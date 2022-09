Χένρι Σίλβα: Πέθανε στα 95 του ο «γκάνγκστερ» του Χόλιγουντ

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Χένρι Σίλβα, ένας απο τους πιο γνωστούς «κακούς» του Χόλιγουντ

Ο ηθοποιός Χένρι Σίλβα, γνωστός για τους ρόλους των γκάνγκστερ, των εκκεντρικών και των νταήδων σε εκατοντάδες ταινίες, όπως «H Συμμορία των Έντεκα» και «Ο Άνθρωπος της Μαντζουρίας», πέθανε την Τετάρτη (14/9) σε ηλικία 95 ετών. Ο Σίλβα πέθανε από φυσικά αίτια στο Γούντλαντ Χιλς της Καλιφόρνια είκοσι χρόνια μετά την απόσυρσή του από μια επική καριέρα που διήρκεσε πέντε δεκαετίες, είπε ο γιος του στο Variety Friday.

Ο ηθοποιός μοιραζόταν συχνά την οθόνη με τον Φρανκ Σινάτρα, υποδυόμενος έναν κομμουνιστή πράκτορα που πολέμησε με τον τραγουδιστή στο «Candidate» και έναν από τους 11 απατεώνες στην κλασική ταινία του 1960 για τη ληστεία στο καζίνο. Ο θάνατός φέρεται να ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από την κόρη του Ντιν Μάρτιν, η οποία εμφανίστηκε δίπλα του στην οθόνη.

«Οι καρδιές μας ραγίζουν για την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου Χένρι Σίλβα, ενός από τους πιο συμπαθητικούς, ευγενικούς και ταλαντούχους άνδρες που είχα τη χαρά να αποκαλώ φίλο μου» έγραψε. Ήταν ο τελευταίος επιζών αστέρας της αρχικής ταινίας Ocean's 11. «Σε αγαπάμε Χένρι, θα λείψεις».

Ο Σίλβα ξεκίνησε σε γουέστερν όπως το "The Tall T" και το "The Law and Jake Wade" πριν πρωταγωνιστήσει ως ο ομώνυμος χαρακτήρας στο "Johnny Cool" του 1963 και στο "The Return of Mr. Moto" του 1965. Αργότερα στην καριέρα του, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως "Sharky's Machine", "Above the Law", "Dick Tracy" και "Ghost Dog: The Way of the Samurai". Έκανε μια τελευταία σύντομη εμφάνιση στην οθόνη στο ριμέικ του 2001 "Ocean's Eleven".

Ο Σίλβα είχε καταγωγή από την Ιταλία και το Πουέρτο Ρίκο αλλά συχνά χρησιμοποιήθηκε για να υποδυθεί άλλες εθνότητες, παίζοντας Κορεάτες, Βενεζολανούς, ιθαγενείς Αμερικανούς και Ιάπωνες σε μερικούς από τους πιο γνωστούς ρόλους του.

Φέρεται να παράτησε το σχολείο σε ηλικία 13 ετών και παρακολούθησε μαθήματα θεάτρου ενώ κέρδιζε χρήματα πλένοντας πιάτα και εργαζόμενος ως σερβιτόρος. Ήταν ένας από τους πέντε μαθητές που επιλέχθηκαν στο Actors Studio το 1955 από 2.500 υποψηφίους, ανέφερε το Variety, επικαλούμενο το βιβλίο του 2000 «Ισπανόφωνοι στο Χόλιγουντ».