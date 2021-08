Παραλλαγές του κορονοϊού: Ποιες είναι οι 3 κατηγορίες τους- Τι μπορεί να έλθει μετά τη Δέλτα

Τι ακριβώς συμβαίνει με τις παραλλαγές του κορονοϊού που προκαλεί Covid-19 και τι αναμένεται μετά τη Δέλτα.

Μέσα σε μερικούς μήνες η παραλλαγή Δέλτα (έχει καθιερωθεί να αναφέρεται ευρύτερα ως μετάλλαξη Δέλτα) του κορονοϊού έχει εξελιχθεί στο κυρίαρχο στέλεχος του κορονοϊού SARS-CoV-2 ανά τον κόσμο. Οι προβληματισμοί σχετικά με την εξέλιξη και πορεία της είναι εξαιρετικά έντονοι, καθώς είναι ιδιαίτερα μεταδοτική και υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με το επίπεδο της προστασίας που παρέχουν τα εμβόλια απέναντί της (αν και η γενικότερη εικόνα είναι πως οι εμβολιασμένοι είναι επαρκώς προστατευμένοι, καθώς, ακόμα και αν νοσήσουν, νοσούν ελαφριά).

Οι ιοί μεταλλάσσονται συνέχεια- και οι περισσότερες μεταλλάξεις που είχαν παρατηρηθεί στην αρχή στον SARS-CoV-2 ήταν «ουδέτερες» καθώς δεν φαινόταν να ξεχωρίζει κάποιο στέλεχος ιδιαιτέρως.

Στα τέλη του 2020 ωστόσο φάνηκε να επικρατεί ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Β.1.1.7. Τον Μάιο, ο ΠΟΥ παρενέβη για να προβεί σε αποσαφηνίσεις σχετικά με τις παραλλαγές και τα ονόματά τους. Αν και οι επιστήμονες συχνά αναφέρονταν στις νέες παραλλαγές με ονομασίες όπως Β.1.1.7, Β.1.617.2 κ.α, πολλοί έβρισκαν ευκολότερο να μιλούν για περιοχές «καταγωγής» (βρετανική, νοτιοαφρικανική, ινδική κλπ). Αυτό θεωρήθηκε πως αποτελούσε «στίγμα» και «διάκριση», οπότε ο ΠΟΥ παρουσίασε ένα σύστημα με βάση το οποίο οι παραλλαγές ονοματίζονταν ως ελληνικά γράμματα (Άλφα, Βήτα κ.α.).

Το Technical Advisory Group in Viral Evolution του ΠΟΥ δημιούργησε τρία επίπεδα καταχώρησης για τις νέες παραλλαγές: Alerts for Further Monitoring, Variants of Interest, Variants of Concern (Συναγερμοί για περαιτέρω παρατήρηση, παραλλαγές ενδιαφέροντος, παραλλαγές ειδικού ενδιαφέροντος).

Τώρα που οι επιστήμονες γνωρίζουν καλύτερα τι είδη μεταλλάξεων επηρεάζουν σημαντικά τη μεταδοτικότητα του SARS-CoV-2, νέες παραλλαγές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόβλημα μπορούν να εντοπίζονται νωρίτερα. Οι παραλλαγές αυτές λαμβάνουν «συναγερμούς για περαιτέρω παρατήρηση» (Alerts for further monitoring), και υποδεικνύονται ως παραλλαγές με «γενετικές αλλαγές που υπάρχουν υποψίες ότι επηρεάζουν ιικά χαρακτηριστικά με κάποια ένδειξη ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν μελλοντικό πρόβλημα, μα τα στοιχεία φαινοτυπικών ή επιδημιολογικών επιδράσεων είναι αυτή τη στιγμή ασαφή, απαιτώντας περαιτέρω παρακολούθηση και επανειλημμένη αξιολόγηση όσο προκύπτουν νέα στοιχεία». Υπάρχουν 13 παραλλαγές σε αυτή την κατηγορία.

Η επόμενη κατηγορία είναι οι παραλλαγές ενδιαφέροντος (VOI): Έχουν γενετικές αλλαγές που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν ιικά χαρακτηριστικά και έχουν δημιουργήσει σημαντικά συμπλέγματα κρουσμάτων σε διάφορες τοποθεσίες. Μια παραλλαγή που λαμβάνει αυτόν τον προσδιορισμό, παίρνει και ένα ελληνικό γράμμα ως όνομα. Στη σχετική λίστα του ΠΟΥ υπάρχουν τέσσερις VOI (Ήτα, Γιώτα, Κάππα, Λάμδα). Η πιο πρόσφατη εισαγωγή ήταν η Λάμδα.

Η τελική κατηγορία είναι οι VOC: Παραλλαγές ειδικού ενδιαφέροντος (μεταφράζοντάς το ακριβώς, παραλλαγές ανησυχίας). Οι παραλλαγές αυτές έχουν επιδείξει είτε σημαντικά αυξημένη μεταδοτικότητα είτε σοβαρότερη νόσηση. Μέχρι τώρα υπάρχουν επισήμως τέσσερις, και κυρίως ορίζονται από την αύξηση μεταδοτικότητάς τους. Δεν χρειάζεται μια παραλλαγή να έχει εξαπλωθεί σημαντικά για να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία. Επίσης, εάν βρεθούν στοιχεία που να δείχνουν ότι μια νέα παραλλαγή μπορεί να αποφύγει εμβόλια ή θεραπευτικά μέσα, καταχωρείται ως VOC. Η λίστα περιλαμβάνει τέσσερις: Άλφα, Βήτα, Γάμμα, Δέλτα.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν τρεις παραλλαγές που έλαβαν ελληνικά γράμματα, μπαίνοντας στην κατηγορία των VOI , μα «υποβιβάστηκαν» και πέρασαν μετά στην κατηγορία των «συναγερμών», καθώς συγκεντρώνονταν περισσότερα επιδημιολογικά στοιχεία. Παρόλα αυτά, διατηρούν τους προσδιορισμούς τους ενώ παρατηρούνται.

Επίσης, σημειώνεται πως το αμερικανικό CDC έχει και μια επιπλέον κατηγορία, τα αποκαλούμενα VOHC (Variant of High Consequence, παραλλαγές υψηλών επιπτώσεων), για να καλύπτει παραλλαγές όπου υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία περί μείωσης των αποτελεσματικότητας των εμβολίων ή σοβαρότερης νόσησης. Ευτυχώς προς το παρόν δεν έχουν βρεθεί παραλλαγές αυτής της κατηγορίας.

Με πληροφορίες από New Atlas

