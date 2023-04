Κάιλι Τζένερ - Τιμοτέ Σαλαμέ: Το μυστικό ραντεβού... για τάκος στο Λος Άντζελες

Οργιάζουν οι φήμες για το νέο ειδύλλιο του Χόλιγουντ, με τους παπαράτσι να παρακολουθούν κάθε βήμα της Κάιλι Τζένερ και του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Η Kάιλι Τζένερ και ο φημολογούμενος νέος φίλος της Tιμοτέ Σαλαμέ συναντήθηκαν για ένα μυστικό ραντεβού στο Λος Άντζελες στο stand του Tito's Taco την περασμένη εβδομάδα, λίγες μέρες αφότου εθεάθη να παρκάρει στο δρόμο του σπιτιού του στο Μπέβερλι Χιλς.

Αφού παρακολούθησε μια παράσταση τέχνης στη Σάντα Μόνικα, ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στην DailyMail.com ότι ο 27χρονος σταρ του Call Me by Your Name βγήκε από την εκδήλωση, ενώ κοίταζε τριγύρω με αγωνία» και «έστελνε συνεχώς μηνύματα στο τηλέφωνό του».

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που περπατούσε «στη μέση του δρόμου σαν να περιμένει μια άφιξη», η 25χρονη ινφλουένσερ έφτασε με το αυτοκίνητό της, με τους άνδρες ασφαλείας στα μπροστινά καθίσματα». Καθώς έσκυψε στο πίσω κάθισμα, η μητέρα δύο παιδιών, η οποία χώρισε από τον ράπερ Τράβις Σκοτ τον Ιανουάριο, κάθισε δίπλα του, ενώ ένας από τους σωματοφύλακές της ανέβηκε στο Escalade του και ακολούθησε στενά πίσω από το SUV τους.

O Tιμοτέ Σαλαμέ ΑΡ

Η διατήρηση της ιδιωτικής τους ζωής φαινόταν να είναι υψίστης σημασίας και για τους δύο καθώς κρύφτηκαν πίσω από φιμέ τζάμια και δεν έβγαιναν από το αυτοκίνητο. Οι δυο τους παρέμειναν στο όχημα της Τζένερ καθώς η ομάδα της έπαιρνε τις παραγγελίες της από το πίσω κάθισμα, πριν παραδώσει το φαγητό πίσω στο αυτοκίνητο.

Oι σωματοφύλακες στέκονταν έξω από το φορτηγό για να δώσουν στη σταρ του ριάλιτι σταρ λίγη ιδιωτικότητα για περίπου 30 λεπτά, προτού «φύγουν μέσα στη νύχτα». Αυτή είναι μόνο μία από τις μυστικές συναντήσεις τους πριν από την επίσκεψή της στην έπαυλή των 11 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία βρίσκεται περίπου μια ώρα μακριά από το πολυτελές κτήμα της Τζένερ στο Χόλμπι Χιλς, αξίας 36,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι φήμες άρχισαν να οργιάζουν νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού ένας tipster ισχυρίστηκε στο blog DeuxMoi ότι βγαίνουν κρυφά από τον Ιανουάριο. Η Κάιλι Τζένερ χώρισε από τον Τράβις Σκοτ, 31 ετών, ενόψει της Πρωτοχρονιάς, αφού είχαν μία σχέση με σκαμπανεβάσματα από το 2017. Το πρώην ζευγάρι έχει δύο παιδιά: την Στόρμι πέντε ετών , και τον Ερ, ενός.

Ο Σαλαμέ πάλι έχει δοκιμάσει την τύχη του με αρκετά διάσημα κορίτσια τα τελευταία χρόνια όπως οι Έιζα Γκονζάλες η Λίλι Ρόουζ Ντεπ και η κόρη της Mαντόνα, Λούρδη-Λεόν. Το φημολογούμενο ειδύλλιο ανάμεσα στη Τζένερ και τον γνωστό ηθοποιό λέγεται ότι ξεκίνησε αφού το ζευγάρι παρακολούθησε την ίδια επίδειξη μόδας του Jean-Paul Gaultier τον Ιανουάριο. Παρευρέθηκαν επίσης στο πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ τον Μάρτιο, αλλά δεν φωτογραφήθηκαν μαζί.

Η είδηση του υποτιθέμενου νέου ειδυλλίου του απίθανου ζευγαριού έκανε τους θαυμαστές να «ξεσπαθώσουν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναν απο αυτούς να γράφει: «Οι φήμες λένε ότι ο Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ βγαίνουν ραντεβού… Οι Τζένερ μαζεύουν τους άντρες μου σαν πόκεμον».