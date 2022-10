«Οι ΗΠΑ να απορρίψουν τις αξιώσεις της Τουρκίας για αγορά εξοπλισμού»

Η Τουρκία βρισκόταν ήδη σε καθοδική πορεία στη σχέση της με τις ΗΠΑ

Οι μελετητές έχουν επισημάνει εδώ και καιρό την «πανισλαμιστική, νεο-οθωμανική» ιδεολογία του Προέδρου Erdogan ως απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα. O ιστότοπος 19fortyfive, σε άρθρο με τίτλο “Turkey’s Antagonism of Greece is Putting NATO to The Test” αναφέρει ότι οι ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουκρανία αποτελούν άμεση απειλή στα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, αλλά και μια έμμεση απειλή δίνοντας μόχλευση στην απρόβλεπτη Τουρκία, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να αγνοήσουν τις συνεχείς καταχρήσεις της, απλώς για να πείσουν την Τουρκία να βοηθήσει την Ουκρανία ενάντια στη Ρωσία.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, η απόκτηση προηγμένων όπλων από την Τουρκία - με τις πρόσφατες προσπάθειές της να αγοράσει προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-16 - είναι το θέμα στο οποίο αυτή η δυναμική έχει εμφανιστεί πιο ξεκάθαρα. Σύμφωνα με τον Clifford Smith, αρθρογράφου και Διευθυντή του Washington Project της δεξαμενής σκέψης Middle East Forum, οι μελετητές έχουν επισημάνει εδώ και καιρό την «πανισλαμιστική, νεο-οθωμανική» ιδεολογία του Προέδρου Erdogan ως απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα.

Ως εκ τούτου, η Τουρκία βρισκόταν ήδη σε καθοδική πορεία στη σχέση της με τις ΗΠΑ. Μετά την αγορά του πυραύλου S-400 από τη Ρωσία, η Τουρκία αποτέλεσε αντικείμενο του νόμου CAATSA και αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα των F-35.

Αντί να αντιστρέψει την πορεία της, η Άγκυρα απλώς άλλαξε το αίτημά της, ζητώντας να αγοράσει προηγμένα F-16 για να εκσυγχρονίσει την αεροπορία της. Η απώθηση του Κογκρέσου ήταν άμεση, μέσω δικομματικών επιστολών, εκπροσωπώντας έναν δικομματικό συνασπισμό σχεδόν 60 μελών της Βουλής, που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε πώληση προηγμένων F-16 στην Τουρκία.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έδωσε στον Erdogan μια νέα πνοή. Τώρα παρουσιάζοντας την Τουρκία, ψευδώς, ως σταθερό σύμμαχο της θέσης του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, ή εναλλακτικά ως χρήσιμο διαιτητή μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ο Erdogan απέκτησε νέα μόχλευση.

Ένα ακόμα σημείο που υπογραμμίζει ο αρθρογράφος είναι πως κανείς δεν θα πίστευε ότι ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ θα εκτελούσε επιθετικές αποστολές πάνω από τον εναέριο χώρο κάποιου άλλου μέλους.

Όμως μόλις τον περασμένο μήνα, η Τουρκία παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο 110 φορές σε μια μέρα, ένα θέμα που έχει γίνει «καθημερινή πηγή έντασης» σύμφωνα με ελληνικά ΜΜΕ.

Η διπλωματική ένταση μεταξύ των δύο είναι σοβαρή. Πρόκειται εν μέρει για τον αγώνα δεκαετιών για το νησί της Κύπρου, αλλά και άλλα θέματα, όπως ένας αγωγός πετρελαίου μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, μεταξύ άλλων.

Έγγραφα που διέρρευσαν δείχνουν ότι η Τουρκία έχει ακόμη και έτοιμα σχέδια για εισβολή στην Ελλάδα. Αυτά δεν είναι ασήμαντα.

Ο Erdogan περιφρονεί το ΝΑΤΟ και απλώς το χρησιμοποιεί ως εργαλείο για να αποκτήσει μόχλευση. Είναι πάρα πολύ έτοιμος να πλησιάσει τη Ρωσία, το Ιράν και να υποδεχθεί τα πιο ριζοσπαστικά ισλαμιστικά κινήματα.

Η Τουρκία πρέπει να αλλάξει τη συμπεριφορά της και όχι την απαίτησή της. Μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, οι ΗΠΑ θα πρέπει να απορρίψουν τις τουρκικές απαιτήσεις να επιτραπεί στην Τουρκία να χρησιμοποιήσει την αμερικανική τεχνολογία, για να ανταγωνιστεί ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ.

