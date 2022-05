Η Άμπερ Χερντ εκθειάζει τον Έλον Μασκ - «Είναι ένας τζέντλεμαν» - Πού συναντήθηκαν για πρώτη φορά

Συνεχίζεται η πολύκροτη δίκη του Τζόνι Ντεπ με την Άμπερ Χερντ. Η 36χρονη ηθοποιός πλέκει το εγκώμιο του Έλον Μασκ και συνεχίζει να κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της.

Η Άμπερ Χερντ μίλησε χθες για τη συνάντησή της με τον Έλον Μασκ έναν «πραγματικό κύριο» όπως είπε στο Met Gala του 2016, όπου εμφανίστηκε μόνη της καθώς ο Τζόνι Ντεπ την «είχε στήσει»

Η Χερντ, 36 ετών, είπε ότι αυτή και ο Ντεπ, 58 ετών, υποτίθεται ότι θα παρευρίσκονταν μαζί στην εκδήλωση ως καλεσμένοι του σχεδιαστή Ralph Lauren, αλλά ο τότε σύζυγός της δεν εμφανίστηκε μετά από έναν έντονο καυγά στα 30ά της γενέθλια. «Ουσιαστικά με έστησε», είπε στο δικαστήριο.

Ενώ περίμενε για να περπατήσει στο κόκκινο χαλί, είπε η Χερντ, βρέθηκε να στέκεται δίπλα στον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Tesla και της SpaceX, τον οποίο δεν αναγνώρισε στην αρχή.

«[Ο Μασκ] ήταν εκεί με τη μητέρα του», είπε ο Χερντ. «Μου θύμισε ότι είχαμε ξαναγνωριστεί… Έμοιαζε σαν πραγματικός κύριος. Ήταν πραγματικά καλός» Η Χερντ είπε ότι εκείνη και ο Μασκ τελικά «έγιναν φίλοι».

Η μαρτυρία για τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου ήρθε καθώς η Χερντ επέστρεψε για να καταθέσει στο Φέρφαξ της Βιρτζίνια, στην τρίτη ημέρα της κατάθεσής της στην υπόθεση του Ντεπ για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ηθοποιός των «Πειρατών της Καραϊβικής» έχει κατηγορήσει προηγουμένως τη Χερντ ότι τον απάτησε με τον Μασκ κατά τη διάρκεια του σύντομου γάμου τους. Έχει επίσης υποστηρίξει ότι η πρώην σύζυγος και ο μεγιστάνας της τεχνολογίας ειχαν κάποτε μία περίπτυξη με το μοντέλο Cara Delevingne, κάτι που ο Mασκ αρνείται.

H Άμπερ Χερντ στη δίκη Α.Ρ

Η Μασκ και η Χερντ συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας "Machete Kills" το 2013, στην οποία εκείνη πρωταγωνιστούσε. Ο δισεκατομμυριούχος αρνήθηκε ότι είχε ρομαντική σχέση με τη Χερντ ενώ ήταν παντρεμένη. Είπε ότι οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν μόνο μετά το διαζύγιό της από τον Ντεπ και τον χωρισμό του από την τότε σύζυγό του Ταλούλα Ράιλι.

Η Χερντ και ο Μασκ συνέχισαν να έχουν σχέση on and off που διήρκεσε συνολικά για δύο χρόνια και έληξε το 2018. Μαρτυρία τον περασμένο μήνα αποκάλυψε ότι ο πρώην ατζέντης της Χερντ της έστειλε μήνυμα το 2017, λέγοντας ότι η ηθοποιός του «Aquaman» δεν ήταν ερωτευμένη με τον Μασκ και έβγαινε ραντεβού μαζί του επειδή «απλώς γέμιζε χώρο».

Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο Mασκ επρόκειτο να καταθέσει στη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση στη Βιρτζίνια, η New York Post ανέφερε αποκλειστικά στο τέλος Απριλίου ότι δεν πρόκειται να εμφανιστεί.

Διαβάστε επίσης:

Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερντ: Οι celebrities διαλέγουν πλευρά στην πολύκροτη δίκη

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr