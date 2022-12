Πάπας Φραγκίσκος: Γιατί δεν είδε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Πάπας Φραγκίσκος, αν και Αργεντίνος, δεν παρακολούθησε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ και υπάρχει ένας σοβαρός λόγος πίσω από αυτή του την επιλογή.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είχαν χθες, Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ίσως τον συναρπαστικότερο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου όλων των εποχών.

Η Αργεντινή κέρδισε στα πέναλτι τη Γαλλία και όλοι οι φίλαθλοι κρατούσαν την ανάσα τους μέχρι το τελευταίο χτύπημα που έστειλε την Αλμπισελέστε στα ουράνια. Εκτός από τον... Πάπα Φραγκίσκο που όπως αναφέρει η Corriere della Sera, δεν είδε ούτε λεπτό από τον αγώνα.

Κάτι τέτοιο δεν συνέβη τυχαία καθώς, σύμφωνα με μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Ποντίφικας το 2015, μετά τον αποκλεισμό της Αργεντινής στο Μουντιάλ του 90' από την Ιταλία είχε υποσχεθεί στην Παναγία ότι δεν θα παρακολουθήσει ποτέ ξανά τηλεόραση. «Δεν είναι για μένα», πρόσθεσε μιλώντας στην εφημερίδα Voz del Pueblo.

Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ενημερωνόταν για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Όπως είχε αποκαλύψει άτομο από το προσωπικό ασφαλείας του, το 2014 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας ο Πάπας δεν είδε την ήττα της Αργεντινής κόντρα στη Γερμανία αλλά τον κρατούσαν ενήμερο για το αποτέλεσμα.

Τελικός Μουντιάλ 2022: «Πανζουρλισμός» στο Μπουένος Άιρες για τον Μέσι

Ο «Pulga» το είπε και το έκανε! Η Αργεντινή είναι για τρίτη φορά Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, καθώς λύγισε στα πέναλτι τη Γαλλία σε έναν επικό τελικό.

Ο Μέσι έδωσε μια συγκλονιστική μονομαχία με τον επόμενο μεγάλο «σταρ» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Κιλιάν Εμπαπέ. Στο τέλος, όμως, ήταν σαν κάποιος να έβαλε το «χέρι» του από ψηλά, για να ολοκληρώσει όπως πρέπει το τελευταίο του Μουντιάλ, ο 35χρονος ήρωας των Αργεντινών. Ενδεχομένως, να ήταν κι αυτός που τους είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του τροπαίου πριν 36 χρόνια!

LIVE | Argentina fans watch in Buenos Aires as Lionel Messi leads team in World Cup final vs. France

Όπως και να έχει ο «Θεός της μπάλας», Ντιέγκο Μαραντόνα, βλέπει με καμάρι από τον ουρανό το παιδί που είχε χρήσει διάδοχο του να βγάζει στους δρόμους τους συμπατριώτες του.

Η μέρα που ξημέρωσε στην πρωτεύουσα, Μπουένος Άιρες είναι μια από τις πιο όμορφες στην ιστορία της χώρας. Πλήθος κόσμου έχει ξεχυθεί από το πρωί (σ.σ. τώρα είναι απόγευμα) στους δρόμους κι οι εικόνες που αποτυπώνουν οι φωτογραφίες δύσκολα περιγράφονται. Χιλιάδες Αργεντινοί είναι στους κεντρικούς δρόμους και στις πλατείες και γιορτάζουν με την ψυχή τους τρόπαιο! Και το πάρτι μόλις άρχισε!

Ο MVP Μέσι φίλησε το τρόπαιο

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά, φίλησε το τρόπαιο και στη συνέχεια το σήκωσε, φορώντας βασιλική τήβεννο. Μάλιστα, αναδείχθηκε MVP για δεύτερη φορά (το είχε κατακτήσει και το 2014) και πέτυχε άλλο ένα ρεκόρ, καθώς γίνει ο πρώτος παίκτης που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Ο Μέσι μόλις αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του τουρνουά πήγε και φίλησε το τρόπαιο, ενώ λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια της απονομής, το σήκωσε, φορώντας τη βασιλική τήβεννο του Κατάρ.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι στον τελικό σημείωσε άλλα δύο ρεκόρ, καθώς έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα ματς σε τελική φάση. Επίσης, έγινε ο μοναδικός που κατάφερε να σκοράρει σε όλα τα νοκ άουτ ματς ενός Μουντιάλ.

