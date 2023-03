Μπραντ Πιτ: Πούλησε το σπίτι του στο Λος Άντζελες - Το αστρονομικό ποσό και η νέα «ερωτική φωλιά»

Ο Μπραντ Πιτ πούλησε το πολυτελές συγκρότημα του στο Λος Φελίζ του Λος Άντζελες για 39 εκατομμύρια δολάρια σχεδόν τρεις δεκαετίες αφού αγόρασε το ακίνητο για 1,7 εκατομμύρια δολάρια από την Elvira, την Αμερικανίδα «βασίλισσα του σκότους»

Ο Μπραντ Πιτ αποχαιρέτησε επίσημα το συγκρότημα του στο Λος Φελίζ της Καλιφόρνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την απόκτηση του εμβληματικού ακινήτου. Ο 59 χρονος ηθοποιός το πούλησε πρόσφατα για 39 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που απέχει πολύ από τα 1,7 εκατομμύρια δολάρια που ξόδεψε όταν αγόραζε το σπίτι το 1994 από την Κασσάντρα Πίτερσον, την ηθοποιό που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από την «Ελβίρα», τη μακάβρια περσόνα που δημιούργησε, σύμφωνα με το σύμφωνα με το TMZ.

Το ακίνητο είχε αρχική τιμή πώλησης 45 εκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο, αλλά δεν είναι σαφές τι οδήγησε στην πτώση της τιμής. Ο Πιτ έμενε στο σπίτι με την πρώην σύζυγό του Aντζελίνα Τζολί και τα έξι παιδιά τους πριν από τον χωρισμό τους το 2016, αλλά είχε επίσης καταλύσει εκεί ως εργένης για πολλά χρόνια. Ο ηθοποιός του Fight Club λέγεται ότι θα μετακομίσει από το Λος Άντζελες σε μια κατοικία 40 εκατομμυρίων δολαρίων στη μικρή παραλιακή πόλη Καρμέλ στη Βόρεια Καλιφόρνια.

Το «χαράτσι» των σελέμπριτις

Η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε έγκαιρα πριν από την 1η Απριλίου όταν θα τεθεί σε ισχύ ο νέος «φόρος έπαυλης» του Λος Άντζελες που φέρεται να έχει αναγκάσει πολλούς διασήμους να εγκαταλείψουν την εύπορη περιοχή.

Το «μέτρο ULA» θα απαιτήσει από όσους πωλούν ακίνητα αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων να πληρώσουν φόρο μεταβίβασης 4%. Οι πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια δολάρια θα πρέπει να επιβαρύνονται με φόρο 5,5%. Τα χρήματα θα διατεθούν για δημόσια στέγαση με την ελπίδα να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη κρίση αστέγων στο Λος Άντζελες. Η πόλη έχει θέσει ως στόχο το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα.

Το εντυπωσιακό κτήμα του Μπραντ Πιτ στο Χόλιγουντ Χιλς βρίσκεται σε μια περιφραγμένη κοινότητα και έχει πλούσια ιστορία που εκτείνεται σε πάνω από 110 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, χτίστηκε από έναν βαρόνο του πετρελαίου το 1910 και είναι το μέρος όπου ο θρύλος της ροκ Τζίμι Χέντριξ έγραψε την επιτυχία του 1967 May This Be Love.

Ο Μπραντ έχει περάσει χρόνια ανακαινίζοντάς το και χτίζοντας νέες προσθήκες στην ιδιοκτησία με μια ομάδα αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών παγκόσμιας κλάσης. Ο αστέρας του φιλμ «Συνέντευξη με έναν Βρικόλακα» λέγεται ότι συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία σχεδιασμού για τη δημιουργία της τέλειας κατοικίας.

Για να επεκτείνει την έκταση, αγόρασε μια σειρά από παρακείμενα οικόπεδα. Το κεντρικό σπίτι του ακινήτου είναι ένα επιβλητικό 6.700 τετραγωνικά πόδια με πέντε υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια. Η κατοικία σε καλιφορνέζικο στυλ με γκρι στέγες και καμινάδες από τούβλα.

Τα πολυτελή ακίνητα του ηθοποιού σε όλο τον κόσμο

Η αφθονία των δέντρων και άλλων καταπράσινων τοπίων επιτρέπει τη βέλτιστη προστασία της ιδιωτικότητας. Υπάρχουν δύο πισίνες που βρίσκονται στα δεξιά του ακινήτου με τζακούζι, καθώς και μια μεγάλη λίμνη Koi. Αριστερά υπάρχει ένα πάρκο για skate. Υπάρχει επίσης ένας κινηματογράφος, ένα γκαράζ για τη συλλογή μοτοσικλετών του Μπραντ και τουλάχιστον τέσσερις ξενώνες. Πηγές υποστηρίζουν ότι κάθε ξενώνας έχει δύο υπνοδωμάτια και δύο μπάνια

Ο Πιτ φέρεται να υπερηφανεύεται για ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων που περιλαμβάνει το μισό από το περίφημο γαλλικό οινοποιείο 160 εκατομμυρίων δολαρίων με συνιδιοκτήτρια την πρώην σύζυγό του Αντζελίνα, σύμφωνα με το velvetropes.com. Το πρώην ζευύγος αγόρασε το «Chateau Miraval» το 2011 και παντρεύτηκε σε ένα παρεκκλήσι στις εγκαταστάσεις του το 2014.

Ο Πιτ και η Τζολί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη μέση μιας δικαστικής διαμάχης για την επιθυμία της ηθοποιού να πουλήσει το μερίδιό της. Ο Πιτ την κατηγόρησε ότι το έκανε για να «προκαλέσει κακό» εσκεμμένα, πουλώντας σε έναν εντελώς «άγνωστο», παραβιάζοντας έτσι τη συμφωνία τους.

Εν τω μεταξύ, η Τζολί επέκρινε τους ισχυρισμούς του Πιτ ως «επιπόλαιους, κακόβουλους και μέρος ενός προβληματικού σχεδίου», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το RadarOnline πέρυσι. Ο Πιτ έχει επίσης ακίνητα στο Χόλιγουντ Χιλς, τη Νέα Ορλεάνη, το Μαλιμπού και ένα παραθαλάσσιο σπίτι 5 εκατομμυρίων δολαρίων στη Γκολέτα.

Πρόσφατα διέθεσε 40 εκατομμύρια δολάρια για το ιστορικό σπίτι του D. L. James γνωστό ως «Seaward» που έχει θέα στην εκπληκτική κεντρική ακτή της Καλιφόρνια στο Καρμέλ Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι το πιο ακριβό ακίνητο που έχει πουληθεί ποτέ στην περιοχή.

Ο Πιτ φημολογείται ότι βγαίνει με το μοντέλο με έδρα το Λος Άντζελες, Ινές ντε Ραμόν, 29 ετών, που χώρισε πέρυσι από τον σύζυγό της Πολ Γουέσλι. Το ζευγάρι φέρεται να είναι μαζί από τον Νοέμβριο και έχουν εμφανιστεί σε πολλά ραντεβού τους τελευταίους μήνες.

Μια πηγή είπε στην DailyMail.com ότι ο Πιτ έχει ήδη συστήσει την Ινές στα «περισσότερα» από τα έξι παιδιά που μοιράζεται με την Αντζελίνα και ότι αυτός και η νέα του σύντροφος στήριξαν ο ένας στον άλλον μετά το «δέσιμο» για τα αντίστοιχα διαζύγια τους. Φήμες λένε οτι δεν θα αργήσει η μέρα που θα ζήσουν μαζί στο νέο σπίτι στο Καρμέλ.

Παρά το γεγονός ότι βρήκε ξανά τον έρωτα, ο Πιτ εξακολουθεί να είναι δεμένος με την Τζολί καθώς η πολυετής μάχη για την κηδεμονία τους μαίνεται. Έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία και πλέον τρία από τα έξι παιδιά του ζευγαριού είναι νόμιμα ενήλικες. Ο Πιτ και η Τζολί έχουν τους γιους Mάντοξ 21, Παξ, 19, Νοξ, 14, και τις κόρες Zαχάρα, 18, Σιλό, 16 και Βίβιεν, 14.