ΗΠΑ: Αστέρια του Χόλιγουντ πουλάνε άρον άρον τις επαύλεις τους λόγω νέου φόρου «φωτιά»

Οι αστέρες του Χόλιγουντ προσπαθούν να πουλήσουν τα πολυτελή τους σπίτια, εν όψει του νέου φόρου για τα «αρχοντικά» που επιβάλλουν οι αρχές του Λος Άντζελες.

Οι Μπρίτνει Σπίαρς, Τζιμ Κάρεϊ, Κάιλι Τζένερ και Μαρκ Γουόλμπεργκ είναι μεταξύ των σταρ που κατέχουν ή είχαν σπίτια στο Λος Άντζελες. Εκπρόσωποι της «ελίτ» του Χόλιγουντ φέρεται να βιάζονται να πουλήσουν τα πολυτελή τους σπίτια πριν από την 1η Απριλίου, όταν θα τεθεί σε ισχύ ο νέος «φόρος για τις επαύλεις» του Λος Άντζελες.

Ο φόρος, που ονομάζεται Measure ULA, θα απαιτήσει από τους πωλητές ακινήτων άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων να πληρώσουν φόρο μεταβίβασης 4%. Θα απαιτεί επίσης από τις πωλήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων να πληρώνουν φόρο 5,5% με όλα τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται να προορίζονται για δημόσιες κατοικίες. Η πόλη στοχεύει να συγκεντρώσει έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια από αυτές τις πωλήσεις σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη κρίση των αστέγων.

Το μέτρο ψηφίστηκε με 57% των ψήφων τον Νοέμβριο του 2022, αφού οι υπέρμαχοι της στέγασης και τα εργατικά συνδικάτα έκαναν εκστρατεία για να το βάλουν στο ψηφοδέλτιο. Ωστόσο, αντιμετώπισε αντιδράσεις από κτηματομεσίτες, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι θα προκαλούσε «φρενίτιδα» πωλήσεων μεταξύ των πλουσιότερων ιδιοκτητών ακινήτων.

Διασημότητες, όπως ο Τζιμ Κάρεϊ, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Κάιλι Τζένερ, έχουν βάλει τα ακίνητά τους στο σφυρί τους τελευταίους μήνες. Το σπίτι τoυ Κάρεϊ το οποίο εκτείνεται σε 12.700 τετραγωνικά πόδια, βγήκε στην αγορά τον Φεβρουάριο για 29 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Σπίαρς φέρεται να πουλάει τη βίλα της στο Καλαμπάσας για 12 εκατομμύρια δολάρια, μόλις έξι μήνες αφότου το αγόρασαν η ίδια και ο σύζυγός της Σαμ Ασγκάρι.

Τον Οκτώβριο αναφέρθηκε για πρώτη φορά ότι η Τζένερ έβαλε προς πώληση το σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς, το οποίο έχει μαζί με τον σύντροφό της Τράβις Σκοτ, για περισσότερα από 33 εκατομμύρια δολάρια. Το ζευγάρι αγόρασε το ακίνητο με επτά υπνοδωμάτια και 10 μπάνια το 2018 για 20,4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Mαρκ Γουόλμπεργκ έβγαλε στην αγορά την έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς τον περασμένο Απρίλιο, πολύ πριν την εισαγωγή του μέτρου. Ωστόσο, μείωσε τη ζητούμενη τιμή από 87,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 79,5 εκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο και τελικά βρήκε αγοραστή τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Ο Tάιρον Μακίλεν, ένας μεσίτης από το πρακτορείο πολυτελείας Official, είπε στους New York Times ότι το Measure ULA «δημιούργησε μια φρενίτιδα, με τους ανθρώπους να προσπαθούν να φθάσουν την ημερομηνία της 1ης Απριλίου και πολλές ευκαιρίες για τους αγοραστές». Ένας άλλος μεσίτης, ο Τζος Άλτμαν είπε στην The Telegraph: «Βλέπω να γίνονται συμφωνίες που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν γίνει».

Οι ακτιβιστές αναφέρουν ότι ο φόρος θα βοηθήσει στη μείωση των αστέγων στην πόλη, καθώς και στην παροχή οικονομικής βοήθειας σε ηλικιωμένους με χαμηλό εισόδημα και θα κάνει τη στέγαση πιο προσιτή. Η Καλιφόρνια έχει το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στις ΗΠΑ. Το 2022, εκτιμάται ότι 42.000 άνθρωποι ήταν άστεγοι, σε σύγκριση με 28.000 το 2016, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Υπηρεσιών Αστέγων του Λος Άντζελες.