Τέξας: Οι τρομακτικές απειλές του μακελάρη μετά την ήττα του σε βιντεοπαιχνίδι

Ο μακελάρης που αιματοκύλισε το δημοτικό σχολείο του Τέξας είχε αποκαλύψει τα ανατριχιαστικά του σχέδια, μετά την ήττα του σε βίαιο βιντεοπαιχνίδι, κατέθεσε συμπαίκττριά του στην αστυνομία

Ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος φέρεται να αποκάλυψε τα φρικτά του σχέδιά να σκοτώσει παιδιά στο διαδίκτυο, αφού έχασε στο βίαιο βιντεοπαιχνίδι Dead by Daylight, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει μία απο τους συμπαίκτες του.

Όπως γράφει η αμερικανική Sun, η παίκτρια κατέθεσε πως ένας άνδρας απειλούσε να «ανοίξει πυρ σε σχολείο» χρησιμοποιώντας ένα «AR-15» αφού τρελάθηκε όταν έχασε ένα βιντεοπαιχνίδι που ονομάζεται Dead By Daylight, λίγες ώρες πριν σκοτώσει 19 παιδιά και δύο δασκάλους στο Ουβάλντε του Τέξας.s

O18χρονος μακελάρης

Ο παίκτης ενοχλήθηκε τόσο πολύ από τα σχόλια που τα κατέγραψε και τα ανέφερε όπως είπε στο FBI και τους δημιουργούς του παιχνιδιού, το καναδικό στούντιο ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Behavior Interactive.

Λίγες ώρες αργότερα, ο παίκτης σοκαρίστηκε όταν άκουσε ότι ο 18χρονος Ράμος είχε πυροβολήσει τη γιαγιά του πριν ξεκινήσει μια επίθεση με πυροβολισμούς στο Δημοτικό Σχολείο Ρομπ, σκοτώνοντας τους πάντες στο πέρασμά του με ένα AR-15.

Εν τω μεταξύ, μια ξεχωριστή πηγή είπε στη Sun ότι ο Ράμος ήταν γνωστός για τις απειλές για πυροβολισμούς σε σχολείο όταν έπαιζε το Call of Duty online. Το Dead by Daylight είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης πολλών παικτών όπου ένας απο όλους παίρνει το ρόλο του άγριου δολοφόνου και οι άλλοι τέσσερις είναι επιζώντες, ενώ το Call of Duty είναι ένα παιχνίδι σκοποβολής πρώτου προσώπου.

«Είχε θυμώσει για την ήττα του»

Η παίκτρια έγραψε στο Reddit «Δεν έχω ιδέα αν αστειευόταν ή όχι, αλλά ήταν πολύ θυμωμένος για την ήττα του και άρχισε να λέει ότι θα πυροβολούσε ένα σχολείο και ανέφεραν ότι είχαν κάποιο είδος όπλου και κράτησαν λέγοντας ότι θα ήταν δικό μας λάθος». Η ίδια πρόσθεσε: «Ηχογράφησα ολόκληρη τη συνομιλία και όλοι κάπως την ξεχάσαμε…αλλά είμαι απλά δύσπιστη γιατί δεν έχω ξαναδεί κάποιον να το λέει αυτό».

Αργότερα, όταν ρωτήθηκε αν πίστευε ότι θα μπορούσε να είναι το ίδιο άτομο που διέπραξε τον πυροβολισμό στο Τέξας, είπε: «Τον ανέφερα στο παιχνίδι…Τους κατήγγειλα στο FBI. Ωστόσο, είμαι λίγο αγχωμένη γιατί όταν επέστρεψα για να δω τι ακριβώς είπε, το άτομο είπε: Κι αν πυροβολήσω ένα σχολείο αύριο;»ρ

To δημοτικό σχολείο στο Ρομπ του Τέξας Α.Ρ

Όταν ρωτήθηκε ξανά για το αν ένιωθε ότι θα μπορούσε να είναι ο δράστης του μαζικού πυροβολισμού της Τρίτης, έγραψε: «Το όπλο που ανέφερε ήταν ένα AR15, αλλά δεν ξέρω. Αισθάνομαι φρικτά για αυτά τα παιδιά και οικογένειες. Μπήκε σε λεπτομέρειες σχετικά με το όπλο και τα στοιχεία που είχεπροσθέσει σε αυτό, ώστε μάλλον είχε τουλάχιστον μία κάποια γνώση όπλων».

Η Behavior Interactive, οι δημιουργοί του Dead by Daylight, είπαν ότι δεν μπορούσαν να «μοιραστούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες δημόσια» όταν ρωτήθηκαν για τις απειλές που γίνονται στην πλατφόρμα της. Σε μια δήλωση στη Sun, η εταιρεία είπε: «Όλες οι αναφορές που υποβάλλονται από τους παίκτες γίνονται έγκαιρα. Τούτου λεχθέντος, δυστυχώς δεν μπορούμε να κοινοποιήσουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες δημόσια».

«Η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου όπου οι θαυμαστές μας αισθάνονται ασφαλείς είναι μια βασική αξία για το Dead by Daylight. Γι' αυτό έχουμε μια ενεργή ομάδα αφιερωμένη στην παροχή υποστήριξης και παρακολούθησης δραστηριοτήτων που τους κοινοποιούνται μέσω του συστήματος αναφοράς εντός του παιχνιδιού. Σε περίπτωση πιθανών απειλών στην πραγματική ζωή, έχουμε αυστηρές διαδικασίες αναφοράς που περιλαμβάνουν μονάδες εγκλήματος στον κυβερνοχώρο για να διασφαλίσουμε ότι η κατάσταση αντιμετωπίζεται από τις αρμόδιες αρχές».

Οι πιέσεις σε διαδικτυακή «φίλη»

Εν τω μεταξύ, μια φίλη του Ράμος στο Instagram είπε στη Sun: «Ξέρω κάποιον που έπαιζε το Call of Duty μαζί του στο διαδίκτυο και μιλούσε για πυροβολισμούς στο σχολείο όλη την ώρα, αλλά όλοι στο παιχνίδι πάντα πίστευαν ότι αστειευόταν». Πρόσθεσε ότι ο Ράμος ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή μαζί της τον Απρίλιο αφού της έστειλε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα, παρακαλώντας να ακούσει τη φωνή της.

Σε στιγμιότυπα οθόνης που μοιράστηκε με τη The Sun, ο Ράμος απαιτεί: «Στείλε μου ένα φωνητικό μήνυμα». Όταν εκείνη απάντησε όχι γιατί την έκανε να νιώθει άβολα, εκείνος απάντησε "Ωχχχ απλά κάνε το... Θέλω να δω αν ακούγεσαι σαν αγροίκος"

Ο χρήστης του Instagram αρνήθηκε ξανά και εκείνος την πίεσε ξανά λέγοντας «Ακόμα περιμένω». Η νεαρή είπε ότι δεν είχε ιδέα ότι θα μπορούσε να πυροβολήσει στο σχολείο, λέγοντας: «Εννοώ ότι ήταν αρκετά επίμονος να ακούσει τη φωνή μου, αλλά εκείνη τη στιγμή νόμιζα ότι ήταν απλά ενοχλητικός».

