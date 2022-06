Η βασίλισσα Ελισάβετ έκανε «παραγγελιές» στη συναυλία για το Ιωβηλαίο - Η αποκάλυψη της Αλίσια Κις

Η Αλίσια Κις αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Ελισάβετ n «προσωπικά» ζήτησε «κάθε τραγούδι» που ερμήνευσε η ποπ σταρ στο μεγάλο μουσικό πάρτι για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της.

Η Aλίσια Κις αποκάλυψε οτι η 96χρονη μονάρχης ασχολήθηκε προσωπικά με τα τραγούδια που ερμήνευσε στη συναυλία για το «Πλατινένιο Ιωβηλαίο» της στο Λονδινο. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έδωσε στους οπαδούς της στο Instagram μια ματιά από τα παρασκήνια της πρόσφατης εμφάνισής της στους εορτασμούς για τα 70 χρόνια της Βασίλισσας Ελισάβετ στο θρόνο.

Μάγεψε η Αλίσια Κις Α.Ρ

Ενώ συλλογιζόταν τη λίστα με τα κομμάτια της, η 15 φορές νικήτρια των βραβείων Grammy, ακούγεται να λέει περήφανη οτι «κάθε τραγούδι ζητήθηκε προσωπικά από τη Βασίλισσα». Στο ηχογραφημένο μήνυμα, ακούγεται να λέει, στον 12χρονο γιο της Ίτζιπτ και στην επτάχρονη Genesis «ότι η Βασίλισσα ζήτησε τα τραγούδια» που θα τραγουδούσε στο πάρτι στο Παλάτι.

https://www.instagram.com/p/CefD_tQJDuA

Ο γιός της απάντησε ότι αυτό ήταν «πολύ ωραίο» καθώς κάθονται σε ένα αμαξίδιο του γκολφ. «Δεν μπορείς να αρνηθείς στη βασίλισσα. Είναι αντίθετο με το νόμο εδώ», είπε ειρωνικά ο ανήλικος, γιος της Αλίσια Κις με τον σύζυγό της Σουίζ Μπιτζ. Η ερμηνεύτρια της επιτυχίας του No One αποκάλυψε μάλιστα ότι η βασίλισσα ζήτησε να παίξει το κομμάτι της Empire State of Mind του 2009.

https://www.instagram.com/p/CecEf5qvHEm

Πριν από τη μεγάλη της παράσταση, σκεφτόταν όπως είπε πώς θα «έπαιζε με μια ορχήστρα 70 ατόμων» για πρώτη φορά και το δίλημμα για το τι θα έπρεπε να φορέσει στην περίσταση. Ενώ δοκίμαζε διαφορετικές εμφανίσεις, δυσκολεύτηκε να επιλέξει ανάμεσά σε ένα υπέροχο μαύρο φόρεμα με κάπα ή μία ολόσωμη φόρμα.

H βασίλισσα έκανε «παραγγελιές» στη συναυλία το Ιωβηλαίο, αποκάλυψε η Κις Α.Ρ

Πριν ανέβει στη σκηνή έξω από το παλάτι, η Κις είπε μια προσευχή και συνέχισε με το Girl On Fire, τη Superwoman και άλλες επιτυχίες μπροστά σε ένα πλήθος 22.000 ατόμων έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Κάποια στιγμή η Αλίσια Κις είπε στο κοινό: «Ξέρετε όταν βρίσκομαι στο Λονδίνο, νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου. Μου θυμίζει τόσο πολύ τη Νέα Υόρκη. Σ 'αγαπώ Λονδίνο' - πριν περάσει από το City Of Gods στο...αγαπημένο της βασίλισσας Empire State Of Mind.

https://www.instagram.com/p/CecEiLFPSGh

Η αγαπημένη τραγουδίστρια είπε στο πλήθος: «Αν πιστεύετε στην ελπίδα, αυτό το τραγούδι είναι για σας. Δεν πρόκειται να αφήσουμε ποτέ το όνειρό μας». Η ερμηνεία της ήταν μία ανάμεσα στις πολλές εμφανίσεις αστέρων στη συναυλία του Σαββάτου, με διασημότητες όπως οι Έλτον Τζον και η Νταϊάνα Ρος να δίνουν το παρών.

