Έφυγε από τη ζωή στα 82 της η γνωστή ηθοποιός Ρακέλ Γουέλς

Associated Press

Η Ρακέλ Γουέλς, το άλλοτε sex symbol του Χόλιγουντ, ήταν άρρωστη τις τελευταίες ημέρες.

Η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός και άλλοτε sex symbol του Χόλιγουντ, Ρακέλ Γουέλς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Τον θάνατό της έκανε γνωστό η οικογένειά της, με το ΤΜΖ να επιβεβαιώνει τη δυσάρεστη είδηση. Η Αμερικανίδα ηθοποιός ταλαιπωρούταν από μια ασθένεια το τελευταίο διάστημα.

Η Γουέλς απέκτησε διεθνή φήμη από τους ρόλους της στα Fantastic Voyage και One Million Years B.C. το 1966. Στη συνέχεια γνώρισε μεγάλη επιτυχία κερδίζοντας μια Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της στο The Three Musketeers το 1974.

Το 1995, η Γουέλς αναδείχθηκε μία από τους 100 πιο σέξι αστέρες στην ιστορία του κινηματογράφου σε ένα τεύχος του περιοδικού Empire και κατατάχθηκε στο Νο. 3 του 20ου αιώνα από το Playboy.

Γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1940 και παντρεύτηκε τέσσερις φορές σε όλη της τη ζωή.

Ήταν παντρεμένη με τον James Welch από το 1959 έως το 1964, τον Patrick Curtis από το 1967 έως το 1972, τον Andre Weinfeld από το 1980 έως το 1990 και τον Richard Palmer από το 1999 έως το 2004, με τον οποίο έχει δύο παιδιά Tahnee και Damon Welch.