Σάλος στις ΗΠΑ: Αποβλήθηκε μαθητής που φόρεσε μπλούζα με μήνυμα «Υπάρχουν μόνο δύο φύλα»

ΗΠΑ: Ένας 12χρονος μαθητής φόρεσε μπλούζα η οποία έγραφε «υπάρχουν μόνο δύο φύλα» και αποβλήθηκε από το σχολείο του. Για καταπάτηση των δικαιωμάτων του, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, κάνει λόγο το παιδί αλλά και η οικογένειά του.

Η επέλαση της πολιτικής ορθότητας, φαίνεται πως αρχίζει πλέον να επηρεάζει και την ελεύθερη έκφραση των ανθρώπων. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ένα απαράδεκτο συμβάν σε σχολείο των ΗΠΑ, όπου ένας 12χρονος μαθητής στοχοποιήθηκε γιατί φόρεσε μια μπλούζα με την άποψή του. Ποια ήταν αυτή; Ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα. Το αρσενικό και το θηλυκό. Στη μπλούζα του μαθητή δεν υπήρχε ούτε κάποιο ρατσιστικό μήνυμα, ούτε επιθετικό μήνυμα, ούτε προσβλητικό περιεχόμενο έναντι κανενός.

Υπήρχε απλά η άποψή του, η οποία φαίνεται πως πλέον δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τους υπηρέτες του «προοδευτισμού» και της «κορεκτίλας», με αποτέλεσμα να επιχειρηθεί να καταπνιγεί η αντίθετη γνώμη. Μια γνώμη που από τις απαρχές του κόσμου, για την πλειοψηφία, θεωρείται και η φυσιολογική, πλέον τείνει να χαρακτηριστεί ως «ακραία», χωρίς προφανώς να είναι τέτοια. Το χρονικό όλου του περιστατικού στο σχολείο των ΗΠΑ, καταδεικνύει και το πού οδηγείται συνολικά ο πλανήτης και η κοινωνία των ανθρώπων με τέτοιου είδους ακρότητες.

Ο 12χρονος μαθητής αποβλήθηκε από το μάθημα Γυμναστικής σε Γυμνάσιο της Μασαχουσέτης εξαιτίας του T-shirt που φορούσε το οποίο έγραφε: «Τhere are only two genders» (υπάρχουν μόνο δύο φύλα).

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ «Fox News» και «Νew York Post», οι γονείς του μαθητή Λίαμ Μόρισον έγιναν πυρ και μανία όταν οι καθηγητές του σχολείου έκριναν ότι το μακό μπλουζάκι που έγραφε ότι υπάρχουν «μόνο δύο φύλα», έκανε τους συμμαθητές τους να αισθάνονται «ανασφάλεια» όσους δηλαδή ανήκουν και στηρίζουν την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο 12χρονος Λίαμ Μόρισον, μαθητής του γυμνασίου «John T. Nichols Jr.» στο Middleborough, είχε το θάρρος να μιλήσει για την περιπέτειά του, στη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής του σχολείου του. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «New York Post», η φλογερή του ομιλία ανέβηκε στον ακροδεξιό λογαριασμό «Libs of TikTok» που εκτοξεύει πικρόχολα σχόλια για την διεμφυλική κοινότητα κι έγινε viral στο Twitter.

Ο έφηβος υποστήριξε ότι οι καθηγητές του τον απέβαλαν από το μάθημα της Γυμναστικής στις 21 Μαρτίου. Η διεύθυνση του σχολείου του είπε ότι πολλοί ήταν αυτοί που εξέφρασαν παράπονα για το μήνυμα στο μπλουζάκι του, καθώς τους έκανε να νιώθουν «άβολα».

«Μου είπαν ότι θα έπρεπε να βγάλω τη μπλούζα μου προτού επιστρέψω στην τάξη. Όταν τους είπα με ωραίο τρόπο ότι δεν ήθελα να το κάνω αυτό, τηλεφώνησαν στον πατέρα μου». Ο Μόρισον είπε ότι ο πατέρας του ήταν υποστηρικτικός όταν έφθασε στο σχολείο για να τον παραλάβει.

Ο μικρός εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι «πέντε λέξεις» στο t-shirt που φορούσε, δεν έδειχναν «τίποτα το κακό, τίποτα το απειλητικό». «Ξέρω ότι έχω το δικαίωμα να φοράω ένα μπλουζάκι με αυτές τις πέντε λέξεις», είπε ο Μόρισον. «Πρόκειται απλά για μια δήλωση που πιστεύω ότι είναι γεγονός», πρόσθεσε στην ομιλία του αντικρούοντας αυτούς τους ισχυρισμούς στη σχολική επιτροπή.

Σε ότι αφορά της σχόλια ότι ήθελε να περάσει το μήνυμα της προστασίας των δύο φύλων, ο Μόρισον τόνισε: «Δεν παραπονιέμαι όταν βλέπω παντού σημαίες και αφίσες για διεμφυλικούς στο σχολείο. Ξέρετε γιατί; Γιατί οι άλλοι έχουν δικαίωμα στα πιστεύω τους, όπως και εγώ». «Ακόμη και στην ηλικία των 12, έχω τις δικές μου πολιτικές απόψεις και το δικαίωμα να τις εκφράσω. Ακόμα και στο σχολείο. Αυτό το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου αναφέρεται στην "Πρώτη Τροποποίηση του Συντάγματος"».

Τέλος, ο 12χρονος μαθητής υποστήριξε προτού αποχωρήσει από το σχολείο, ότι «ούτε ένα άτομο» δεν του παραπονέθηκε για το μήνυμα στο μπλουζάκι του κι ότι ορισμένοι μαθητές του εξέφρασαν ακόμη και την υποστήριξή τους προς αυτόν. «Κανείς δεν σηκώθηκε και κανείς δεν βγήκε από την τάξη. Κανείς δεν ξέσπασε σε κλάματα», είπε ο Μόρισον. «Είμαι σίγουρος ότι θα το είχα προσέξει αν το είχαν κάνει», πρόσθεσε.

