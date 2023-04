Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: Πέταξε όλα της τα ρούχα σε νέο βίντεο στο TikTok - H αντίδραση από τους φαν της

Η Kόρτνεϊ Καρντάσιαν έβγαλε τα ρούχα της και έμεινε εντελώς γυμνή, επιδεικνύοντας τις καμπύλες της σε νέο βίντεο που ξετρέλανε τους ακολούθους της στο TikTok

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν σόκαρε τους θαυμαστές της καθώς έμεινε εντελώς γυμνή σε ένα νέο βίντεο του TikTok.Η σταρ της γνωστής οικογένειας μοιράζεται συχνά σέξι φωτογραφίες όπου επιδεικνύει τη σιλουέτα της. Η 43χρονη Κόρτνεϊ εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στην πλατφόρμα TikTok που κοινοποιήθηκε από το lifestyle brand της Poosh, κάνοντας μία νοσταλγική αναδρομή στα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Στο βίντεο δείχνει τη σταρ του Hulu σε διάφορες καταστάσεις χωρίς ρούχα, να παίρνει μέρος σε δραστηριότητες που προωθούνται από το brand. Σε ένα καρέ του βίντεο, εμφανίζεται εντελώς γυμνή.

Η σέξι φωτογραφία, που την έδειχνε να κάθεται γυμνή στον νιπτήρα ενός μπάνιου με ένα φλιτζάνι τσαγιού και ένα φορητό υπολογιστή στα χέρια και μια πετσέτα στο κεφάλι της, είχε κοινοποιηθεί το 2019 για να ανακοινώσει το ξεκίνημα του Poosh. Οι σχολιαστές έσπευσαν στα σχόλια της αρχικής φωτογραφίας να εκθειάσουν τη μαμά των τριών παιδιών.

«Απίστευτα γλυκιά», έγραψε κάποιος ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Απόλυτη ομορφιά». Η Kόρτνεϊ μοιράζεται πιο ατμοσφαιρικό περιεχόμενο τον τελευταίο καιρό. Πρόσφατα δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία που δείχνει τα οπίσθιά της με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα.

Η φωτογραφία έδειχνε την καλλονή του Keeping Up With the Kardashians να κρυφοκοιτάζει μέσα από μια κλειδαρότρυπα με μια τζιν φούστα που αγκαλιάζει τις καμπύλες της. Το κεφάλι της είναι κομμένo στη φωτογραφία, φέρνοντας τις καμπύλες της στο επίκεντρο των θαυμαστών. Φορούσε ένα τζιν κορσέ με ογκώδη μανίκια που αγκαλιάζει τη μέση της.

Στην ανάρτηση της Kόρτνεϊ στο Instagram Story, έκανε tag τους στιλίστες της Chloe και Chenelle. Τον Σεπτέμβριο του 2022, κατέπληξε ξανά τους θαυμαστές της με μια εντελώς γυμνή φωτογραφία για να προωθήσει μία εταιρεία βιταμινών. Η φωτογραφία έδειχνε την Kόρτνεϊ να ξαπλώνει εντελώς γυμνή σε μια «πισίνα» με βιταμίνες που διέφεραν σε μέγεθος και χρώμα. Στη φωτογραφία φορούσε ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνες γόβες που έδεναν μέχρι τα γόνατα.

«Ας μοιραστώ επιτέλους αυτό που έχω κάνει!» έγραψε στη λεζάντα της. «Ονειρευόμουν αυτήν την ιδέα, έχοντας πολλές, πολλές, πολλές συναντήσεις και συζητήσεις με διαφορετικούς ανθρώπους προσπαθώντας να βρω τον καλύτερο τρόπο για να το φτιάξω, τους σωστούς συνεργάτες και την ομάδα που θα με έκανε να νιώσω πολύ καλά», έγραψε.

«Όταν τελικά όλα ήταν εντάξει, όλα συνέβαιναν με ευκολία. Πολλές ώρες, ζουμ, όνειρα, αλλά όλα με αποφασιστικότητα και πραγματική διασκέδαση! Επιτέλους, 5 χρόνια αργότερα, το πάθος/εργασία μου μωρό μου βγήκε επιτέλους στον κόσμο» Το brand της εγκαινιάστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας.