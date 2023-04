Βασιλιάς Κάρολος: Με... Κέιτι Πέρι και Take That το κονσέρτο για τη στέψη του

«Έκλεισαν» τα μεγάλα ονόματα που θα τραγουδήσουν στο σόου για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Η εκδήλωση, για τον εορτασμό της στέψης του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου στους χώρους του Κάστρου του Ουίνδσορ μπροστά σε ένα κοινό 20.000 ανθρώπων.

Όπως ανακοινώθηκε, οι Take That, η Kέιτι Πέρι και ο Λάιονελ Ρίτσι είναι μεταξύ των μουσικών «παγκόσμιας κλάσης» που θα δώσουν το παρών στη λαμπερή συναυλία. Στην παράσταση των Take That θα λάβουν μέρος τρία από τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος όπως έγινε γνωστό οι Γκαρι Μπάρλοου, Χάουαρντ Ντόναλντ και Μάρκ Όουεν.

Ωστόσο, ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Τζέισον Όραντζ έχουν ακόμη την ευκαιρία να επανενταχθούν για μια εφάπαξ επανένωση. Η εκδήλωση, που θα μεταδοθεί από το BBC, θα περιλαμβάνει επίσης παραστάσεις από τον Ιταλό σταρ της όπερας, Aντρέα Μποτσέλι, τον Ουαλός βαρύτονο Sir Bryn Terfel, την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Freya Ridings και τον συνθέτη Alexis Ffrench.

Σε κοινή δήλωσή τους, ο Μπάρλοου, ο Ντόναλντ και ο Όουεν δήλωσαν ότι «ανυπομονούν» για το σόου, που ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή 7 Μαΐου, την επομένη της επίσημης στέψης του Βασιλιά Κάρολου Γ' και της Βασίλισσας Καμίλα στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

«Αυτή θα είναι η πρώτη μας ζωντανή εμφάνιση μετά την περιοδεία Odyssey, πριν από τέσσερα χρόνια το 2019, και τι σκηνή για να επιστρέψει κανείς! Μία τεράστια ζωντανή μπάντα και ορχήστρα, μια χορωδία, στρατιωτικοί ντράμερ, το σκηνικό του Κάστρου του Ουίνδσορ και η γιορτή ενός νέου Βασιλιά».

Εν τω μεταξύ, η Κέιτι Πέρι δήλωσε «ενθουσιασμένη» που θα εμφανιστεί και θα λάμψει «λίγο περισσότερο» το British Asian Trust, μια φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε από τον Βασιλιά όταν ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας και εργάζεται για την αντιμετώπιση της φτώχειας στην Ασία. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός είναι πρεσβευτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης και έχει τονίσει το έργο της συγκέντρωσης κεφαλαίων για την εξεύρεση λύσεων για την εμπορία παιδιών.

Ο Ρίτσι μέλος του Rock & Roll Hall of Fame, δήλωσε ότι ήταν «τιμή του» να λάβει μέρος στην εκδήλωση. «Το να μοιράζεσαι τη σκηνή με άλλους ερμηνευτές στο Coronation Concert είναι ένα γεγονός που συμβαίνει μια φορά στη ζωή και θα είναι τιμή και γιορτή», είπε.

Ο Μποτσέλι -ο οποίος είχε προηγουμένως τη «μεγάλη τιμή» να τραγουδήσει για την αείμνηστη Βασίλισσα σε πολλές περιπτώσεις- και ο Σερ Μπριν θα εκτελέσουν ένα ντουέτο με ένα «εμβληματικό τραγούδι αγάπης και συλλογικής αλληλεγγύης».

Οι Ridings, από το βόρειο Λονδίνο, θα ανέβουν στη σκηνή με τον Ffrench, επίσης παραγωγό και πιανίστα Η παράσταση θα περιλαμβάνει επίσης μια παράσταση από τη χορωδία Coronation, που αποτελείται από κοινοτικές ομάδες και ερασιτέχνες τραγουδιστές από όλο το έθνος.

Ειδικά για την περίσταση διαφορετικές τοποθεσίες θα φωτιστούν με προβολές, λέιζερ και οθόνες drone ως μέρος του Lighting Up The Nation, που περιγράφεται ως το κεντρικό στοιχείο της συναυλίας.