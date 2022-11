Κάνιε Γουέστ: Έδειχνε δημόσια φωτογραφίες και βίντεο της Καρντάσιαν

Πρώην συνεργάτες του Κάνιε Γουεστ στην εταιρεία υποδημάτων Yeezy ισχυρίζονται ότι ο ράπερ τους έδειχνε εικόνες της Kιμ Καρντάσιαν και χρησιμοποιούσε φόβο και χειραγώγηση για να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του

Πρώην υπάλληλοι της Yeezy και της Adidas καταγγέλλουν τακτικές εκφοβισμού, απειλές και προκλήσεις σεξουαλικού περιεχομένου από τον Κάνιε Γουεστ κατά τη διάρκεια της ταραγμένης συνεργασίας τους μαζί του.

Από τότε που ο κολοσσός της Adidas διέκοψε τους δεσμούς της με τη Γουέστ εν μέσω ενός κατακλυσμού ρητορικής μίσους, δεκάδες πρώην στελέχη περιέγραψαν στο περιοδικό Rolling Stone μια κουλτούρα κακοποίησης που έκανε πολλούς από αυτούς να φοβούνται για τα προς το ζην.

https://www.instagram.com/p/ClOt1_1pK4T

Ο διάσημος ράπερ και επιχειρηματίας -που πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει και πάλι την προεδρία των ΗΠΑ το 2024- έκανε κάτι περισσότερο από το να δοκιμάζει τα όρια του επαγγελματισμού των συνεργατών του: Πρώην στελέχη του Yeezy και της Adidas και δημιουργικοί συνεργάτες ισχυρίζονται ότι έδειχνε πορνογραφία στο προσωπικό του Yeezy σε συναντήσεις, έκανε αντίστοιχες συζητήσεις, ενώ έδειξε ακόμη και...μια οικεία φωτογραφία της πρώην αγαπημένης του Kιμ Καρντάσιαν σε συνεντεύξεις για δουλειά. Έδειξε μάλιστα ένα ξεκάθαρο βίντεο και φωτογραφίες της Kαρντάσιαν καθώς και δικές του σεξουαλικές ταινίες στα μέλη της ομάδας.

Αφού η Adidas διέκοψε τους δεσμούς της με τον Κάνιε Γουέστ λόγω των αντισημιτικών του σχολίων πρώην υπάλληλοι ισχυρίστηκαν ότι ο ράπερ έδειξε πορνό στο προσωπικό και σαφείς εικόνες της πρώην συζύγου Κιμ Καρντάσιαν ως «τακτική εκφοβισμού». Σε μια καυστική έκθεση του Rolling Stone που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (22/11), ένας νεαρός από το δημιουργικό τμήμα ισχυρίστηκε ότι ο Γουέστ του έδειξε μια ξεκάθαρη φωτογραφία της 41χρονης σταρ των ριάλιτι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για δουλειά το 2018.

«Η γυναίκα μου μόλις μου το έστειλε αυτό», φέρεται να του είπε » ράπερ ενώ έδειχνε μια «πολύ αποκαλυπτική και προσωπική» φωτογραφία της Kαρντάσιαν στο τηλέφωνό του. Τουλάχιστον ένας άλλος πρώην υπάλληλος φέρεται να θυμήθηκε τον Γουέστ, να δείχνει ένα βίντεο της Καρντάσιαν στην ομάδα δημιουργικού της εταιρείας, η οποία υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον ράπερ το 2021.

https://www.instagram.com/p/ClDS6xcrfl3

Όταν ρωτήθηκε για το αν ο Γουέστ έδειχνε φωτογραφίες της πρώην συζύγου του, ένα τρίτο άτομο φαίνεται ότι επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς. Όλοι τους ειπαν ότι «δεν φοβόταν να δείξει ξεκάθαρες εικόνες ή να μιλήσει για καταστάσεις που θα έπρεπε να μείνουν ιδιωτικές».

Τώρα, μια αποκαλυπτική ανοιχτή επιστολή από εξέχοντα πρώην μέλη της ομάδας Yeezy επιμένει ότι οι ηγέτες της Adidas γνώριζαν την «προβληματική συμπεριφορά» του Γουεστ αλλά «έκλεισαν την ηθική τους πυξίδα», εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το αν ο κολοσσός θα μπορούσε να είχε παρέμβει πριν από χρόνια. «Δεν υπήρχε καμία ευθύνη», λέει πρώην συνεργάτης του Γουέστ. «Υπήρξαν δύσκολες στιγμές, με στελέχη στην αίθουσα, σε επίπεδο αντιπροέδρου ή υψηλότερο και δεν γινόταν τίποτα. Πηγαίναμε και πάλι στη δουλειά την επόμενη μέρα».

Το βράδυ της Τρίτης, αρκετοί πρώην υψηλόβαθμοι υπάλληλοι της Yeezy έστειλαν την καυστική επιστολή στα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου και στον νεοσύστατο CEO της Adidas, προτρέποντάς τους να αντιμετωπίσουν «το τοξικό και χαοτικό περιβάλλον που δημιούργησε ο Kάνιε Γουέστ» και «ένα πολύ άρρωστο μοτίβο επιθετικής συμπεριφορά προς τις γυναίκες» που εργάστηκαν υπό τον Γουεστ ως μέρος της συνεργασίας Yeezy-Adidas.

Η επιστολή με τίτλο «The Truth About Yeezy: A Call to Action for Adidas Leadership», αντίγραφο της οποίας αποκτήθηκε αποκλειστικά από το Rolling Stone, συνεχίζει: «Τα περασμένα χρόνια έχει εκρήξεις με στόχο γυναίκες και κατέφευγε σε σεξουαλικά ενοχλητικές αναφορές όταν σχολίαζε το σχεδιασμό. Αυτός ο τύπος απάντησης από έναν επώνυμο συνεργάτη είναι μια απάντηση στην οποία δεν πρέπει ποτέ να υποβληθούν οι υπάλληλοι της Adidas, ούτε θα πρέπει ποτέ να ανεχθεί η ηγεσία της Adidas».

https://www.instagram.com/p/CkWTaAgv1h2

Πρώην υπάλληλοι υποστήριξαν ότι ο Γουέστ έδειχνε συνεχώς πορνογραφικές εικόνες και βίντεο, ανάμεσά τους και δικές του σεξουαλικές «ταινίες». «Αισθάνομαι ότι ήταν μια τακτική να καταρρίψεις ένα άτομο και να εδραιώσεις την ακλόνητη πίστη σου σε αυτόν, δοκιμάζοντας και καταστρέφοντας τα όρια των ανθρώπων», είπε ένα άτομο, ενώ ένα άλλο ισχυρίστηκε ότι ο Γουέστ στόχευε συγκεκριμένα γυναίκες υπαλλήλους.

Ο Κάνιε Γουέστ έχει μιλήσει ανοιχτά για τον «εθισμό του στην πορνογραφία», λέγοντας ότι «κατέστρεψε» την οικογένειά του. «Το Χόλιγουντ είναι ένας γιγαντιαίος οίκος ανοχής Η πορνογραφία κατέστρεψε την οικογένειά μου Αντιμετωπίζω τον εθισμό που προωθεί το instagram Δεν θα το αφήσω να συμβεί στον Νόρτι και στο Σικάγο», έγραψε ο ράπερ σε μια ανάρτηση τον Σεπτέμβριο που είχε διαγραφεί έκτοτε στο Instagram.

Ωστόσο, νωρίτερα αυτό το μήνα υποσχέθηκε να εγκαταλείψει το πορνό, το σεξ και την ομιλία για έναν ολόκληρο μήνα - κάτι που γρήγορα απέτυχε. «Κάνω διάλειμα 30 ημερών. Προφορική νηστεία. Οχι αλκοόλ. Όχι ταινίες για ενήλικες. Όχι συναναστροφές», έγραψε ο ατιμασμένος ράπερ μέσω Twitter.

