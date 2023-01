YouTube: Το «Californication» των RHCP ξεπέρασε το ένα δις. προβολές

Το μουσικό βίντεο των Red Hot Chili Peppers για την επιτυχία τους «Californication» έχει ξεπεράσει τις ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Είναι το πρώτο βίντεο των RHCP με ένα δισεκατομμύριο προβολές , αναφέρει το Variety, με μέσο όρο πάνω από 290.000 προβολές την ημέρα το 2022.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε το 2000 για το τέταρτο τραγούδι του ομότιτλου άλμπουμ των RHCP του 1999 και αναρτήθηκε στο YouTube το 2009, σκηνοθέτησαν ο Τζόναθαν Ντέιτον και η Βάλερι Φάρις.

Πρωταγωνιστούν τα μέλη του συγκροτήματος, Άντονι Κίντις, Φλι, Τσαντ Σμιθ και Τζον Φρουσιάντε με φυσική παρουσία όσο και ως ψηφιακά avatar στο στυλ του video game Tony Hawk's Pro Skater.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες τις ημερομηνίες της παγκόσμιας περιοδείας του μαζί τους The Strokes, Iggy Pop, The Mars Volta, St. Vincent, The Roots, Thundercat και King Princess.

Νωρίτερα φέτος κυκλοφόρησε video game βασισμένο στο μουσικό βίντεο του συγκροτήματος.