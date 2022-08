Η Mπρίτνεϊ Σπίαρς «επέστρεψε» στη μουσική σκηνή με μία συνεργασία-έκπληξη με τον Έλτον Τζον

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε μουσικά χάρη και στη βοήθεια του Έλτον Τζον

«Ελεύθερη» μετά απο 13 χρόνια αυστηρής επιτήρησης και κηδεμονίας που έληξαν τον περασμένο Νοέμβριο, η σούπερ σταρ της ποπ επιστρέφει δυναμικά, χάρη και στην υποστήριξη από τον Έλτον Τζον, έναν θρύλο της μουσικής που ξέρει πώς είναι να στέκεται ακόμα όρθιος μετά από χρόνια αγώνων.

Το «Hold Me Closer» είναι το πρώτο σινγκλ της Μπρίτνεϊ Σπίαρς που ηχογραφήθηκε μετά το 2016.Είναι μία διασκευή της τεράστιας επιτυχίας του Βρετανού σταρ του 1971 «Tiny Dancer» από το άλμπουμ «Madman Across the Water». Το τραγούδι έφτασε στο Νο. 41 του Billboard Hot 100. Το makeover ήταν τόσο ακραίο που έδωσαν στο τραγούδι το δικό του νέο όνομα που προέρχεται από τη χορωδία του πρωτότυπου.

Ο διάσημος τραγουδιστής δημοσιοποίησε πρόσφατα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τον τίτλο του νέου τραγουδιού μαζί με δύο emoji, ένα τριαντάφυλλο για την Σπίαρς και έναν πύραυλο για εκείνον ως «Rocketman

Όπως η πρόσφατη επιτυχία του John με τη Ντούα Λίπα «Cold Heart (Pnau remix)» που συνδύασε το «Rocket Man» με μερικά από τα άλλα τραγούδια του , το «Hold Me Closer», σε παραγωγή Andrew Watt και Cirkut, περιλαμβάνει επίσης στοιχεία από άλλα τραγούδια του Έλτον Τζον.

Οι απαρχές της συνεργασίας τους φτάνουν μέχρι το 2015, όταν η Σπίαρς δήλωσε την αγάπη της για το «Tiny Dancer» σε ένα tweet. Και τώρα, μετά από έξι ολόκληρα χρόνια μακριά από τη μουσική, οι θαυμαστές της ελπίζουν πως είναι μόνο η αρχή της πολυαναμενόμενης επιστροφής της.