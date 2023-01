Ερντογάν: Το «αυγό του φιδιού» που έσπασε και απειλεί τους πάντες – Κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων

Φόβος για ακραίες εκδηλώσεις ισλαμιστών μετά το κάψιμο του κορανίου σε Σουηδία και Δανία – Πώς ο άλλοτε πιστός και φιλοδυτικός Ερντογάν εξελίσσεται σε απειλή τροφοδοτώντας το μίσος εναντίον ΗΠΑ και ΕΕ – Οι ταξιδιωτικές οδηγίες και άρθρα - «φωτιά» εναντίον του τουρκικού καθεστώτος.

Σε «περίεργα» μονοπάτια που την απομακρύνουν από το δυτικό τρόπο σκέψης φαίνεται πως έχει μπει η Τουρκία, με το καθεστώς Ερντογάν να διολισθαίνει σε εκδηλώσεις και πράξεις που οδηγούν στο μίσος, τον φανατισμό, τη μισαλοδοξία.

Με αφορμή το κάψιμο του Κορανίου στη Δανία και τη Σουηδία, χώρες της Δύσης φοβούνται πλέον έξαρση των διαδηλώσεων από ισλαμιστές και αντίποινα που μπορούν να φτάσουν μέχρι του σημείου τρομοκρατικών επιθέσεων.

«Υπό το φως των πρόσφατων συμβάντων με το κάψιμο του Κορανίου, η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποιεί τους πολίτες της για το ενδεχόμενο πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον χώρων λατρείας ως αντίποινα στην Τουρκία», ανακοινώνει η αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα.

«Οι τρομοκράτες θα μπορούσαν να επιτεθούν χωρίς να προειδοποιήσουν και να στοχεύσουν χώρους λατρείας στους οποίους συχνάζουν οι Δυτικοί» εκτιμά η πρεσβεία.

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες να παραμένουν σε «επαγρύπνηση, να αποφεύγουν την πολυκοσμία και να κρατούν χαμηλό προφίλ».

Την ίδια ώρα, η γαλλική διπλωματική αποστολή στην Άγκυρα έστειλε παρόμοιο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πολίτες της που βρίσκονται στην Τουρκία, αναφερόμενη στην προειδοποίηση των ΗΠΑ.

«Ο κίνδυνος τρομοκρατικής επίθεσης στην Τουρκία παραμένει υψηλός, όπως υπενθυμίζει η προειδοποίηση που εξέδωσε για λόγους ασφαλείας η πρεσβεία των ΗΠΑ την 27η Ιανουαρίου 2023, οι Γάλλοι που διαμένουν ή διέρχονται από την Τουρκία, καλούνται να βρίσκονται σε μέγιστη επαγρύπνηση, ιδιαιτέρως στους χώρους συγκέντρωσης που είναι πιθανό να συχνάζουν ξένοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας».

Η Γερμανία και η Ιταλία προειδοποίησαν επίσης τους πολίτες τους για τον κίνδυνο επιθέσεων.

Είναι προφανές πλέον πως οι δυτικοί αντιλαμβάνονται πως η Τουρκία δεν αποτελεί απλά κίνδυνο για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών μέσα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι μία απειλή που αν δεν αναχαιτιστεί, θα γιγαντωθεί και θα είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί.

Πώς όμως παίρνει όμως “σάρκα και οστά” αυτή η απειλή; Μέσα από τη ρητορική του Προέδρου Ερντογάν και των εντεταλμένων αξιωματούχων της κυβέρνησης του, έχοντας αυτόκλητα χρήσει τον εαυτό τους προστάτες των μουσουλμάνων ανά την υφήλιο. Είναι τυχαίο, δηλαδή, που μετά από εμπρηστικές δηλώσεις τους υπάρχει έξαρση ισλαμιστικής βίας; Όχι βέβαια, ο ηθικός αυτουργός είναι μπροστά μας και όσο πιέζεται στο εσωτερικό του, τόσο θα απειλεί, οπλίζοντας τα χέρια φανατισμένων ενάντια σε απλούς πολίτες.

Και το πιο ανησυχητικό δεν είναι μόνο η ρητορική, αλλά οι απτές αποδείξεις μίας συνεχούς απόπειρας επιρροής της Τουρκίας στην καρδιά μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, που εκφράζεται με τη ανέγερση τεμένων, πολιτικών κομμάτων και τη δημιουργία ενεργού δικτύου επιρροής μέσω ακραίων θρησκευτικών ρητορικών σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μια επιρροή που συνεχώς επεκτείνεται όσο βρίσκει γόνιμο έδαφος, λόγω της χλιαρής αντίδρασης εντός της Ευρώπης.

Δημοσιεύματα – κόλαφος κατά Ερντογάν

Πληθαίνουν οι αναφορές στα διεθνή Μέσα που «στήνουν στον τοίχο» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και επικρίνουν την αυταρχική του διακυβέρνηση και τα ανορθόδοξα μέσα που επιστρατεύει για να παραμείνει πάση θυσία στην εξουσία.

Μετά την κατακραυγή του Τούρκου ηγέτη από το βρετανικό περιοδικό «Economist», το γερμανικό «Stern», αλλά και το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, ένα νέο αμερικανικό δημοσίευμα βάζει στο στόχαστρο τον «σατανικό» Ερντογάν, ενώ φθάνει στο σημείο να αναρωτηθεί «γιατί παραμένει στο Οβάλ Γραφείο ο Μπάιντεν» αν δεν μπορεί «να προστατεύσει το έθνος από μοχθηρούς ξένους κακοποιούς».

«Αν είναι αλήθεια ότι η Τουρκία έχει επικηρύξει με 500.000 δολάρια τον μπασκετμπολίστα Ενές Καντέρ Φρίντομ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας» αρχίζει το άρθρο του εβδομαδιαίου περιοδικού Washington Examiner . To δημοσίευμα απευθύνεται στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν ζητώντας τους, όπως αναφέρει και ο τίτλος να προστατέψουν τον μπασκετμπολίστα Ενές Καντέρ «από τον σατανικό Ερντογάν».

«Η μόνη προσβολή του Φρίντομ προς την Τουρκία είναι ότι έχει το θάρρος να επικρίνει τον αυταρχικό ισλαμιστή πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Φρίντομ λέει την αλήθεια. Ο Ερντογάν είναι ένας κακοήθης καρκίνος στις παγκόσμιες υποθέσεις, υπό την ηγεσία του οποίου η Τουρκία ήδη στήνει πολλαπλά οδοφράγματα έναντι της διεθνούς αρμονίας. Διπλωματικά, εμποδίζει τη Σουηδία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Στρατιωτικά, διεξήγαγε δολοφονικές επιθέσεις στη Συρία. Και αυτό είναι μόνο ένα δείγμα των άθλιων πράξεών της» αναφέρει ο συντάκτης του άρθρου παραπέμποντας σε άλλο προγενέστερο δημοσίευμα του συναδέλφου του Τομ Ρόγκαν το οποίο υποστήριζε ότι η ίδια η Τουρκία πρέπει να αποκλειστεί από το ΝΑΤΟ .

«Η εξωφρενική επικήρυξη για το κεφάλι του άσου του ΝΒΑ είναι απλώς μια μεγάλη πρόκληση» τονίζει το άρθρο και προσθέτει: «Μπορεί να είναι δικαιολογημένο αλλά όχι σοφό, να καταστήσουμε τον κύριο Φρίντομ το μοναδικό ζήτημα για την τιμωρία της Τουρκίας. Αντίθετα, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα πρέπει να ανακοινώσει ότι επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία λόγω μιας ολόκληρης σειράς ζητημάτων, των οποίων αυτό είναι απλώς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»

Ο Μπάιντεν συνεχίζει «πρέπει να καταστήσει απολύτως σαφές ότι σε κανένα ξένο έθνος δεν επιτρέπεται ποτέ να επικηρύξει το κεφάλι ενός συγκεκριμένου πολίτη των ΗΠΑ με αυτόν τον τρόπο. Παρά την τουρκική του καταγωγή, ο Φρίντομ είναι πολίτης των ΗΠΑ, έχοντας δείξει τον σεβασμό και τη σοβαρότητα που απαιτείται για να πολιτογραφηθεί νόμιμα. Συνεπώς, αξίζει την πλήρη προστασία της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Εάν η Τουρκία θέλει να τον συλλάβει επειδή τόλμησε να επικρίνει τον αξιοθρήνητα υπερευαίσθητο δικτάτορά της, πρέπει να ακολουθήσει το διεθνές δίκαιο και να ζητήσει από τις ΗΠΑ να εκδώσουν την Freedom.

Ο Μπάιντεν πρέπει να καταστήσει σαφές ότι όποιος ενθαρρύνει μια τέτοια αδικία εναντίον ενός πολίτη των ΗΠΑ, ειδικά σε αμερικανικό έδαφος, θα λάβει ψυχρή και τιμωρητική οργή ως απάντηση. Εάν ο Μπάιντεν δεν υπερασπιστεί την Ελευθερία από μοχθηρούς ξένους κακοποιούς, γιατί να βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο;

Μετά τον Economist που τον αποκάλεσε «δικτάτορα», το γερμανικό περιοδικό Stern χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο «εμπρηστή». Το άρθρο για τον Τούρκο πρόεδρο, αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο «Ερντογάν, προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία, έχει γίνει «εμπρηστής» τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας, όσο και στο εξωτερικό», προτάσσοντας τη στάση του στις περιπτώσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας αναφορικά με την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, στη Συρία και στη Λιβύη, ενώ κάνει ειδική αναφορά και στην επιθετική του ρητορική απέναντι στην Ελλάδα, τονίζοντας πως «απειλεί μια σύμμαχο χώρα με πυραύλους, ακόμα και πως θα πλήξει με Tayfun την Αθήνα».

Aπό την πλευρά του, το περιοδικό Economist, επιχείρησε και έδωσε ένα ηχηρό ράπισμα στο καθεστώς της Αγκυρας. Στο εξώφυλλο απεικονίζεται η τουρκική σημαία να έχει τη μορφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέσα στην ημισέληνο με τίτλο «η επωαζόμενη δικτατορία της Τουρκίας». Μάλιστα το Economist επεσήμανε πως η Δύση θα πρέπει να δώσει προσοχή στις εκλογές της Τουρκίας, καθώς «ο Ερντογάν είναι ένας νταής που επιβάλει τη σκληρότητά του για να ικανοποιήσει τα συμφέροντά του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Τουρκίας». Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο του, ο Economist ανέφερε πως «η συμπεριφορά του κ. Ερντογάν, πλησιάζοντας οι εκλογές, θα μπορούσε να ωθήσει αυτό που σήμερα είναι μία βαθιά ελαττωματική δημοκρατία εκτός ορίων, σε μία πλήρη δικτατορία», ενώ σημείωνε πως σταδιακά αφομοιώνει τους ρόλους του πρωθυπουργού, του προέδρου κόμματος και του κεντρικού τραπεζίτη στις εξουσίες του.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και το βιβλίο του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τίτλο «Never Give an Inch: Fighting for the America I Love» να εντείνει τον εκνευρισμό του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Μάικ Πομπέο στο βιβλίο του σε χρησιμοποιεί σκληρές εκφράσεις για το καθεστώς Ερντογάν. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα κατά το οποίο αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Άγκυρα το 2017, ως τότε διευθυντής της CIA. Το ταξίδι αυτό έγινε ένα χρόνο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 και όπως αναφέρει ο Τούρκος πρόεδρος τον ανάγκασε να δει ένα τρίωρο βίντεο, το οποίο όπως λέει έθεσε σε κίνδυνο την ψυχική του υγεία. Το 2019 ήταν η αμέσως επόμενη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Άγκυρα, αυτή τη φορά ως υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μαζί με τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, ο οποίος όπως περιγράφει έφτασε -κατά την συνάντησή του με τον Ερντογάν- ένα βήμα πριν σπάσει την πόρτα της αίθουσας στην οποία βρίσκονταν.

Το βιβλίο του Πομπέο δεν μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από την τουρκική κυβέρνηση με τον Ιμπραήμ Καλίν να κατηγορεί τον Μάικ Πομπέο, για στάση η οποία λειτουργεί ευεργετικά προς την Ελλάδα.

«Στο βιβλίο αναφέρει πως είναι περήφανος για την ανάπτυξη των σχέσεων με την Ελλάδα και ότι από την εποχή του Κίσινγκερ κανένας δεν στήριξε τόσο πολύ την Ελλάδα. Άρα οι ΗΠΑ δεν τηρούν αμερόληπτη στάση μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Γνωρίζαμε πως οι ΗΠΑ στέκονται δίπλα στην Ελλάδα και τη στηρίζουν, αλλά αυτό το ομολόγησε και το καταγράφουμε», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Καλίν.