H Ευρώπη φλέγεται: «Kόκκινος συναγερμός» στη Βρετανία - Εκατοντάδες νεκροί στην Ιβηρική

Καταστροφικές δασικές πυρκαγιές μαίνονται σε όλη την Ευρώπη καθώς ο καύσωνας εκτοξεύει τις θερμοκρασίες στα ύψη. Στο κόκκινο και η Βρετανία που θέτει για πρώτη φορά σε ισχύ «κόκκινο συναγερμό» για τις ακραίες θερμοκρασίες

Στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και το Μαρόκο οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, καθώς ο καύσωνας αυτής της εβδομάδας συνεχίζει να φέρνει ακραίες θερμοκρασίες και να προκαλεί εκατοντάδες θανάτους στη νοτιοδυτική Ευρώπη.

Το δεύτερο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 47 βαθμούς Κελσίου στην Πορτογαλία και τους 45 στην Ισπανία, έχει προκαλέσει πυρκαγιές που ανάγκασαν την απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων.

Καύσωνες και νεκροί από τη ζέστη στην Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία, το μετεωρολογικό ινστιτούτο έχει προβλέψει θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ανάπαυλα μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Οι αρχές πολιτικής άμυνας, ωστόσο, εκμεταλλεύτηκαν τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας μετά το ρεκόρ του Ιουλίου (47 βαθμοί Κελσίου) την Πέμπτη, για να προσπαθήσουν να σβήσουν μια μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται στο βόρειο τμήμα της χώρας.

«Ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει πολύ υψηλός», δήλωσε ο επικεφαλής της πολιτικής άμυνας, Αντρέ Φερνάντες, αν και τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αριθμός των ενεργών πυρκαγιών στην ηπειρωτική χώρα μειώθηκε από 20 σε 11 νωρίτερα.

«Πρόκειται για ένα Σαββατοκύριακο ακραίας επαγρύπνησης», πρόσθεσε μετά από μια εβδομάδα κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 60 και αποτεφρώθηκαν περισσότερα απο 37.000 στρέμματα δάσους και θαμνόξυλων.

Συνολικά 98.000 στρέμματα καταστράφηκαν από πυρκαγιές από την αρχή του έτους έως τα μέσα Ιουνίου, έκταση υπερτριπλάσια σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου για τη Διατήρηση της Φύσης και των Δασών.

Το υπουργείο Υγείας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι 238 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα του καύσωνα από τις 7 έως τις 13 Ιουλίου, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα.

Συναγερμός στην Ισπανία

Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία διατήρησε διάφορα επίπεδα συναγερμού σε ολόκληρη τη χώρα, προειδοποιώντας για θερμοκρασίες έως και 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Περισσότερα από 600 μέλη της στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας βοηθούν τους πυροσβέστες και τους δασοφύλακες να αντιμετωπίσουν δεκάδες δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, όπου οι φλόγες έχουν μέχρι στιγμής καταστρέψει τουλάχιστον 34.000 στρέμματα.

Μια πυρκαγιά στο νότο οδήγησε τις αρχές να αποκλείσουν ένα τμήμα βασικού αυτοκινητόδρομου που συνδέει τη Μαδρίτη με την πορτογαλική πρωτεύουσα, τη Λισαβόνα, για περισσότερες από 12 ώρες. Μια άλλη πυρκαγιά κοντά στη Μάλαγα οδήγησε στην προληπτική απομάκρυνση περισσότερων από 3.000 ανθρώπων, ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Οι πυρκαγιές έχουν κάψει χιλιάδες στρέμματα στη νοτιοδυτική περιοχή της Εστρεμαδούρα στην Ισπανία, όπου μια πυρκαγιά ξεκίνησε επίτηδες, σύμφωνα με τον Pedro Muñoz, επικεφαλής της δασικής πολιτικής της περιφερειακής κυβέρνησης.

Ένας 60χρονος οδοκαθαριστής πέθανε μετά από θερμοπληξία ενώ εργαζόταν στη Μαδρίτη το απόγευμα της Παρασκευής, με αποτέλεσμα το δημοτικό συμβούλιο να ανακοινώσει ευέλικτο ωράριο ώστε οι δημοτικοί υπάλληλοι να αποφεύγουν τις πιο ζεστές περιόδους της ημέρας.

Στοιχεία από το ινστιτούτο δημόσιας υγείας Carlos III της Ισπανίας δείχνουν ότι σημειώθηκαν 360 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη μεταξύ της περασμένης Κυριακής και της Παρασκευής.

Μνήμες από το φονικό 2003 στη Γαλλία

Οι πυροσβέστες στην παραλιακή πόλη Aρκασόν στη νοτιοδυτική περιοχή Ζιρόντ της Γαλλίας δίνουν μάχη για να ελέγξουν δύο δασικές πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει περισσότερα από 24.700 στρέμματα αυτή την εβδομάδα. «Είναι μια ηράκλεια δουλειά», είπε ο αντισυνταγματάρχης Ολιβιέ Σαβάτ της υπηρεσίας πυροσβεστικής και διάσωσης, η οποία έχει 1.200 πυροσβέστες και πέντε αεροπλάνα σε δράση.

Από την Τρίτη, περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι στη Γαλλία κάτοικοι και τουρίστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και επτά καταφύγια έκτακτης ανάγκης έχουν δημιουργηθεί για να υποδεχθούν τους εκτοπισμένους.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει εντείνει τις προσπάθειες για την προστασία των ανθρώπων σε γηροκομεία, των αστέγων και άλλων ευάλωτων πληθυσμών με νωπές τις μνήμες απο τον καύσωνα και τον κακό προγραμματισμό του 2003, που οδήγησαν σε σχεδόν 15.000 θανάτους ειδικά μεταξύ των ηλικιωμένων.

Το απόγευμα της Κυριακής, η περιφερειακή κυβέρνηση της Ζιρόντ δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει «πολύ δυσμενής» λόγω των θυελλωδών ανέμων που προκαλούν αναζωπυρώσεις. Αξιωματούχοι έκτακτης ανάγκης προειδοποίησαν επίσης ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι την Κυριακή και τη Δευτέρα θα περιπλέξουν τις προσπάθειες για να σταματήσει η εξάπλωση των πυρκαγιών.

Οι αρχές στις γαλλικές Άλπεις προέτρεψαν τους ορειβάτες με προορισμό το Mont Blanc, το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης, να αναβάλουν το ταξίδι τους λόγω επαναλαμβανόμενων πτώσεων βράχων που προκαλούνται από «εξαιρετικές κλιματικές συνθήκες» και ξηρασία.

Η έκκληση ήρθε αφού ένα τμήμα του μεγαλύτερου παγετώνα των Άλπεων της Ιταλίας υποχώρησε στις αρχές του μήνα, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, μια καταστροφή που οι αξιωματούχοι απέδωσαν στην υπερθέρμανση.

Στην Ελλάδα, η πολιτική άμυνα έσπευσε να σβήσει τις φλόγες που μαίνονταν στο νησί της Κρήτης, ενώ το Μαρόκο έδινε μάχη με μια δασική πυρκαγιά στο βορρά που σκότωσε τουλάχιστον ένα άτομο και ανάγκασε την απομάκρυνση περισσότερων από 1.000 οικογενειών.

Ο αγώνας ενάντια στις φλόγες στοίχισε τη ζωή και σε διασώστες, από έναν πιλότο που σκοτώθηκε όταν το αεροπλάνο του συνετρίβη στη βόρεια Πορτογαλία έως δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη Σάμο, όταν το ελικόπτερο τους έπεσε στη θάλασσα.

Θερμοκρασίες ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι υπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποίησαν έκτακτη συνάντηση της ομάδας Cobra το Σάββατο, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε μια πρώτη κόκκινη προειδοποίηση για υπερβολική ζέστη, προειδοποιώντας ότι υπάρχει «κίνδυνος για τη ζωή».

Είναι η πρώτη φορά που το Met Office εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση από τότε που εισήχθη το σύστημα πέρυσι. Σημαίνει ότι αναμένονται «εκτεταμένες επιπτώσεις στους ανθρώπους και τις υποδομές», με «ουσιαστικές αλλαγές στις εργασιακές πρακτικές και τις καθημερινές συνήθειες».

Οι ειδικοί προέβλεψαν ότι οι θερμοκρασίες στη νότια Αγγλία μπορεί να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα ή την Τρίτη για πρώτη φορά στην ιστορία, με αποτέλεσμα ορισμένα σχολεία να λένε ότι θα παραμείνουν κλειστά την επόμενη εβδομάδα.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, συμβούλεψε τους Λονδρέζους να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Οι εθνικοί σιδηροδρομικοί φορείς προειδοποίησαν επίσης τους επιβάτες να αποφεύγουν να ταξιδεύουν με τρένα.h

Συναγερμός στη Βρετανία για τον καύσωνα Α.Ρ

Η Κυριακή ήταν η πιο ζεστή μέρα του χρόνου μέχρι στιγμής με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 33 βαθμούς Κελσίου στο Flintshire, τους 32 C στο Cheshire, τους 27,7 C στο Armagh στη Βόρεια Ιρλανδία και τους 26,4 C στο Auchincruive στο Ayrshire.

Οι παραλίες σε όλη τη χώρα ήταν γεμάτες και οι άνθρωποι κλήθηκαν να προσέχουν. Το βράδυ του Σαββάτου, ένα 16χρονο αγόρι πέθανε αφού κολύμπησε στο Salford Quays, ενώ ένας άνδρας αγνοείται στο Δυτικό Γιορκσάιρ. Οι εταιρείες ύδρευσης στη νότια και ανατολική Αγγλία έχουν προειδοποιήσει ότι η αυξημένη ζήτηση οδηγεί σε χαμηλή πίεση ,ακόμη και σε διακοπή της παροχής για ορισμένα νοικοκυριά.

Οι ειδικοί προέτρεψαν τους ανθρώπους να πίνουν νερό, να κρατούν τις κουρτίνες τους κλειστές όπου είναι δυνατόν και να ελέγχουν τους φίλους και τους συγγενείς τους. «Σε αυτή τη χώρα έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε τη ζέστη ως ευκαιρία να πάμε να παίξουμε στον ήλιο», δήλωσε η καθηγήτρια Penny Endersby, διευθύνουσα σύμβουλος του Met Office. «Δεν είναι αυτή η κατάσταση».

Οι πυρκαγιές έχουν φουντώσει από τις ακραίες θερμοκρασίες που οι ειδικοί αποδίδουν στην κλιματική κρίση. Η Κροατία και η Ουγγαρία αντιμετώπισαν επίσης πυρκαγιές αυτή την εβδομάδα, όπως και η πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Οι καύσωνες έχουν γίνει πιο συχνοί, πιο έντονοι και διαρκούν περισσότερο.

Ο κόσμος έχει ήδη θερμανθεί κατά περίπου 1,1 C από τότε που ξεκίνησε η βιομηχανική εποχή και οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται εκτός εάν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο κάνουν απότομες περικοπές στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

