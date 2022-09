Τερέζ Κόφι: Η «κολλητή» της Λιζ Τρας, νούμερο 2 της κυβέρνησης - Τα πούρα, το καραόκε και η...μπάλα

Βρετανία: Η Τερέζ Κόφι που διορίστηκε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Υγείας είναι το «άλτερ έγκο» της πρωθυπουργού Λιζ Τρας

Η Λιζ Τρας και η Τερέζ Κόφι, η φίλη της που αγαπά το καραόκε και τα πούρα και υποστηρίζει τη Λίβερπουλ, είναι επιφανειακά τόσο ανόμοιες... αλλά παραμένουν εδώ και χρόνια «αδελφές ψυχές». Η φιλία τους βοήθησε τη δεύτερη να ενταχθεί στη νέα βρετανική κυβέρνηση.

Στο πάρτι για τον εορτασμό της νίκης της Tρας το βράδυ της Δευτέρας – που πραγματοποιήθηκε στην εντυπωσιακή οροφή του River Building και είχε κρασί, κοκτέιλ και μπουρίτο, ένα από τα αγαπημένα φαγητά της Τρας, η νέα πρωθυπουργός εγκωμίασε ιδιαίτερα τη φίλη της.

Η Τρας ξέρει ότι οφείλει μεγάλο μέρος της νίκης της στον πάντα πιστή κοινοβουλευτική της σύντροφο. Την αντάμειψε αφειδώς, διορίζοντας την αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Υγείας. Η Κόφι έχει δείξει απόλυτη πίστη στο νέο της «αφεντικό» εδώ και πολλά χρόνια. Όχι μόνο διεξήγαγε την επιτυχημένη εκστρατεία της Τρας εναντίον του Ρίσι Σούνακ για την ηγεσία, αλλά την συμβούλεψε ορθά να μην σταθεί ενάντια στον Μπόρις Τζόνσον στον διαγωνισμό ηγεσίας του 2019, ανοίγοντας της το δρόμο για να γίνει η διάδοχός του.

Με τον Μπόρις Τζόνσον τον Μάιο του 2022 ΑΡ

Οι δυό τους είναι φίλες από τα φοιτητικά τους χρόνια πριν από δύο και πλέον δεκαετίες και είναι γνωστές από ορισμένους συναδέλφους τους ως «Γιν και Γιανγκ», ενώ η πρωθυπουργός αναφέρεται στην Κόφι χαιδευτικά ως «Τιζ».

Η Τρας και ο Κόφι έχουν ζητήσει συχνά τη συμβουλή η μία της άλλης για τις υπουργικές τους αρμοδιότητες. Η φιλία τους ισχυροποποήθηκε αφότου εξελέγησαν στο Κοινοβούλιο για πρώτη φορά το 2010 και συνεργάστηκαν στενά για τοπικά ζητήματα σε γειτονικές εκλογικές περιφέρειες.

Ξεκίνησαν ως αντίπαλες στην κούρσα του Νοτιοδυτικού Νόρφολκ το 2007, με την Τρας να θριαμβεύει και να παίρνει την Κόφι υπό την προστασία της. Οι δυο τους μοιράζονται μια αγάπη για το καραόκε, κάτι που τους προκάλεσε μπελάδες στο παρελθόν. Οι τακτικές βραδιές καραόκε τους στον υπουργικό διάδρομο στη Βουλή των Κοινοτήτων έχουν κατά καιρούς γίνει τόσο θορυβώδεις που επισημάνθηκαν από τις αρχές.

Η ίδια η Κόφι είχε τα δικά της προβλήματα...με το καραόκε και δεν είχαν καμία σχέση με το πόσο μελωδική είναι. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Τόρις το 2021 στο Μάντσεστερ, η τότε Υπουργός Εργασίας και Συντάξεων είχε απαθανατιστεί να τραγουδάει το κλασικό τραγούδι από την ταινία Dirty Dancing, (I've Had) The Time Of My Life.

Μόλις μία ώρα νωρίτερα, το τμήμα της είχε αποσύρει την εβδομαδιαία αύξηση 20 λιρών στην καθολική πίστωση των αιτούντων επιδόματα που εισήχθη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η Κόφι επικρίθηκε για την έλλειψη τακτ και την αναίσθητη επιλογή τραγουδιού της. Τώρα προτιμά να τραγουδά το Don't Stop Me Now των Queen.

Αντιδράσεις είχε προκαλέσει και μία φωτογραφία της που τραβήχτηκε σε ένα πάρτι του περιοδικού Spectator το 2015, όπου την έβγαλαν με ένα μεγάλο πούρο στο στόμα και ένα ποτήρι σαμπάνια στο χέρι. «Μου αρέσει το πούρο(..). Δεν θα με ξαναδείτε να καπνίζω πούρο όμως μπροστά σε κανέναν», είπε τότε «Δεν είναι μια φωτογραφία για την οποία είμαι περήφανη».

Όμως, παρά τα πάθη της, θεωρείται γενικά μία ασφαλής επιλογή με εμπειρία που γνωρίζει όσο κανένας την νέα πρωθυπουργό της Βρετανίας Η Τερέζ Αν Κόφι μεγάλωσε στο Λίβερπουλ. Κόρη δύο δασκάλων, του Τζορτζ και της Άλις, που εργάζονταν σε κρατικά σχολεία, φοίτησε στο ιδιωτικό οικοτροφείο του Κολλεγίου και παραμένει εν ενεργεία Καθολική μέχρι σήμερα. Ήταν μόλις 14 ετών όταν εντάχθηκε στους Νέους Συντηρητικούς.

Μετά το πανεπιστήμιο εργάστηκε ως ορκωτή λογίστρια υπηρετώντας ως οικονομική διευθύντρια για την Mars και το BBC - παράλληλα με την Τρας, ορκωτή λογίστρια που έγινε οικονομικός διευθυντής στην Cable & Wireless. Ενώ είναι δημοφιλής στους συναδέλφους της στο Υπουργικό Συμβούλιο, η Κόφι έχει τη συνήθεια να εκφράζει γνώμη για τομείς πολιτικής που δεν έχουν καμία σχέση με τη δουλειά της. Ενώ η Τρας ήταν πάντα στην θατσερική πτέρυγα του Κόμματος των Τόρις, η Κόφι είναι απλά πραγματίστρια «Αυτό που έχει σημασία είναι τι λειτουργεί» λέει.

Πιστή οπαδός του ποδοσφαίρου, ήταν τακτική στο Άνφιλντ, την έδρα της Ποδοσφαιρικής Λέσχης Λίβερπουλ, και ήταν η πρώτη βουλευτής που ζήτησε να ανακηρυχθεί ιππότης ο θρυλικός πρώην παίκτης και προπονητής Κένι Νταλγκλίς. Τον περασμένο μήνα ήταν στο Γουέμπλεϊ με την Τρας – και τη Ναντίν Ντόρις, τότε υπουργό Πολιτισμού για να επευφημήσει την ομάδα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Γερμανίας.