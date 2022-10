Το βραβείο Booker παρέλαβε από την Καμίλα ο Σεχάν Καρουνατιλάκα

Ο συγγραφέας από τη Σρι Λάνκα Σεχάν Καρουνατιλάκα έλαβε χθες Δευτέρα το βράδυ από την Καμίλα το περίβλεπτο Booker Prize, για το μυθιστόρημά του «Τα επτά φεγγάρια του Μάλι Αλμέιντα» (The Seven Moons of Maali Almeida), μακάβρια σάτιρα με σκηνικό τον εμφύλιο πόλεμο που μαινόταν στην πατρίδα του για δεκαετίες.