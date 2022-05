Από πλαστικά απορρίμματα τα νέα γλυπτά του Leeroy New

Ο με βάση τη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, καλλιτέχνης και σχεδιαστής Leeroy New μας προσκαλεί να στοχαστούμε για το ζήτημα των σκουπιδιών δημιουργώντας περίτεχνα γλυπτά από πλαστικά απορρίμματα.

Δημιουργεί τα μεγάλης κλίμακας έργα του, κόβοντας, συστρέφοντας και δένοντας μαζί καθημερινά αντικείμενα όπως κανάτες, μπομπίνες φιλμ, σωλήνες και φιάλες σε σχήματα που γεννούν την αίσθηση κίνησης ή αποδημίας.

Η σαν να έχει πλοκάμια δημόσια εγκατάστασή του με τίτλο «Balete» αγκάλιασε, στο πλαίσιο της Μπιενάλε του Σίντνεϊ, το εξωτερικό ενός κτηρίου· ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε το έργο μετά την ανακάλυψη σωρών από πεταμένα λάστιχα ποτίσματος σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στην Αυστραλία. Στο έργο του με τίτλο «Flotilla», αντικείμενα είναι κρεμασμένα από το ταβάνι και μοιάζει να γλυστρούν μπροστά μας σαν στόλος από αλλόκοτα σκάφη ή υποβρύχιους οργανισμούς.

Δείτε την gallery:

Πριν τρία χρόνια, έκθεση του Institute for Economics and Peace υποστήριξε ότι οι Φιλιππίνες, η χώρα του New, διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω κλιματικής κρίσης· και η Μανίλα υπολείπεται μόνον του Τόκιο ως η πόλη με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις λόγω φυσικών καταστροφών. Οραματιζόμενος ένα πιο θετικό και βιώσιμο μέλλον τόσο για την κοινότητά του όσο και για τον πλανήτη μας, ο Leeroy New εξερευνά την κουλτούρα, την ιστορία και τη μυθολογία της χώρας του για να υπογραμμίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

