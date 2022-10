Πολ Νιούμαν: Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και η διπολική μητέρα του

Τα απομνημονεύματα «Paul Newman: The Extraordinary Life of an Ordinary Man» κυκλοφορούν 14 χρόνια μετά τον θάνατο του δημοφιλούς ηθοποιού - Η τελευταία λεπτομέρεια ήταν να βρεθεί το κατάλληλο εξώφυλλο - Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έφερε στο τραπέζι 20 εικόνες του Νιούμαν από τις ταινίες «The Hustler», «Hud» κ.α. - Η τελική εικόνα είναι ασπρόμαυρη με τον ηθοποιό να κρύβει με την παλάμι του χεριού του το ένα του μάτι