Bασίλισσα Ελισάβετ: Το «δεξί χέρι» της αποκαλύπτει πώς πέρασε την καραντίνα η μονάρχης

Φως στην καθημερινότητα της βασίλισσας Ελισάβετ κατά τη διάρκεια του lockdown ρίχνει η προσωπική της ενδυματολόγος. H Άντσελα Κέλι ήταν ένα απο τα λίγα μέλη του προσωπικού που απομονώθηκε μαζί με τη μονάρχη στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Τη ζωή μέσα στη «φούσκα» του Ουίνδσορ στη διάρκεια της καραντίνας περιγράφει η βοηθός της Βασίλισσας Ελισάβετ, Άντζελα Κέλι μιλώντας για νερομαχίες αλλά και βραδιές ταινιών. Η προσωπική ενδυματολόγος της Βασίλισσας αποκάλυψε πώς χρειαζόταν ένα «τζιν με τόνικ» για να ηρεμήσει τα νεύρα της, όταν η μονάρχης την εμπιστευόταν για να της φτιάξει τα μαλλιά κατά το lockdown.

Η 64χρονη Κέλι, η οποία είναι η στυλίστρια της βασίλισσας εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή στο κάστρο Ουίνδσορ κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε μια νέα έκδοση των απομνημονευμάτων της «The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe.»

Η Βασίλισσα εμπιστεύτηκε επίσης την Κέλυ για να της φτιάχνει τα μαλλιά όταν αναγκάστηκε να μειώσει το προσωπικό της, εν μέσω πανδημίας «Η βασίλισσα ήταν τόσο ευγενική που με συμβούλευε για τον πολύ συγκεκριμένο τρόπο που ήθελε τα ρόλεϊ», γράφει η Κέλι σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε από το περιοδικό Hello!

«Χρειάζομαι ένα τζιν με τόνικ»

«Καθώς απέκτησα αυτοπεποίθηση, είμαι σίγουρη ότι η βασίλισσα νόμιζε ότι ήμουν επαγγελματίας και άρχισε να μου φωνάζει: «Μην το κάνεις αυτό, κάνε το με αυτόν τον τρόπο. Σωστά το κάνεις, μην το αλλάξεις. Σκεφτόμουν, Θεέ μου, χρειάζομαι τζιν τόνικ»

Έτσι, ενώ η Βασίλισσα ήταν κάτω από το στεγνωτήριο, της έλεγα «Πάω να πιώ ένα ποτό γιατί αυτό είναι τόσο αγχωτικό, το να το κάνω στην εντέλεια για σένα». Μετά από την απαραίτητη ξεκούραση επέστρεφε για να τελειοποιήσει την κώμη της βασίλισσας. Η Kέλι ήταν υπεύθυνη για το χτένισμα της βασίλισσας πριν από την χριστουγεννιάτικη ομιλία της το 2020, την οποία περιέγραψε ως τόσο αγχωτική που χρειάστηκε...ένα μπουκάλι τζιν μετά.

Η ίδια και τα βασικά μέλη της ομάδας της πήραν την απόφαση να απομονωθούν στο κάστρο του Ουίνδσορ με τη βασίλισσα, πράγμα που σήμαινε ότι δεν είχαν καμία επαφή με τον έξω κόσμο και δεν μπορούσαν να δουν τις οικογένειές τους, εκτός από βιντεοκλήσεις. Παραδέχτηκε ότι φοβόταν μήπως μεταδώσει την Covid-19 στη μονάρχη και ανάγκαζε τον εαυτό της να τηρεί πολύ αυστηρούς κανόνες lockdown.

Το προσωπικό που απομονώθηκε στο κάστρο οργανώθηκε για να διευκολύνει την περίοδο του lockdown. Ο κορυφαίος μουσικός της βασιλικής μπάντας δεν απομονώθηκε στο κάστρο, αλλά συνέχισε να παίζει τη γκάιντα του για τη Βασίλισσα καθημερινά, από την άλλη πλευρά του τοίχου. Έκανε επίσης θελήματα για το προσωπικό, το οποίο του ζητούσε να αγοράσει γλυκά και λιχουδιές από τα καταστήματα.

Βραδιές ταινιών και βουτιές στην πισίνα

Όλα τα προϊόντα απολυμαίνονταν πριν τα πιάσει το προσωπικό. Η ομάδα οργάνωνε επίσης βραδιές ταινιών και παιχνιδιών για να περάσει η ώρα και συμμετείχε σε παιχνίδια Jenga, αποκάλυψε η ενδυματολόγος κάτι που επιτρεπόταν επειδή ήταν ένα μόνο νοικοκυριό.

Καθώς το lockdown προχωρούσε προς το καλοκαίρι, η βασίλισσα επέτρεψε ευγενικά στο προσωπικό της να χρησιμοποιεί μια πισίνα περιορισμένης πρόσβασης στο Home Park, στην περιοχή του Κάστρου. Η ίδια η Άντζελα δεν χρησιμοποίησε την πισίνα από φόβο μήπως προσβληθεί από κορονοϊό και τον μεταδώσει στη βασίλισσα

Το υπόλοιπο προσωπικό όμως της ήταν ευγνώμων και ένιωθε ευχαριστημένο, καθώς η η χρήση της πισίνας ήταν ευεργετική εν μέσω πανδημίας. Η βασίλισσα εξέπληξε επίσης το προσωπικό την άνοιξη του 2020. Η στυλίστριά της αποκάλυψε ότι το προσωπικό που έμενε στο Κάστρο αποφάσισε να οργανώσει μια αθλητική ημέρα που ονόμασαν «Ολυμπιακοί Φούσκας». Την ίδια μέρα έγινε...μάχη με μπουκάλια νερού.

Πριν από την εκδήλωση, ο κομμός ρωτούσε τη βασίλισσα αν θα ήθελε να κάνει έκπληξη στους υπαλλήλους διοργανώνοντας μια τελετή απονομής βραβείων για τους νικητές, και η μονάρχης συμφώνησε. Η βασίλισσα ήταν κρυμμένη στους θάμνους για να παρακολουθήσει το προσωπικό καθώς εξελίσσονταν οι αγώνες προτού βγει έξω για να παρουσιάσει τον νικητή.

Τα απομνημονεύματα της Κέλι, που θα κυκλοφορήσουν ενόψει του Πλατινένιου Ιωβηλαίου καλύπτουν επίσης τις πρώτες δημόσιες δεσμεύσεις μετά το lockdown και προσβλέπει στους εορτασμούς του Ιουνίου. Ο τίτλος, που δημοσιεύτηκε στις 12 Μαΐου από την HarperCollins, αποκαλύπτει μερικά από τα παρασκηνιακά κόλπα που χρησιμοποιούνται για την ενδυμασία του μονάρχη.

Η Kέλι έλαβε επίσης την άδεια να μιλήσει για τον θάνατο του Δούκα του Εδιμβούργου, που ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τη βασίλισσα. Το «δεξί χέρι» της βασίλισσας αποκάλυψε ότι ο μονάρχης είχε μια στιγμή περισυλλογής όταν επέστρεψε στο κάστρο του Ουίνδσορ μετά την κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου.

