Ινδία: Ινδουιστικός ναός στην Κεράλα χρησιμοποιεί ελέφαντα… ρομπότ στις τελετές του

Ένας ναός στο νότιο ινδικό κράτος της Κεράλα προτίμησε έναν… μηχανικό ελέφαντα για να διεξάγει τις τελετουργίες του.

Μια κίνηση υπέρ της ευζωίας των ζώων έκανε ένας Ινδουιστικός ναός στο ινδικό κράτος της Κεράλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC οι αρχές του ναού «Irinjadappilly Sree Krishna» στην περιοχή Thrissur δεσμεύτηκαν να σταματήσει να χρησιμοποιεί ελέφαντες στα τελετουργικά των εορταστικών του εκδηλώσεων.

Για τον λόγο αυτό η οργάνωση PETA (People for the Ethical Treatment of Animals είναι ένας αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τα δικαιώματα των ζώων) δώρισε στον ναό έναν ελέφαντα… ρομπότ με την ελπίδα να αντικαταστήσει τους ζωντανούς ελέφαντες που ταλαιπωρούνται για τέτοιου είδους γιορτές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συγκεκριμένη περιοχή της Ινδίας οι ελέφαντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα φεστιβάλ Temple στην Κεράλα και το κράτος φιλοξενεί περίπου το 1/5 των σχεδόν 2.500 αιχμαλωτισμένων ελεφάντων της χώρας.

Για χρόνια, οι ακτιβιστές έχουν επισημάνει τις ανησυχίες για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στα ζώα με το Κέντρο Έρευνας για τα Δικαιώματα των Ζώων την περασμένη εβδομάδα να καταφεύγει στον επικεφαλής υπουργό του κράτους σχετικά με την αυξημένη θνησιμότητα των θηλαστικών, λέγοντας ότι 138 αιχμάλωτοι ελέφαντες είχαν πεθάνει στην Κεράλα μεταξύ 2018 και 2023.

Σε δήλωσή της η ΡETA ανέφερε ότι η υποβολή ζωντανών ελεφάντων σε ακραίους δυνατούς θορύβους κατά τη διάρκεια των φεστιβάλ ήταν «ισάξια με βασανιστήρια» και παρότρυνε όλους τους ναούς στο κράτος να κάνουν χρήση μηχανικών ομοιωμάτων.

«Είναι καιρός να σταματήσουμε μια τέτοια κακοποίηση και να αφήσουμε τα ζώα να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή», πρόσθεσε ο οργανισμός.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Indian Express, ο ελέφαντας ρομπότ που δώρισε η PETA στον ναό είναι ύψους 11 πόδια (3,3 μ.), ζυγίζει 800 κιλά και είναι κατασκευασμένος από σιδερένιο πλαίσιο.

Ο ιερέας του ναού, Rajkumar Namboothiri, δήλωσε στην εφημερίδα Indian Express ότι είναι ευτυχής για τη δωρεά.

«Ελπίζουμε ότι άλλοι ναοί θα σκεφτούν επίσης να αντικαταστήσουν τους ελέφαντες με ρομποτικούς ελέφαντες για τις τελετουργίες τους», δήλωσε ο κ. Namboothiri.

Να σημειωθεί ότι η Κεράλα είναι μία από τις 28 Ομόσπονδες Πολιτείες που συγκροτούν σήμερα την Ινδία. Βρίσκεται στο νότιο-νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας και η συνολική της έκταση είναι 38.863 τ.χλμ. ενώ ο πληθυσμός της περίπου 31.842.000. Πρωτεύουσά της είναι η Τιρουβανανταπουράμ.