Πρίγκιπας Χάρι: Οι αναπάντητες κλήσεις στο βασιλιά Κάρολο και το «σύνδρομο της Στοκχόλμης»

Ο Βασιλιάς Κάρολος «σταμάτησε να δέχεται τα τηλεφωνήματα του πρίγκιπα Χάρι» αμέσως μετά το Megxit, ισχυρίζεται ο βασιλικός συγγραφέας, ενώ η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ έβρισκε τις κλήσεις του...κουραστικές

Ένας βασιλικός συγγραφέας ισχυρίζεται ότι τόσο η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ όσο και ο βασιλιάς Κάρολος «σταμάτησαν» να δέχονται τηλεφωνήματα από τον πρίγκιπα Χάρι μετά τη μετακόμισή του στην Καλιφόρνια.

Ο δούκας του Σάσεξ αποχώρησε από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020 και μετακόμισε στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, αλλά συνέχισε να διατηρεί επαφή με τη γιαγιά του, την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β'. Ο βασιλικός σχολιαστής Robert Jobson, συγγραφέας ενός νέου βιβλίου με τίτλο «Our King Charles III: The Man and the Monarch Revealed» ισχυρίστηκε ότι καθώς οι σχέσεις μεταξύ ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας άρχισαν να χειροτερεύουν, η βασίλισσα και ο βασιλιάς Κάρολος σταμάτησαν να δέχονται τα τηλεφωνήματα του Χάρι. εντελώς.

Ο Τζόμπσον γράφει ότι ο Χάρι τηλεφωνούσε τακτικά στη γιαγιά του από την Καλιφόρνια «συνεχίζοντας να προσπαθεί να εκφράσει τα παράπονά του. Στο τέλος, [η αείμνηστη βασίλισσα] του ζήτησε να μιλήσει απευθείας στον πατέρα του», ισχυρίστηκε ο Τζόμπσον.

Σε απόσπασμα από το βιβλίο που δημοσίευσε η MailOnline, ο συγγραφέας γράφει ότι μια πηγή του είπε: «Η Αυτού Μεγαλειότητα έβρισκε τις κλήσεις του πρίγκιπα Χάρι αρκετά δύσκολες και κουραστικές. Δεν ήθελε να ανακατευτεί στη σχέση πατέρα/γιου και τον παρότρυνε να μιλήσει στον πατέρα του».

Ισχυρίζεται ότι ο Κάρολος τελικά «σταμάτησε να δέχεται τις κλήσεις του Χάρι αφότου ο γιος του τον προσέβαλλε και ζήτησε επανειλημμένα χρήματα. Όταν η βασίλισσα ρώτησε τον Κάρολο γιατί δεν ενέδωσε, εκείνος της είπε ότι δεν ήταν τράπεζα», γράφει ο Τζόμπσον.

Ο Τζόμπσον ισχυρίζεται ότι η Βασίλισσα «αισθάνθηκε απογοητευμένη» από την απόφαση του Χάρι να αποχωρήσει από τα βασιλικά του καθήκοντα και ότι είδε την αποχώρηση των Σάσεξ «ως μια χαμένη ευκαιρία». Ωστόσο, προφανώς ήλπιζε να βρει ο εγγονός της ειρήνη και ευτυχία» στη νέα του ζωή.

Σε άλλο σημείο του βιβλίου, ο Τζόμπσον γράφει ότι οι βασιλικοί βοηθοί φέρεται να περιέγραφαν τον πρίγκιπα Χάρι ως «όμηρο της Μέγκαν» πίσω από την πλάτη του ζευγαριού. Ο συγγραφέας ισχυρίστηκε επίσης ότι οι βοηθοί πίστευαν ότι ο δούκας του Σάσεξ είχε σύνδρομο Στοκχόλμης, όταν τα θύματα συμπάσχουν με τους απαγωγείς τους.

«Υπήρξε ένα σημείο που οι αξιωματούχοι αστειεύονταν ότι ο Χάρι ήταν θύμα του συνδρόμου της Στοκχόλμης και ότι ήταν όμηρος της Μέγκαν, αλλά τώρα οι περισσότεροι νιώθουν ότι ο Χάρι έχει γυρίσει την πλάτη σε όλα όσα ήξερε», έγραψε ο Τζόμπσον για την απάντηση στην αποχώρηση του Χάρι.