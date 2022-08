ΗΠΑ: Καρντάσιαν, Jay-Z, Τομ Μπρέιντι - Πώς οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι με... κυβερνητική βοήθεια

Ηχηρά ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος, συγγενείς πολιτικών και αστέρια του αθλητισμού, από τον Κάνιε Γουέστ μέχρι το σύζυγο της Νάνσι Πελόζι ευνοήθηκαν από ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα στήριξης της αμερικανικής οικονομίας εν μέσω κορονοϊού. Οι εκατομμυριούχοι έλαβαν εκατομμύρια για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους, την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί της διπλανής πόρτας έμειναν εκτός.

Δεκάδες σελέμπριτις των ΗΠΑ , μεταξύ των οποίων ο θρύλος του αμερικανικού ποδοσφαίρου Tομ Μπρέιντι, η επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα Kλόε Καρντάσιαν, η ηθοποιός Ριζ Γουίδερσπουν, ο ράπερ Κάνιε Γουέστ, αλλά και ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζι πήραν εκατομμύρια δολάρια εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και σχεδόν κανείς τους δε χρειάστηκε να τα αποπληρώσει, παρά τις τεράστιες περιουσίες τους.

Το πρόγραμμα που που βαπτίστηκε Paycheck Protection Program, ή PPP («Πρόγραμμα προστασίας των μισθών»), επέτρεπε σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν δάνεια για να καταβάλλουν μισθούς στους υπαλλήλους τους εν μέσω πανδημίας. Δημιουργήθηκε για απελπισμένες επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα lockdown και ουσιαστικά πρόσφερε ρευστότητα στους εργοδότες προκειμένου να μην αναγκαστούν να προβούν σε απολύσεις.

H ηθοποιός Ριζ Γουίδερσπουν Α.Ρ

Η DailyMail.com σε αποκλειστικό της δημοσίευμα δίνει στη δημοσιότητα τα ακριβή ποσά που έβγαλαν αυτοί οι εκατομμυριούχοι μέσω του κυβερνητικού προγράμματος. Η λίστα είναι μεγάλη και περιλαμβάνει ηχηρά ονόματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δάνεια έχουν «σβηστεί» αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα.

Οι εταιρείες διασημοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δισεκατομμυριούχων Κάνιε Γουεστ και Jay-Z, έλαβαν εκατομμύρια σε κρατικά δάνεια και σχεδόν σε κάθε περίπτωση οι μεγιστάνες δεν κλήθηκαν να αποπληρώσουν τα ποσά.

Πόσο κόστισε το πρόγραμμα στους φορολογούμενους

Για πρώτη φορά, η DailyMail αποκαλύπτει τα ακριβή ποσά που πήραν οι εταιρείες πλουσίων και διασήμων, μέσω του Προγράμματος Προστασίας Πληρωμών, το οποίο δημιουργήθηκε για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία της Covid-19. Σε όλες εκτός από δύο από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, η εταιρεία δεν χρειάστηκε να πληρώσει, παρά το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες ήταν πολυεκατομμυριούχοι.

Το πρόγραμμα ΡΡΡ κόστισε στους Αμερικανούς φορολογούμενους 953 δισεκατομμύρια δολάρια, με το Πανεπιστήμιο του Τέξας να εκτιμά ότι το 15% των αξιώσεων PPP - περίπου 76 δισεκατομμύρια δολάρια να είναι απάτη. Υποστηρίχθηκε ότι μετά τον πρώτο γύρο δανείων, έως και το 90% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων εθνοτικών μειονοτήτων δεν κατάφεραν να λάβουν δάνειο και βρίσκονταν στο «κόκκινο», σύμφωνα με έρευνα του Associated Press, η οποία έδειξε δυσανάλογο ποσοστό λευκών ανθρώπων σε πλούσιες περιοχές να εξασφαλίζουν κρατική βοήθεια. Ωστόσο, οι διάσημοι και οι επιχειρήσεις τους φαίνεται πως δεν...αντιμετώπισαν προβλήματα.

Η λίστα που έφερε στο φως η εφημερίδα Daily Mail

Η Yeezy LLC του Kanye West, με έδρα τη Λα Πάλμα της Καλιφόρνια, δανείστηκε 2.363.585 δολάρια, με 1.772.689 δολάρια να δαπανώνται για μισθοδοσία 106 υπαλλήλων. Η μάρκα τζιν Good American LLC της Kαρντάσιαν είχε λάβει δάνειο 1.245.405 $ στις 14 Απριλίου 2020, κυρίως για τη μισθοδοσία 57 εργαζομένων. Το σύνολο του ποσού παραγράφηκε.

Η ProPublica, η οποία δημοσίευσε το ποσό και την κατάσταση κάθε ομοσπονδιακού δανείου, δηλώνει ότι η κατάσταση δανείου της Yeezy «δεν αποκαλύπτεται». Τα κέρδη της σειράς αθλητικών παπουτσιών Adidas της εν λόγω εταιρείας αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 σε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, σημειώνοντας αύξηση 31%.

Ο ίδιος ο Κάνιε Γουέστ έχει καθαρή περιουσία περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια θυγατρική, η Yeezy Schloss LLC, δανείστηκε 15.625 δολάρια για έναν υπάλληλο και της «συγχωρέθηκαν»…όλα εκτός από 147 δολάρια

Ένα δάνειο "σβήνεται", συμπεριλαμβανομένου του τόκου 1%, μέσω ενός περίπλοκου υπολογισμού με βάση το ποσό, τον αριθμό των εργαζομένων που διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού και με τις ώρες/ημερομίσθια που λαμβάνονται υπόψην σε σχέση με την κατάσταση προ-COVID-19.

Η Κλόε Καρντάσιαν, η πρώην κουνιάδα του Κάνιε Γουέστ ευνοήθηκε επίσης από το πρόγραμμα. Η καθαρή περιουσία της φέρεται να είναι 60 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία λέγεται ότι αξίζει 12,7 εκατομμύρια δολάρια και πραγματοποίησε πωλήσεις 1 εκατομμυρίου δολαρίων την πρώτη ημέρα λειτουργίας της το 2016.

Οι ζάμπλουτοι ράπερ που ωφελήθηκαν

Ο Jay-Z συνδέεται επίσης με δύο εταιρείες που έλαβαν «πράσινο φως» για δάνειο πριν από δύο χρόνια. Η Malibu Entertainment είναι συνδεδεμένη με την πλατφόρμα ροής Tidal και πήρε 2.106.398 δολάρια για να εξασφαλίσει 95 θέσεις εργασίας και μπόρεσε να μην αποπληρώσει ολόκληρο το ποσό. Η φίρμα σαμπάνιας Armand De Brignac Holdings - όπου ο ίδιος κατέχει το 50 %- δανείστηκε 293.119 δολάρια για μισθοδοσία, ποσό που εκταμιεύτηκε πλήρως. Δεν αναφέρεται εάν το δάνειο αποπληρώθηκε.

Το καλωδιακό δίκτυο του Σον Κομπς, Revolt Media and TV LLC, πήρε 1.929.252 δολάρια για 134 θέσεις εργασίας που δεν αποπληρώθηκε. Οι δύο ράπερ είναι από τις πιο ακριβοπληρωμένες διασημότητες στον κόσμο, με τον Jay-Z να έχει αξία 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Κομπς, γνωστός και ως Puff Daddy ή Diddy, ακολουθεί με καθαρή περιουσία ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων.

Jay Z (αριστερά) και Κάνιε Γουέστ Α.Ρ

Ο θρύλος του αμερικανικού ποδοσφαίρου (ΝFL) Τομ Μπρέιντι πρόκειται να γίνει ο νούμερο ένα δισεκατομμυριούχος όταν τελικά αποσυρθεί με μέρος των εισοδημάτων του να προέρχεται από τον ιστότοπο ευεξίας TB12 που βασίζεται στην ομώνυμη δίαιτα, την οποία ίδρυσε μαζί με τον προσωπικό γυμναστή Άλεξ Γκερέρο. Η εταιρεία, TB12 Inc, έλαβε 960.855 δολάρια για να εξασφαλίσει 80 θέσεις εργασίας. Το πλήρες ποσό, συν τους τόκους ύψους σχεδόν 12.000 δολαρίων, «σβήστηκε».

Ο Τζεφ Κουνς είναι ο πλουσιότερος καλλιτέχνης της Αμερικής, αλλά η εταιρεία του Jeff Koons LLC εξακολουθούσε να υποβάλλει αίτηση για 1.091.200 δολάρια για να κρατήσει 53 θέσεις εργασίας, κάτι που παραγράφηκε πλήρως. Η εταιρεία ρούχων της Ρις Γουίδερσπουν, Draper James LLC, έλαβε 975.472 δολάρια στον πρώτο γύρο της δανειοδότησης για μισθοδοσία εν μέσω της πανδημίας και το δάνειο διαγράφηκε.

Ορισμένα ροκ συγκροτήματα πέτυχαν να διασωθούν οι επιχειρήσεις τους από την κυβέρνηση, καθώς η μουσική σκηνή αναγκάστηκε να κλείσει. Η Pearl Jam Touring Inc διέγραψε το δάνειό της ύψους 629.335 δολαρίων αφού έσωσε 28 θέσεις εργασίας. Η Green Day Inc και η Green Day Touring Inc πέτυχαν να λάβουν τρία δάνεια, αξίας 452.302 δολαρίων για 39 θέσεις εργασίας, με όλο σχεδόν το ποσό να παραγράφεται.

Η κινηματογραφική βιομηχανία επλήγη επίσης πολύ από τα lockdown. Η εταιρεία του θρυλικού σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα Presents LLC έλαβε ένα δάνειο ύψους 7.147.038 δολαρίων, το οποίο κάλυπτε τους μισθούς 469 εργαζομένων και δεν χρειάστηκε να αποπληρωθεί.

Και συγγενείς πολιτικών στους ευνοημένους

Τα πολιτικά πρόσωπα εισέπραξαν επίσης από το κυβερνητικό πρόγραμμα. Στην οικογένεια του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ χορηγήθηκαν τρία δάνεια PPP για τις διάφορες επιχειρήσεις τους. Η οικογενειακή εκδοτική επιχείρηση, Observer Holdings, LLC μπήκε στον πρώτο γύρο δανείων στις 27 Απριλίου 2020. Η εταιρεία έλαβε δάνειο 800.407 δολάρια που χρησιμοποιήθηκε για μισθοδοσία, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ενοικίαση και έσωσε 41 θέσεις εργασίας. Το δάνειο, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, συγχωρέθηκε πλήρως.

Η οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση Kushner Princeton Forrestal, LLC πήρε δάνειο ύψους 1.569.977 δολαρίων επίσης τον Απρίλιο του 2020. Τα κεφάλαια πήγαν στη μισθοδοσία, εξοικονομώντας 196 θέσεις εργασίας.

H Nάνσι Πελόζι και ο σύζυγός της Πολ με τον Πάπα Φραγκίσκο Α.Ρ

Το δάνειο, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, εκκαθαρίστηκε. Η Esplanade Livingston, LLC, η οποία κατέχει τη γη που στεγάζει το ξενοδοχείο Westminster της οικογένειας του Kούσνερ στο Νιου Τζέρσεϊ, έλαβε δάνειο 630.735 δολαρίων, το οποίο καταβλήθηκε σε 56 υπαλλήλους. Ολόκληρο το δάνειο παραγράφηκε. Στην οικογένεια του συζύγου της Ιβάνκα Τραμπ χορηγήθηκαν τρία δάνεια PPP για τις διάφορες επιχειρήσεις τους. Και τα τρία δάνεια παραγράφηκαν, συμπεριλαμβανομένων των τόκων.

Ο σύζυγος της Προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι, Πολ έχει μερίδιο 8,1% στην EDI Associates, μια επιχείρηση εστίασης που πήρε δύο δάνεια PPP, συνολικού ύψους πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια. Και τα δύο δάνεια «σβήστηκαν» Η EDI Associates, με έδρα το San Rafael, έλαβε δάνειο 711.708 δολάρια. Το δάνειο πήγε στους μισθούς 52 υπαλλήλων. Η EDI Associates, αυτή τη φορά με έδρα τη Sonoma της Καλιφόρνια, υπέβαλε αίτηση για δάνειο τον Φεβρουάριο του 2021 και της χορηγήθηκαν 996.392 $. Και στις δύο περιπτώσεις, τα δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, παραχωρήθηκαν.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε ένα νομοσχέδιο που θα δώσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης περισσότερο χρόνο για να ερευνήσει και να διώξει όσους εισέπραξαν «δόλια δάνεια». Τον Μάρτιο, ο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση: «θα κυνηγήσει τους εγκληματίες που έκλεψαν δισεκατομμύρια χρήματα για βοήθεια που προορίζονταν για μικρές επιχειρήσεις και εκατομμύρια Αμερικανούς».