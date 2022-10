Το τελεσίγραφο της Μέγκαν στον πρίγκιπα Χάρι -Γιατί είχε απειλήσει πως «θα τον παρατήσει»

Η Μέγκαν Μαρκλ ήθελε να γνωρίζει το κοινό πόσο σοβαρή ήταν η σχέση τους και είχε απειλήσει τον Χάρι πως αν δεν την «αποκαταστήσει δημόσια» θα τον εγκαταλείψει, αποκαλύπτει νέο βιβλίο

Ένα νέο βιβλίο με αποκαλύψεις ισχυρίζεται ότι η Μέγκαν απείλησε να «παρατήσει» τον Χάρι αν εκείνος δεν επιβεβαίωνε δημόσια ότι ήταν η κοπέλα του. Η συγγραφέας Valentine Low έκανε τους αποκαλυπτικούς ισχυρισμούς στο νέο της βιβλίο με τίτλο, «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς το τελεσίγραφο που ισχυρίζεται ότι έδωσε η Μέγκαν στον Χάρι.

Σύμφωνα με ένα απόσπασμα από το βιβλίο, που δημοσιεύτηκε στους Times, καθώς ο Χάρι αντιμετώπιζε «ορδές δημοσιογράφων» που ήθελαν να χτενίσουν τη ζωή της νέας του κοπέλας, «ήταν αποφασισμένος να την προστατεύσει» - αλλά εκείνη ήθελε να δημοσιοποιήσουν πάση θυσία ότι ο δεσμός τους ήταν σοβαρός.

Σύμφωνα με το βιβλίο που επικαλείται πηγές κοντά στο ζευγάρι «Η Μέγκαν του είπε, «Αν δεν βγάλεις μια δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι είμαι η κοπέλα σου, θα σε χωρίσω. Ο Χάρι ήταν σε πανικό. Έτρεμε λέγοντας: Θα με αφήσει»

Ο Χάρι, ο οποίος είχε συναντήσει για πρώτη φορά τη Μέγκαν στο Λονδίνο τρεις μήνες νωρίτερα, τηλεφώνησε στον γραμματέα επικοινωνίας του, Τζέισον Κνάουφ, απαιτώντας να εκδώσει ανακοινωθέν που να επιβεβαιώνει ότι η Μέγκαν ήταν η κοπέλα του.

Η Μέγκαν ήθελε δημόσια επικύρωση ότι είχαν σοβαρή σχέση κι όχι μια παροδική περιπέτεια. Ήταν επίσης πεπεισμένη ότι το παλάτι δεν ήταν πρόθυμο να την προστατεύσει από την εισβολή των μέσων ενημέρωσης. Σε μια συνομιλία που αποκάλυψε πολλά για την άποψη της Μέγκαν για το Μπάκιγχαμ καθώς και για το τι θα ακολουθούσε, είπε στο προσωπικό του Χάρι: «Ξέρω πώς λειτουργεί το παλάτι, δεν σας νοιάζει η φιλενάδα».

Ο Kνάουφ ένιωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να υπερασπιστεί πλήρως τη Mέγκαν. Δεν ήταν συνηθισμένη πρακτική στο παλάτι, αλλά ο γραμματέας είπε στον πρίγκιπα ότι δεν ένιωθε δεσμευμένος από κανένα πρωτόκολλο. Αν ο Χάρι ήθελε μια δήλωση, θα μπορούσε να έχει μια δήλωση.

Η δήλωση, που συντάχθηκε από τον Kνάουφ ανέφερε ότι η Mέγκαν είχε «υποβληθεί σε ένα κύμα κακοποίησης και παρενόχλησης». Καταδίκασε επίσης «τους φυλετικούς τόνους των σχολίων» και «τον ξεκάθαρο σεξισμό και τον ρατσισμό των τρολ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των σχολίων στο διαδίκτυο».

Τα άλλα βασιλικά «σπίτια» - τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και ο οίκος Κλάρενς- ήταν πολύ δυσαρεστημένα με το γεγονός ότι τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον δημοσίευσαν μια τέτοια μαχητική δήλωση. Όπως είπε ένας βασιλικός βοηθός: «Θα ήταν πολύ καλύτερα να είχε δώσει εντολή στο γραφείο του να επιβεβαιώσει τη σχέση και να το αφήσει εκεί».

Αυτές οι έντονες συνομιλίες μεταξύ του Χάρι και της Μέγκαν και του προσωπικού του Παλατιού του Κένσινγκτον έλαβαν χώρα λίγες μέρες αφότου η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή στο κοινό. Δεν ήταν καν αρραβωνιασμένοι, πόσο μάλλον παντρεμένοι. Τα πράγματα αργότερα θα γίνονταν πολύ χειρότερα και οι σχέσεις στο παλάτι θα διαλύονταν με φόντο το περιβόητο Megxit.