Μαράια Κάρεϊ: Τα θλιβερά Χριστούγεννα των παιδικών της χρόνων και το τραγούδι που έγινε «ύμνος»

Η «βασίλισσα» των Χριστουγέννων Μαράια Κάρεϊ μίλησε στο βρετανικό Τύπο για τις...βαθύτερες ρίζες της υπερβολικής αγάπης που τρέφει για την περίοδο των γιορτών.

Η αξεπέραστη επιτυχία με τίτλο All I Want For Christmas Is You έχει καθιερωθεί ως ένα από τα καλύτερα εορταστικά τραγούδια όλων των εποχών. Και παρόλο που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από τουλάχιστον 26 χρόνια, το πάθος της Μαράια Κάρεϊ να....μοιράζεται το εορταστικό πνεύμα δεν έχει μειωθεί.

Η 52χρονη τραγουδίστρια μίλησε στο περιοδικό Notebook της Sunday Mirror για τα Χριστούγεννα, τις αγαπημένες της παραδόσεις αλλά και τις οδυνηρές αναμνήσεις προηγούμενων χρόνων. Μιλώντας για την παιδική της ηλικία, είπε «Πάντα ήθελα τα Χριστούγεννα να είναι τέλεια και πάντα ανυπομονούσα για τις διακοπές, αλλά είχα αυτή την απίστευτα δυσλειτουργική οικογένεια που τα κατέστρεφε κάθε χρόνο».

PHOTO GALLERY Photo 1/4 Στο κέντρο Ροκφέλερ τα Χριστούγεννα του 2014 Πηγή: Α.Ρ Photo 2/4 H Μαράια Κάρεϊ στα Kids' Choice Awards το 2017 Πηγή: Α.Ρ Photo 3/4 Στην τελετή απονομής των Όσκαρ Πηγή: Α.Ρ Photo 4/4 Η διάσημη τραγουδίστρια με την κόρη της Μονρό και τον Μπαράκ Ομπάμα επί σκηνής Πηγή: Α.Ρ

Λέει ότι ως παιδί δεν ήταν λίγες οι φορές που έβρισκε μόνο τυλιγμένα φρούτα κάτω από το δέντρο γιατί «δεν είχαν αρκετά χρήματα». Καθώς μεγάλωνε λοιπόν, υποσχέθηκε στον εαυτό της ότι τα Χριστούγεννα, όσο περνούσε από το χέρι της θα ήταν πάντα τέλεια. «Είπα στον εαυτό μου: Όταν μεγαλώσω, δεν πρόκειται ποτέ να το αφήσω να ξανασυμβεί. Θα κάνω τα Χριστούγεννα τέλεια κάθε χρόνο».

Όπως αποκαλύπτει δεν έφταιγαν οι γονείς ή η μητέρα της για αυτό το κλίμα, αλλά η μεγάλη τους φτώχεια καθώς μεγάλωνε, που της έχει αφήσει έκτοτε μία γεύση πικρή.

Στην απάντηση του δημοσιογράφου πώς είχε την αρχική έμπνευση για το All I Want For Christmas Is You, απάντησε πως είχε πάντοτε μία βαθειά συναισθηματική σχέση με τα Χριστούγεννα.

https://www.instagram.com/p/CWy2lRZg0hb

«Δεν είχε να κάνει με τα δώρα, αλλά με την ελπίδα της περιόδου των γιορτών. Ήθελα να εκφράσω αυτό το πνεύμα και να κάνω ένα τραγούδι που να με κάνει να νιώθω χαρούμενη στις γιορτές. Ήταν εμπνευσμένο από τα τραγούδια των δεκαετιών του '50 και του '60, από αυτά που δεν μπορούσες παρά να χαρείς όποτε τα άκουγες»

Και συμπληρώνει: «Σημαίνει τόσα πολλά για μένα να μπορώ να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και να μοιράζομαι εμπειρίες με ανθρώπους που έκαναν αυτό το τραγούδι μέρος της ζωής τους» Όχι. Είναι καταπληκτικό. Το έγραψε από αγάπη για τα Χριστούγεννα και τη χριστουγεννιάτικη μουσική.

Και όταν κυκλοφόρησε στην αυγή οπως είπε της καριέρας της ήταν κάπως περίεργο, καθώς την εποχή εκείνη οι περισσότεροι καλλιτέχνες τραγουδούσαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια μόνο στο τέλος της διαδρομής τους.

«Αλλά μου αρέσουν τα Χριστούγεννα τόσο πολύ που ήθελα να βάλω κάθε κομμάτι από αυτό που αγαπώ σε ένα τραγούδι». Η Μαράια Κάρεϊ, μητέρα σήμερα των 10χρονων διδύμων, Μαρόκο και Μονρόε, από το 2016 διατηρεί σχέση με τον χορογράφο Bryan Tanaka.

