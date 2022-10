Τζέιμς Χιούιτ: Στην Ουκρανία ο πρώην εραστής της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Σύμφωνα με την συγγραφέα του βιβλίου «Princess in Love» Άννα Πάστερνακ και βάσει των δηλώσεων του Χιούιτ, η σχέση του με την Νταιάνα διήρκεσε από το 1986 μέχρι το 1991 - Η μητέρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι είχε παραδεχτεί τον δεσμό της με τον Τζέιμς στην πολυσυζητημένη της συνέντευξη στον Μάρτιν Μπέισιρ για το BBC.

Ο Τζέιμς Χιούιτ διατηρούσε πενταετή σχέση (από το 1986 έως το 1991) με την πριγκίπισσα Νταϊάνα όταν ήταν νεαρός αξιωματικός του Ιππικού της Βρετανίας. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την Πριγκίπισσα της Ουαλίας κατά τη διάρκεια της διαβόητης πλέον συνέντευξης στο Panorama με τον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπέισιρ.

Τα τελευταία χρόνια, ο κ. Χιούιτ ταλαιπωρήθηκε από πολλά προβλήματα υγείας (καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό) αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να επισκεφθεί την Ουκρανία προκειμένου να βοηθήσει τους αμάχους.

Ο πρώην στρατιωτικός της Βρετανίας έχει δημιουργήσει ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με τον οποίο βοηθάει ευάλωτα άτομα να δραπετεύσουν από την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία, μαζί με τον γιο ενός παρασημοφορημένου Βρετανού διοικητή που ίδρυσε ένα παρόμοιο οργανισμό στο Αφγανιστάν.

Στον ιστότοπό τους, ο κ. Χιούιτ με τον συνεργάτη του αναφέρουν: «επισκεπτόμαστε όλα τα μέρη της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών κοντά στην πρώτη γραμμή, για να βρούμε και να βοηθήσουμε στη συλλογή των νεαρών, ηλικιωμένων και ανήμπορων Ουκρανών που επιθυμούν να φύγουν από την εμπόλεμη ζώνη.

Η γνωριμία του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Το παράνομο ζευγάρι συναντήθηκε σε ένα πάρτι της Χέιλελ Γουέστ, ενώ ο Χιούιτ υπηρετούσε στον Βρετανικό στρατό το 1986. Λίγο μετά την γνωριμία τους, η Lady D ζήτησε από τον Τζέιμς να της μάθει ιππασία και όπως υποστήριξε ο ίδιος, έγινε ένα λάθος «ερωτεύτηκαν».

«Ο Χούιτ πήγαινε συχνά στο Παλάτι του Κένσικτον όπου βρίσκονταν οι δυο τους. Μου είπε πως το πρώτο βράδυ που έμεινε εκεί ήταν τρομοκρατημένος, αλλά και ανακουφισμένος που ο Κάρολος και η Νταιάνα κοιμόντουσαν σε διαφορετικά υπνοδωμάτια», είχε αναφέρει παλαιότερα η συγγραφέας του βιβλίου «Princess in Love» Άννα Πάστερνα και είχε προσθέσει πως ο Κάρολος γνώριζε για την σχέση των δύο -γεγονός που δεν τον ενοχλούσε αφού αποσπούσε την προσοχή της Νταιάνα από την δική του παράνομη σχέση με την Καμίλα. Υπενθυμίζεται πως η μητέρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι είχε παραδεχτεί τον δεσμό της με τον Τζέιμς στην πολυσυζητημένη της συνέντευξη στον Μάρτιν Μπέισιρ για το BBC.

«Τον λάτρευα. Ναι, ήμουν ερωτευμένη μαζί του αλλά με απογοήτευσε» δήλωσε τότε χαρακτηριστικά. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο ίδιος, «εκμεταλλεύτηκε» την σχέση του και έλαβε 300.000 λίρες για τη συμμετοχή του στο βιβλίο Princess in Love και 1 εκατομμύριο λίρες για μια συνέντευξη που έκανε στην συνέχεια για το News of the World.

Μετά τον άδικο χαμό της Νταιάνα, ο Χιούιτ απέκτησε το δικό του γήπεδο γκολφ και μεταξύ άλλων, συμμετείχε στην celebrity εκδοχή του The X Factor.