Siddons τον είχε δει νεκρό.

Η αιτία για αυτή τη θεωρία κρύβεται 4 χρόνια πίσω από το 1971.

Συγκεκριμένα το 1967 σε μία συναυλία στο Fillmore, λέγεται πως ο Μόρισον δήλωνε αριστερά και δεξιά πως σκεφτόταν να στήσει ένα «ψεύτικο θάνατο», ώστε να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού στους Doors.

«Δεν θα ήταν τέλειο να βρισκόμουν στις Σεϋχέλλες, ενώ όλοι θα με είχαν για νεκρό;», φέρεται να είχε πει. Μάλιστα, λέγεται πως είχε βρει και το όνομα που θα χρησιμοποιούσε, αν το έσκαγε για άλλα μέρη, ενώ όλοι θα τον είχαν νεκρό. Και αυτό το νέο όνομα δεν ήταν άλλο από το «Mr Mojo Risin», τον αναγραμματισμό του ονόματός του.

Το σενάριο αυτό ότι ζει άρχισε να βρίσκει πολλούς υποστηρικτές, από τους απλούς θαυμαστές του μέχρι τους στενούς του συνεργάτες, που έριχναν περισσότερο λάδι στη φωτιά της συνωμοσιολογίας. Λέγεται, πως ο ντράμερ των Doors, John Densmore όταν επισκέφτηκε τον τάφο του στο Παρίσι, σχολίασε πως δεν γίνεται να είναι μέσα εκεί ενταφιασμένος ο Τζιμ, επειδή ήταν πολύ μικρός ο τάφος

Εννοείται πως οι «θεάσεις» του Μόρισον ανά τον πλανήτη άρχισαν να ξεπηδούν η μια μετά την άλλη...

Μπέρδεψε τα ναρκωτικά;

Τη μοιραία νύχτα, ο Μόρισον βγήκε έξω κι επέστρεψε στο διαμέρισμά του, όπου είδε ταινία, άκουσε δίσκους των Doors και ξάπλωσε για να κοιμηθεί. Κατά τις 3.30 φέρεται να ξύπνησε καθώς αισθανόταν μία αδιαθεσία. Έκανε εμετό, όμως, αρνήθηκε στη σύντροφό του, Πάμελα Κούρσον, να φωνάξουν γιατρό καθησυχάζοντας τη πως ήταν καλύτερα. Της είπε πως θα έκανε ένα ζεστό μπάνιο και θα ξάπλωνε.

Όταν εκείνη ξύπνησε δύο ώρες αργότερα, τον βρήκε μέσα στη μπανιέρα. Πανικόβλητη, τηλεφώνησε στον κοινό τους φίλο Alain Ronay, που κατέφθασε αμέσως. Κάλεσαν ασθενοφόρο και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο γιατρός Max Vassille που κλήθηκε αργότερα στο διαμέρισμα επιβεβαίωσε το θάνατο του από ανακοπή.

Ο «Mr.Mojo Risin»

Και κάπου εδώ ξεκινούν τα κενά στην ιστορία...

Η Κούρσον είπε πως ο Μόρισον έκανε χρήση ηρωίνης, όχι ενέσιμη καθώς σιχαινόταν τις ενέσεις, ενώ το ίδιο βράδυ έκαναν μαζί μία δόση, με τον ρόκερ να παίρνει ακόμη μία λίγο πριν κοιμηθεί.

Οι φαν του «Mr. Mojo Rising», ωστόσο γνώριζαν πως ο Μόρισον απεχθανόταν την ηρωίνη και έκανε μόνο χρήση κοκαΐνης. Παράλληλα, υποστηρίζουν πως η ηρωίνη ήταν της Κούρσον και πιθανότατα ο Τζιμ να μπέρδεψε τα ναρκωτικά.

Έτσι, η υπερβολική χρήση κοκαΐνης έφερε και την ανακοπή.

Πέθανε σε ένα κλαμπ

Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι ο ροκ σταρ πέθανε στις τουαλέτες ενός γνωστού κλαμπ του Παρισιού. Μάλιστα, αυτή την εκδοχή φαίνεται να τη συμμερίστηκε και η Μαριάν Φέιθφουλ, το ίνδαλμα της ποπ.

Το 2007, ο Sam Bernett, πρώην manager του Rock n’Roll Circus, στο βιβλίο του «The End- Jim Morrison», υποστήριζε ότι πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης στις τουαλέτες του κλαμπ. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, ο Μόρισον εκείνο το βράδυ πήγε μόνος κι έδειχνε κακόκεφος. Κάθισε στο συνηθισμένο σημείο του στο μπαρ και παρήγγειλε ένα μπουκάλι βότκα. Λίγο αργότερα, αγόρασε ηρωίνη για τη σύντροφό του, από δύο γνωστά «βαποράκια».

Μία ώρα μετά, πήγε στις τουαλέτες του κλαμπ, όπου ο Βernett με έναν σωματοφύλακα αφού περνούσε η ώρα χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα, για να τον βρουν νεκρό. Ένας γιατρός, που ήταν ανάμεσα στους θαμώνες, επιβεβαίωσε το θάνατό του από καρδιακή προσβολή «λόγω θανατηφόρας υπερβολικής δόσης».

Τα «βαποράκια» που του είχαν πωλήσει την ηρωίνη νωρίτερα, «φυγάδευσαν» το πτώμα, σκεπασμένο με μια κουβέρτα και το μετέφεραν σπίτι του.

Την εκδοχή αυτή επιβεβαίωσε το 2014 και η Μαριάν Φέιθφουλ σε συνέντευξη της, αποκαλύπτοντας πως υπεύθυνος για τον θάνατο του ήταν ο πρώην εραστής της και γνωστός dealer, Jean de Breteuil, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως ο Μόρισον πήρε κατά λάθος μεγάλη δόση.

O αινιγματικός τάφος

Την ημέρα που ο Μόρισον άφηνε την τελευταία του πνοή ήταν μόλις 27 χρόνων. Ετάφη με διαδικασίες… εξπρές στο νεκροταφείο «Pere Lachaise» του Παρισίου. Ο τάφος του γρήγορα μετατράπηκε σε τόπο προσκυνήματος για τους θαυμαστές του από κάθε γωνιά του πλανήτη. Σήμερα θεωρείται ως ένα από τα πλέον δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα του Παρισιού. Είναι ενδεικτικό πως έχει καταγραφεί ως το τέταρτο πιο δημοφιλές στη σειρά, μετά τον πύργο του Αϊφελ, την Παναγία των Παρισίων και το Λούβρο!

Πάνω στον τάφο του, δεσπόζει μια ελληνική επιγραφή: «Κατά τον δαίμονα εαυτού». Η συγκεκριμένη φράση παραπέμπει στους Στωικούς φιλοσόφους.

O τάφος του Μόρισον

Στην αρχαία Ελλάδα πίστευαν πως μέσα στο ανθρώπινο σώμα κατοικούν δαίμονες. Όχι με την χριστιανική έννοια του όρου. Ήταν θεότητες που καθόριζαν τις πράξεις και τον χαρακτήρα μας. Ο δαίμονας εαυτού ήταν αυτό που σήμερα ονομάζουμε συνείδηση.

Με έναν πολύ πρόχειρο τρόπο, λοιπόν, κάποιος θα μπορούσε να «μεταφράσει» τη συγκεκριμένη έκφραση ως πράττω κατά συνείδηση ή πράττω με βάση αυτά που η συνείδηση μου επιτάσσει πέρα και έξω από τους κανόνες της κοινωνίας.

Ποια είναι η αλήθεια και ποιο το ψέμα; Κανείς δεν γνωρίζει. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο θρύλος του Μόρισον θα ζει αναλλοίωτος μέσα στα χρόνια και μέσα από τους στίχους τους...