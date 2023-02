Βραβεία Grammy: Σάρωσε η «βασίλισσα» Μπιγιονσέ - Η μεγαλύτερη νικήτρια στην ιστορία

Βραβεία Grammy 2023: Η Μπιγιονσέ έγινε η μεγαλύτερη νικήτρια στην ιστορία του θεσμού, κατακτώντας το 32ο τρόπαιό της, σε μία βραδιά γεμάτη λάμψη και αστέρια πρώτου μεγέθους

Η Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία στα 65α βραβεία Grammy, κερδίζοντας το 32ο βραβείο της καριέρας της στα ετήσια μουσικά βραβεία και έγινε έτσι η καλλιτέχνης με τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο τρόπαια στην ιστορία του θεσμού.

Η Μπιγιονσέ κέρδισε το καλύτερο άλμπουμ χορευτικής/ηλεκτρονικής μουσικής ("Break My Soul") που ήταν το 3ο βραβείο της μετά από αυτό για την παραδοσιακή ερμηνεία R&B ("Plastic Off the Sofa") και το καλύτερο το τραγούδι R&B ("Cuff It") και όταν έφτασε στη σκηνή ευχαρίστησε τον Θεό, την οικογένειά της, τα Grammy και το κοινό για την αγάπη του.

Με αυτόν τον τρόπο, ξεπέρασε τον Ουγγροβρετανό μαέστρο Τζορτζ Σόλτι που είχε διατηρήσει για περισσότερα από 20 χρόνια το ρεκόρ των 31 βραβείων. «Προσπαθώ να μην είμαι πολύ συναισθηματική», είπε η σταρ αποδεχόμενη το βραβείο. «Προσπαθώ απλά να ζήσω αυτή τη νύχτα».

Η «Queen Bee» συνέχισε να ευχαριστεί την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου του αείμνηστου θείου της Jonny, που τη βοηθούσε να φτιάχνει τα ρούχα της στη σκηνή πριν γίνει διάσημη. Η ίδια έχει πει στο παρελθόν ότι η μάχη του με τον HIV επηρέασε το ενδιαφέρον της για τη χορευτική μουσική.

Όμως, έχασε μερικά από τα πρώτα της βραβεία αφού κόλλησε...στην κίνηση του Λος Άντζελες. «Νιώθω έκπληξη που σε σταμάτησε η κυκλοφορία», είπε αστειευόμενος ο οικοδεσπότης Trevor Noah μόλις έφτασε. «Νόμιζα ότι ταξίδευες στον χώρο και τον χρόνο».

Οι Βρετανοί καλλιτέχνες θριάμβευσαν

Τα Grammy, που χαρακτηρίζονται ως «η μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής», είναι τα πιο διάσημα βραβεία του κλάδου. Στο σόου της Κυριακής συμμετείχαν η Aντέλ, ο Χάρι Στάιλς , η Tέιλορ Σουίφτ, η Lizzo, η Σάνια Τουέιν και ο Στίβι Γουόντερ. Οι Βρετανοί καλλιτέχνες είχαν μια καλή βραδιά, με τον Στάιλς να κέρδισε το καλύτερο ποπ άλμπουμ για το Harry's House και τον Σαμ Σμιθ να λαμβάνει την καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτο/ομάδα για το Unholy, ένα ντουέτο με την Kιμ Πέτρας.

Ο Στάιλς, ντυμένος με λευκό σμόκιν, παρέλαβε το βραβείο του με ένα φιλί από την Τζένιφερ Λόπεζ. «Αυτό το άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής μου», είπε. «Από το να τα καταφέρω με δύο από τους καλύτερους φίλους μου μέχρι να παίξω για ανθρώπους ήταν η μεγαλύτερη χαρά που θα μπορούσα να ζητήσω».

Το βραβείο του ήταν το πρώτο του Grammy από το 2015, όταν κέρδισε τέσσερα τρόπαια, ανάμεσά τους εκείνο για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη. Η Aντέλ κέρδισε επίσης βραβείο για την καλύτερη ποπ φωνητική ερμηνεία για το Easy On Me, αφιερώνοντας το βραβείο στον γιο της Άντζελο

Η τραγουδίστρια είπε στο κοινό ότι είχε γράψει τον πρώτο στίχο «στο ντους όταν επέλεξα να αλλάξω τη ζωή του γιου μου», χωρίζοντας με τον τότε σύζυγό της, Simon Konecki. Και πρόσθεσε: «Λατρεύω μια μπαλάντα για πιάνο που κερδίζει οποιοδήποτε βραβείο γιατί είναι πολύ παλιάς σχολής και πολύ γενναία». Η Aντέλ έχει κερδίσει μέχρι τώρα 16 Grammy σε όλη την καριέρα της.

Η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός Bonnie Raitt ήταν η νικήτρια έκπληξη για το τραγούδι της χρονιάς - ξεπερνώντας τις αγαπημένες Tέιλορ Σουίφτ και Μπιγιονσέ με τη μπαλάντα της Just Like That. Οι ψηφοφόροι αναμφίβολα συγκινήθηκαν από τους τρυφερούς στίχους του Raitt, στους οποίους μια γυναίκα που θρηνεί για το θάνατο του γιου της βρίσκει παρηγοριά από τον άνδρα που έλαβε την καρδιά του σε μεταμόσχευση. «Είμαι τόσο περήφανη που το εκτιμήσατε αυτό», είπε η 72χρονη αποδεχόμενη το τρόπαιό της.

Η παράσταση του Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο (Bad Bunny) ...έφερε αποκριάτικη ατμόσφαιρα στο Λος Άντζελες. Άνοιξε την παράσταση με μια έκρηξη χρωμάτων, αναπαράγοντας μια πορτορικανική γιορτή στους διαδρόμους της αρένας Crypto.com του Λος Άντζελες.

Η ερμηνεία του στο El Apagón και το Después De La Playa ενισχύθηκε με πυροτεχνήματα, δεκάδες χορευτές και μια ομάδα από cabezudos, τις μαριονέτες με τα μεγάλα κεφάλια που περπατούν στους δρόμους του San Juan κάθε Ιανουάριο. Αργότερα κέρδισε το βραβείο καλύτερου άλμπουμ Música Urbana, ως αναγνώριση του Un Verano Sin Ti, που πέρασε 13 εβδομάδες στο νούμερο ένα στις ΗΠΑ πέρυσι. «Έφτιαξα αυτό το άλμπουμ με αγάπη και πάθος και όταν κάνεις πράγματα με αγάπη και πάθος, όλα είναι πιο εύκολα», είπε η τραγουδίστρια.

Φόρος τιμής αποδόθηκε επίσης σε αστέρια όπως η Olivia Newton-John, η Irene Cara, ο David Crosby και ο Jeff Beck. Σε μια πιο εορταστική στιγμή, τη σκηνή κατέλαβαν δεκάδες ράπερ για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια χιπ-χοπ. Ο Run-DMC έπαιξε το Rock The Bells, ο Public Enemy παρέδωσε έναν στίχο του Yo, ο Bum Rush The Show, η Missy Elliot πήρε μέρος στο Lose Control και ο Busta Rhymes έκανε μια εντυπωσιακή ερμηνεία στο Look At Me Now του Chris Brown.