Τράβις Σκοτ: O ράπερ με το άγγιγμα του Μίδα έγινε «μαύρο πρόβατο» μετά την τραγωδία στο Τέξας

Ο Τράβις Σκοτ «ο καλύτερος καλλιτέχνης συναυλιών του πλανήτη» σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του, έζησε την αποθέωση και τη συντριβή σε λίγα λεπτά. Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο φεστιβάλ Astroworld στο Τέξας την ώρα που τραγουδούσε, εγκαινίασε συζητήσεις για το διάσημο ράπερ που πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με μηνύσεις.

«Ο Τράβις Σκοτ συντονίζεται με κάθε έναν από το κοινό» αναφέρει το τρέιλερ απο το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του, με τίτλο «Μαμά πετάω». Στα πλάνα, ο διάσημος ράπερ παρουσιάζεται ως ο απόλυτος σόουμαν και το κοινό που τον αποθεώνει, κάνει επικίνδυνες «πτήσεις» στα λάιβ του, μετά απο δική του ενθάρρυνση.

Ράπερ, συνθέτης, παραγωγός, περφόρμερ και επιχειρηματίας, τα τελευταία χρόνια εξαργυρώνει τη φήμη του με επικερδείς συμφωνίες, επεκτείνει τη δράση του και εκτός μουσικής και ενίοτε «πουλάει» τη σχέση του με την διάσημη τηλεπερσόνα και influencer, Κάιλι Τζένερ που περιμένει το δεύτερο παιδί τους.

O ράπερ σε σόου το 2015
O Τράβις Σκοτ (στη μέση) μαζί με τους οπαδούς του σκαρφαλώνουν στα κάγκελα
To μοιραίο φεστιβάλ Astroworld
O ράπερ με την Κάιλι Τζένερ στα 61α βραβεία Grammy
O Tράβις Σκοτ σε σόου στη Φιλαδέλφεια το 2016

Το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου, το «success story» του κατέρρευσε με πάταγο, σε μία απο τις χειρότερες τραγωδίες που έχουν γίνει ποτέ στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια συναυλίας. Οκτώ άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld που διοργανώνει ο ίδιος την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή.

Παρά τις φήμες και τις καταγγελίες, ο ίδιος επιμένει οτι δεν είχε καταλάβει τι συμβαίνει, δήλωσε συντετριμμένος, ακύρωσε προγραμματισμένες εμφανίσεις και ανακοίνωσε οτι αναλαμβάνει τα έξοδα για τις κηδείες των θυμάτων και προσφέρει... δωρεάν συνεδρίες ψυχανάλυσης. Τα δημοσιεύματα και οι φήμες εξακολουθούν να οργιάζουν.

Τα πρώτα του βήματα

Ο Zακ Μπέρμπον Γουέμπστερ -όπως ειναι το κανονικό του όνομα- γεννήθηκε στις 30 Απριλίου του 1991 στο Χιούστον του Τέξας. Μέχρι τα έξι του χρόνια ζούσε με τη γιαγιά του στο South Park του Χιούστον, μία περιοχή με υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας, γεγονός που τον επηρέασε βαθιά όπως λέει και τον έκανε να κυνηγήσει το όνειρο.

«Μεγαλώνοντας επειδή η γιαγιά μου έμενε στη γειτονιά έβλεπα τρελά πράγματα. Έβλεπα ανθρώπους περίεργους, πεινασμένους και βρώμικους. Έλεγα πάντα ότι πρέπει να ξεφύγω από αυτό το χάλι. Μου πρόσφερε πλεονεκτήματά όλο αυτό, με έκανε αυτό που είμαι αυτή τη στιγμή» έχει πει.

Λίγα χρόνια μετά ο Γουέμπστερ μετακόμισε στο Missouri City για να ζήσει μαζί με τους γονείς του. Η μητέρα του εργαζόταν για την Apple και ο πατέρας του -που ήταν επίσης μουσικός της σόουλ- είχε τη δική του επιχείρηση.

Ο παππούς του ήταν συνθέτης της τζαζ και ο Τράβις που είχε καλλιτεχνικές επιρροές από μικρός, εγκατέλειψε τις σπουδές του για να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη μουσική. Οι γονείς του ωστόσο που ήθελαν να σπουδάσει, απογοητεύτηκαν και σταμάτησαν να του παρέχουν χρήματα και στήριξη.

Στα ΜTV στο Λονδίνο το 2017 Α.Ρ

Για αρκετό καιρό ο Τράβις Σκοτ κοιμόταν στο πάτωμα και στον καναπέ στο διαμέρισμα ενός φίλου του. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια στο Λος Άντζελες και άρχισε να συνεργάζεται με φίλους του και να ηχογραφεί τραγούδια. Μετά απο αρκετές περιπέτειες, άρχισε να ανεβαίνει τα σκαλιά της επιτυχίας.

Κάπου εκεί άλλαξε και το όνομά του, αντλώντας έμπνευση απο δύο αγαπημένους του ανθρώπους. Το θείο του Τράβις και τον Αμερικανό ράπερ, τραγουδιστή και ηθοποιό Kid Cudi (το πραγματικό του όνομα είναι Σκοτ Μεκούντι) που έχει επηράσει μεγάλα ονόματα της ραπ και της χιπ χοπ.

Το 2012 υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με την Epic Records, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, υπέγραψε συμφωνία με την GOOD Music του Κάνιε Γουεστ.

Τρία χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Rodeo και έκτοτε παραμένει στην κορυφή του Billboard Hot 100. Απο τότε προτάθηκε για οκτώ βραβεία Grammy και έχει κερδίσει ένα Billboard Music Award και ένα Latin Grammy.

Το φεστιβάλ Astroworld

To Astroworld είναι το τρίτο άλμπουμ του Τράβις Σκοτ και κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2018. Λίγο καιρό μετά, ο ράπερ ανακοίνωσε τη δημιουργία του ομώνυμου φεστιβάλ Astroworld μια ετήσια συναυλία που άρχισε να διεξάγεται απέναντι από το Six Flags AstroWorld.

Πέρυσι το σόου ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας και φέτος χιλιάδες θαυμαστές της μουσικής του, ανυπομονούσαν για την εκδήλωση που κατέληξε σε τραγωδία. Τα 100.000 εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα από την έναρξη της πώλησής τους τον Μάιο.

Στις 5 Νοεμβρίου, οκτώ άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο όταν ποδοπατήθηκαν στο φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του ράπερ στο κατάμεστο NRG Park. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον Τράβις Σκοτ να συνεχίζει, παρά τις εκκλήσεις του πλήθους να «σταματήσει» το σόου.

Σε άλλα στιγμιότυπα ακούγεται να λέει στους άνδρες ασφαλείας να επέμβουν άμεσα, να βοηθήσουν τους τραυματίες, παρ’όλα αυτά όπως αποδείχθηκε, δεν σταμάτησε, αλλά ολοκλήρωσε την εμφάνισή του που κράτησε πάνω απο μιά ώρα.

Τουλάχιστον 14 αγωγές κατατέθηκαν κατά της διοργανώτριας εταιρείας και της θυγατρικής της τις ημέρες μετά το συμβάν. Δέκα από αυτές κατονομάζουν τον ράπερ ως υπεύθυνο.

Το «αμαρτωλό» παρελθόν και οι κατηγορίες.

Την επομένη της τραγωδίας βγήκαν στο φως πολλές παρελθοντικές «ατασθαλίες» του καλλιτέχνη που συνηθίζει να καλεί τους φαν του…σε ακρότητες. Οι συναυλίες του είναι γνωστές για την ενέργεια, τη διασκέδαση και το ρυθμό τους, αλλά αποδεικνύονται πολύ συχνά χαοτικές, ακόμη και…επικίνδυνες σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

O Tράβις «αποθεώνεται» απο τους οπαδούς του στα βραβεία Grammy to 2019 Α.Ρ

Το 2017, ο Σκοτ συνελήφθη, καθώς ενθάρρυνε τους θαυμαστές να παρακάμψουν την ασφάλεια και να ορμήξουν στη σκηνή σε συναυλία του στο Άρκανσο, με αποτέλεσμα ένας φύλακας, ένας αστυνομικός και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν. Τουλάχιστον ένας από αυτούς έμεινε παράλυτος.

Σε ένα ακόμη περιστατικό στο μουσικό φεστιβάλ Lollapalooza το 2015, καταδικάστηκε σε δικαστική επιτήρηση ενός έτους, αφού ομολόγησε την ενοχή του στις κατηγορίες για «απερίσκεπτη συμπεριφορά». Οι αξιωματούχοι στο Σικάγο είπαν ότι ενθάρρυνε τους θαυμαστές του να παρακάμψουν τις μπάρες ασφαλείας, ευτυχώς όμως κανένας δεν τραυματίστηκε.

Μια συνέντευξη του στο βρετανικό περιοδικό GQ το 2015, με τίτλο How to Rage with Travis Scott, (Πώς να διοχετεύσεις την οργή σου με τον Τράβις Σκοτ, σε ελεύθερη μετάφραση) επανεμφανίστηκε υπό το φως της τραγωδίας.

«Οι παραστάσεις του Tράβις Σκοτ είναι… crowd surfing, χορός με σπρωξίματα ιδρώτας, αίμα και εμετός. Και έτσι ακριβώς είναι και ο ίδιος ο Τράβις. Τον έχουμε δει να κρέμεται από ταβάνια σε μικρούς χώρους και να πηδά από τα έξι μέτρα. Συναντήσαμε τον ίδιο το Matador και μας δίνει τις προσωπικές του γνώσεις για το… raging. Xρησιμοποιήστε αυτή τη σοφία...για μια ταραχώδη νύχτα» έγραφε το δημοσίευμα.

Τα «χρυσά ντιλ»

Η τραγωδία στο Astroworld επανέφερε στο προσκήνιο τις συμφωνίες ύψους εκατομμυρίων δολαρίων που έχει υπογράψει. Ο Τράβις Σκοτ συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα της μόδας και όχι μόνο, «δανείζοντας» με το αζημίωτο τη διάσημη υπογραφή του σε κολοσσούς όπως η Nike αλλά και ο οίκος μόδας Dior για μία συλλογή ανδρικών ρούχων.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, συνεργάστηκε με την αλυσίδα των McDonald's για να λανσάρει ένα γεύμα limited edition με το όνομά του. Ο Τράβις Σκοτ είναι ο πρώτος διάσημος που συνεργάστηκε με την αλυσίδα φαστ-φουντ μετά το 1992 και το περίφημο μπέργκερ «McJordan» που έκανε θραύση στις ΗΠΑ, αντλώντας έμπνευση απο τον Μάικλ Τζόρνταν.

Στα βραβεία χιπ χοπ στην Ατλάντα το 2016 Α.Ρ

Το γεύμα…Τράβις -όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα του «ντιλ» -από χαλιά μέχρι μαξιλάρια- έκαναν επίσης θραύση, με πολλά καταστήματα να ξεμένουν γρήγορα από πρώτες ύλες, προκαλώντας κατάρρευση στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Φέτος ο Τράβις Σκοτ έκανε «πέρασμα» και στη βιομηχανία του κινηματογράφου, ανοίγοντας κατάστημα ταινιών και συμβάλλοντας στο σάουντρακ της ταινίας «Knife». Οι κακές γλώσσες λένε οτι μετά το μοιραίο Astroworld και τις μηνύσεις που έχουν κατατεθεί ενάντίον του, τα πράγματα για τον Αμερικανό ράπερ θα αλλάξουν.

Ο Σκοτ και η Κάιλι

Ο ράπερ άρχισε να βγαίνει με την Αμερικανίδα εκατομμυριούχο Κάιλι Τζένερ τον Απρίλιο του 2017. Ένα χρόνο αργότερα γεννήθηκε η κόρη τους Στόρμι, η οποία μαζί με τη μαμά της παρακολούθησε τη μοιραία συναυλία στο Τέξας απο το χώρο των VIP.

Η 24χρονη σελέμπριτι - γνωστή από τα ριάλιτι σόου, την εταιρία καλλυντικών της Kylie Cosmetics αλλά και τη δυναμική της παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, «Stop Trying to Be God».

Χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2019, αλλά μπήκαν μαζί σε καραντίνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας για χάρη της κόρης τους και επανασυνδέθηκαν. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2021 -μετά από εβδομάδες φημολογίας- αποκάλυψαν ότι περιμένουν δεύτερο παιδί.

Ο Τράβις με την Κάιλι Τζένερ σε γκαλά το 2018 Α.Ρ

Tις τελευταίες ημέρες πολλοί χρήστες του διαδικτύου εμφανίζονται οργισμένοι με το λαμπερό ζεύγος. Πολλοί τους θεωρούν υπεύθυνους για την τραγωδία στη συναυλία. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τους στοχοποιούν επειδή επέτρεψαν στη μικρή να παρακολουθήσει το χαοτικό σόου.

Το ζευγάρι χαρακτηρίζεται στην καλύτερη περίπτωση... «ανεύθυνο» και αδιάφορο και στη χειρότερη υπεύθυνο για τα όσα εκτυλίχθηκαν στο φεστιβάλ του Τέξας.

Λίγες ώρες μετά την τραγωδία η Κάιλι Τζένερ εξέφρασε τη λύπη της για την τραγωδία και διαβεβαίωσε οτι πληροφορήθηκαν τι συνέβη μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας. Η συνέχεια θα γραφτεί στις αίθουσες των δικαστηρίων...

