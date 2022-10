Γερμανία: Ακτιβιστές για το κλίμα έριξαν πουρέ σε έργο του Μονέ

Ακτιβιστές για το κλίμα πέταξαν πουρέ πατάτας σε έναν πίνακα του Κλοντ Μονέ σε μουσείο του Πότσνταμ

Μέλη μιας γερμανικής περιβαλλοντικής ομάδας πέταξαν πουρέ πατάτας πάνω από έναν από τους πίνακές του Κλοντ Μονέ σε μουσείο του Πότσνταμ την Κυριακή (23/10) Εννέα μέρες αφότου το Just Stop Oil έριξε σούπα ντομάτας πάνω στα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, δύο ακτιβιστές από το Letzte Generation (Τελευταία Γενιά) μπήκαν στο Μουσείο Barberini και περιέλουσαν το έργο Les Meules (Haystacks) του Mονέ με πατάτα πριν κολλήσουν τα χέρια τους. τείχος.

Οι διαδηλωτές είπαν ότι το εγχείρημα σχεδιάστηκε ως σήμα αφύπνισης ενόψει μιας κλιματικής καταστροφής. «Άνθρωποι λιμοκτονούν, άνθρωποι παγώνουν, άνθρωποι πεθαίνουν», είπε ένας από τους ακτιβιστές σε βίντεο του περιστατικού που ανήρτησε στο Twitter η Letzte Generation.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κλιματική καταστροφή και το μόνο που φοβάσαι είναι η ντοματόσουπα ή ο πουρές πατάτας σε έναν πίνακα. Ξέρεις τι φοβάμαι; Φοβάμαι γιατί η επιστήμη μας λέει ότι δεν θα μπορούμε να ταΐσουμε τις οικογένειές μας το 2050», είπε ο διαδηλωτής. «Χρειάζεται πουρές πατάτας σε έναν πίνακα για να σε κάνει να ακούσεις; Αυτός ο πίνακας δεν θα αξίζει τίποτα αν πρέπει να τσακωθούμε για το φαγητό. Πότε θα αρχίσετε επιτέλους να ακούτε; Πότε θα αρχίσετε επιτέλους να ακούτε και να σταματήσετε τα συνηθισμένα σας έργα;»

#Kartoffelbrei auf #Monet:

Was ist mehr wert #FürAlle – Kunst oder Leben?



Monet liebte die Natur und hielt ihre fragile Schönheit in seinen Werken fest.



Warum haben viele mehr Angst davor, dass eines dieser Abbilder Schaden nimmt, als vor der Zerstörung unserer Welt selbst? pic.twitter.com/0Rh1ZS6yjk — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022

Το γκρουπ είπε ότι αποφάσισε να κάνει «αυτόν τον Μονέ τη σκηνή και τους πολίτες κοινό» για να προσπαθήσει να περάσει το μήνυμά του. «Αν χρειάζεται να πετάξουμε σε έναν πίνακα πουρέ πατάτας ή σούπα ντομάτας για να υπενθυμίσουμε στην κοινωνία ότι η πορεία των ορυκτών καυσίμων μας σκοτώνει όλους, τότε σας δίνουμε πουρέ πατάτας σε έναν πίνακα», πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος του μουσείου είπε ότι ο πίνακας ήταν προστατευμένος από γυαλί και το μουσείο αργότερα είπε ότι δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά. Η αστυνομία έφτασε γρήγορα και τα χέρια των διαδηλωτών αποσπάστηκαν από τον τοίχο «σχετικά εύκολα» ειπε. Πέρυσι, μέλη της Letzte Generation πραγματοποίησαν απεργία πείνας έξω από το κτίριο του Ράιχσταγκ στο Βερολίνο για να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη πολιτικής δράσης για την κλιματική έκτακτη ανάγκη. Νωρίτερα φέτος, «κόλλησαν» σε μερικούς από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους της Γερμανίας.

Η ομάδα, η οποία κατηγορεί τη γερμανική κυβέρνηση ότι αγνοεί όλες τις προειδοποιήσεις και φέρνει τη χώρα «στο χείλος της αβύσσου», λέει ότι είναι μέρος της τελευταίας γενιάς που μπορεί να αποτρέψει την κοινωνία από την κατάρρευση. «Αντιμετωπίζοντας αυτή την πραγματικότητα, δεχόμαστε υψηλά [πρόστιμα], ποινικές διώξεις και στέρηση της ελευθερίας απτόητοι», αναφέρει στον ιστότοπό της.

Οι γκαλερί τέχνης έχουν γίνει δημοφιλείς χώροι για διαδηλώσεις που τραβούν την προσοχή πρόσφατα. Τον Ιούλιο, δύο μέλη της ιταλικής ομάδας ακτιβιστών για το κλίμα Ultima Generazione κόλλησαν τις παλάμες τους στο γυαλί που προστατεύει την Primavera του Sandro Botticelli στη γκαλερί Uffizi της Φλωρεντίας και άνοιξαν ένα πανό που έγραφε «Ultima Generazione No Gas No Carbone» (Last Generation), Χωρίς φυσικό αέριο, χωρίς άνθρακα).

Ένα δεκαπενθήμερο νωρίτερα, οι αγωνιστές του Just Stop Oil κόλλησαν τον εαυτό τους στο πλαίσιο ενός πίνακα 500 ετών του Μυστικού Δείπνου στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου.