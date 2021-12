Μαράια Κάρεϊ: Το «All I Want for Christmas is You» έσπασε νέο ρεκόρ

Το «All I Want for Christmas» is You έγινε το μοναδικό χριστουγεννιάτικο single που καταφέρνει να γίνει «διαμαντένιο».

Το All I Want for Christmas is You της Μαράια Κάρεϊ, συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς συνεχίζει να σπάει κι άλλα ρεκόρ ήδη με την έναρξη της φετινής γιορτινής σεζόν.



Αυτό το Δεκέμβριο, το All I Want for Christmas is You έγινε το μοναδικό χριστουγεννιάτικο single που καταφέρνει να γίνει διαμαντένιο (σημειώνοντας πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις και streams συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής).



«Η συνεχόμενη αγάπη για το τραγούδι μου πάντα με εντυπωσιάζει και γεμίζει τη καρδιά μου με απεριόριστα συναισθήματα», είπε η ερμηνεύτρια. «Με ενθουσιάζει το γεγονός ότι το 'All I Want for Christmas is You' έχει αντέξει στο χρόνο. Διαμαντένιο στην Αμερική?! Wowww! Έχω τη τύχη να έχω τους καλύτερους θαυμαστές στο πλανήτη, που συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη μουσική κληρονομιά. Σας αγαπώ», συμπλήρωσε.

«Η Μαράια είναι η Βασίλισσα των Χριστουγέννων», είπε ο Πρόεδρος του Marketing τμήματος της Sony Music Entertainment, Ρίτσαρντ Στόρι. «Η Sony Music οικογένειά της την συγχαίρει που έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ και συνεχίζει να γράφει ιστορία ως το μοναδικό άτομο που έχει αυτή τη διάκριση».



«Η Μαράια Κάρεϊ είναι μια από τις πιο πολυβραβευμένες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, και το ‘All I Want For Christmas Is You’ να γίνεται το μόνο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που καταφέρνει να γίνει διαμαντένιο είναι μια διάκριση που θα γραφτεί με χρυσά γράμματα για την ιστορία της μουσικής. Συγχαρητήρια και καλές γιορτές στη Mariah και στην εκπληκτική ομάδας της στη Sony», είπε ο Μιτς Γκλέιζιερ, Πρόεδρος και CEO, της Ένωσης Μουσικής Βιομηχανίας των ΗΠΑ.



Η Κάρεϊ έβαλε στο επίκεντρο ξανά το πολυαγαπημένο όλων των θαυμαστών της All I Want for Christmas is You στο πολυεπιτυχημένο special του Apple TV+, Mariah Carey’s Magical Christmas Special, με μια εκπληκτική εμφάνιση του τραγουδιού, μαζί με τα δίδυμά της, το γιο της Moroccan και τη κόρη της Monroe. Ένα ακόμη μεγάλο νέο είναι ότι Κάρεϊ θα κυκλοφορήσει ένα νέο special με τίτλο Mariah’s Christmas: The Magic Continues, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σήμερα και θα είναι διαθέσιμο στο Apple TV+.



Τη Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, η Sony Pictures Entertainment (SPE) θα κυκλοφορήσει δύο νέες ταινίες της Mariah Carey, το Live at the Tokyo Dome και το First Vision, σε ψηφιακή μορφή για πρώτη φορά στην Αμερική. Με πάνω από 80 λεπτά μουσικής και μιας ζωντανής εμφάνισης του All I Want for Christmas is You, το Mariah Carey: Live at the Tokyo Dome απαθανατίζει την ιστορική πρώτη συναυλία της στην Ιαπωνία, η οποία βιντεοσκοπήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας Daydream World Tour του 1996. Το Mariah Carey: First Vision δίνει στου ακροατές μια ματιά εκ των έσω στην αρχή μιας όπως προμηνυόταν μεγάλης καριέρας της Μαράια, η ταινία αυτή του 1991 περιλαμβάνει μουσικά βίντεο, behind-the-scenes υλικό, συνεντεύξεις και τραγούδια από τη παρθενική της εμφάνιση στο Tatou Club της Νέας Υόρκης το 1990.



Το Billboard πρόσφατα ανακήρυξε το All I Want for Christmas is You ως το #1 χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών μέσα από τη λίστα Greatest of All Time Holiday 100 Songs. Το τραγούδι μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10 του Hot 100 το Δεκέμβριο του 2017 and, και το Δεκέμβριο του 2019, 25 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, έγινε το 2ο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που καταφέρνει να σκαρφαλώσει στη κορυφή του Hot 100, σπάζοντας το ρεκόρ ως το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που καταφέρνει ένα τραγούδι να φτάσει στο #1 από την αρχική του κυκλοφορία. Το All I Want for Christmas is You έφτασε πάλι στο #1 και το 2020, έχοντας έτσι 5 εβδομάδες συνολικά στη κορυφή, ένα νέο ρεκόρ για τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.



Ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1994 στο The Hit Factory στη Νέα Υόρκη, κυκλοφόρησε αρχικά τον Οκτώβριο του 1994 ως το 1ο single από το άλμπουμ Merry Christmas, με μοναδικές διασκευές που συσχετίστηκαν με την ίδια τη Μαράια καθώς και νέο υλικό που έγραψε μαζί με τον Walter Afanasieff. Το All I Want for Christmas Is You έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα singles γενικά, καθώς και ένας από τα πιο πετυχημένα χριστουγεννιάτικα ringtone στην Αμερική για πολλά χρόνια.



Όταν το All I Want for Christmas is You πήγε στο #1 του Hot 100 το 2019, έγινε το 19ο #1 στο ενεργητικό της, τα περισσότερα για σόλο καλλιτέχνη, ενώ όταν ανέβηκε ξανά στη κορυφή την επόμενη χρονιά, η τραγουδίστρια ανακηρύχθηκε ως η 1η καλλιτέχνης που έχει φτάσει στη κορυφή του Hot 100 για τέσσερις δεκαετίες (στα 1990s, στα 2000s, στα 2010s και τα 2020s).



Καθώς βρίσκεται μέσα στα charts κάθε χριστουγεννιάτικη περίοδο από τότε που κυκλοφόρησε, το All I Want for Christmas is You—όπως αναφέρει και το The New Yorker «ένα από τα λίγα χριστουγεννιάτικα που άξιζε να προστεθεί στα ακούσματα των γιορτών» —έχει γίνει από τα πιο βασικά τραγούδια για τις γιορτές και συνεχίζει να μεταδίδει το κλίμα των Χριστουγέννων στις καρδιές των μουσικόφιλων σε όλο το κόσμο.



Το All I Want for Christmas is You" αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή επιτυχία της Κάρεϊ, φτάνοντας στη κορυφή των charts σε 26 χώρες συμπεριλαμβανομένων των Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία και Γερμανία μεταξύ άλλων. Το 2020, το alltime classic τραγούδι έφτασε στο #1 του chart της Βρετανίας για πρώτη φορά, περνώντας 69 εβδομάδες το Top 40 πριν φτάσει στη κορυφή, κάτι που αποτελεί ρεκόρ. Το τραγούδι αποτελεί το πιο εμπορικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών από γυναίκα καλλιτέχνη και ένα από τα πιο εμπορικά singles στην ιστορία της μουσικής. Είναι, επίσης, το 1ο χριστουγεννιάτικο ringtone που έχει γίνει διπλά πλατινένιο στην Αμερική.



To All I Want for Christmas is You της Μαράια Κάρεϊ κυκλοφορεί από τη Panik records/Sony Music.

