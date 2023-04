Εύα Μέντες: Τι αποκάλυψε για την αρχή του έρωτά της με τον Ράιαν Γκόσλινγκ

Η Eύα Μέντες αποκαλύπτει ότι η σχέση της με τον Ράιαν Γκόσλινγκ ξεκίνησε πριν συναντηθούν στα γυρίσματα ταινίας

Η Eύα Μέντες μίλησε για τη σχέση της με τον επί χρόνια σύντροφό της Ράιαν Γκόσλινγκ, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι το ζευγάρι στην πραγματικότητα δεν συναντήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Στο τέλος του Δρόμου» (The Place Beyond the Pines)

Στο Instagram την Πέμπτη, η Mέντες μοιράστηκε ένα απόσπασμα από την ταινία του 2012, στην οποία η «Ρομίνα» ο χαρακτήρας που υποδύεται και ο πρωταγωνιστής Λουκ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ράιαν Γκόσλινγκ περπατούν ο ένας προς τον άλλο. Στην ταινία ο Γκόσλιγκ είναι ένας μοτοσικλετιστής κασκαντέρ, που περιοδεύει με έναν θίασο από πόλη σε πόλη, και όταν ξαναβρίσκει τη χαμένη του αγάπη, αποφασίζει να εγκαταλείψει τη ζωή στους δρόμους, και να βρει μια νέα δουλειά για να συντηρήσει εκείνη και τον νεογέννητο γιο τους.

Καθώς η ηθοποιός επαίνεσε τη σκηνή στη λεζάντα της ανάρτησής της, μοιράστηκε επίσης μια νέα λεπτομέρεια για τη σχέση της με τον Γκόσλινγκ. «Η μαγεία είναι πραγματική», έγραψε. «Δεν συναντηθήκαμε στα γυρίσματα. Η μαγεία ξεκίνησε πολύ πριν, αλλά εδώ είναι μια μικρή μαγεία που καταγράφηκε στην κάμερα. Χάρη στον απίστευτο σκηνοθέτη Ντέρεκ Σιάνφρανς».

Στα σχόλια της ανάρτησης, οι θαυμαστές όχι μόνο επαίνεσαν το ζευγάρι, αλλά ρώτησαν και πότε πραγματικά γνωρίστηκαν. «Μπορούσατε να νιώσετε τη χημεία μέσα από την οθόνη», έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Πώς γνωριστήκατε;» μαζί με ένα emoji με κόκκινα μάτια. Ένας τρίτος έγραψε: «Ο τρόπος που κοιτάζουν ο ένας τον άλλο λέει πάντα πολλά. Το βλέμμα της αγάπης, της λύπης, της λαχτάρας, όλα μαζί».

Η διευκρίνιση της Mέντες για την αρχή της σχέσης τους ήρθε δύο ημέρες αφότου γιόρτασε τη 10η επέτειο του φιλμ σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram. Η λεζάντα της ανάρτησης, η οποία περιείχε φωτογραφίες του ζευγαριού στα γυρίσματα, έγραφε: «Luke & Romina… Η @scondito μόλις μου την έστειλε λέγοντάς μου ότι έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που βγήκε αυτή η ταινία. Είναι σαν να πέρασε μία ζωή».

Ο Γκόσλινγκ έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη συνεργασία με τον Μέντες και τη χημεία τους στην οθόνη. «Νομίζω ότι...θα ήθελα να πω ότι είναι η χημεία μας, αλλά νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι ότι είναι η διαδικασία του Ντέρεκ», είπε στο Elle το 2013, αναφερόμενος στον δημιουργό της ταινίας. «Νομίζω ότι η χημεία είναι εμφανής και σε άλλες σχέσεις στην ταινία, και το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο σε βάζει προκαλεί ένα είδος σύνδεσης».

Αν και κράτησαν τη σχέση τους ιδιωτική, η Μέντες και ο Γκόσλινγκ τα «έφτιαξαν» το 2011, αφού εθεάθησαν σε πολλές εξόδους μαζί. Το 2014, πρωταγωνίστησαν ο ένας δίπλα στον άλλο στη δεύτερη ταινία τους με τίτλο Lost River. Την ίδια χρονιά, ο Γκόσλινγκ και ο Μέντες καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, την Εσμεράλντα Αμάντα, η οποία είναι τώρα οκτώ ετών, και το 2016 απέκτησαν τη δεύτερη κόρη τους, την Αμάντα Λι.

Αν και το ζευγάρι είναι μαζί πάνω από μια δεκαετία, δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια αν είναι παντρεμένοι. Ωστόσο, η Μέντες άφησε να εννοηθεί προηγουμένως ότι εκείνη και ο Γκόσλινγκ είχαν παντρευτεί κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τον Νοέμβριο του 2022 με θέμα τη ζωή στην Αυστραλία, κατά την οποία αναφέρθηκε στον Γκόσλινγκ ως «σύζυγό» της.

«Μου αρέσει εδώ», είπε εκείνη την εποχή στο Today Australia. «Ο σύζυγός μου ο Ράιαν είναι εδώ, ο τύπος για τον οποίο λέγατε. Τα παιδιά μας είναι εδώ. Περνάμε καλά». Στο παρελθόν έχει μιλήσει για την οικογένειά τους και πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά τους να αισθάνονται την αγάπη τους.